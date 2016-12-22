Меркель назвала убедительными доказательства применения химоружия в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума являются убедительными и «очень ясными». Об этом она заявила на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине, сообщает ТАСС.

«Это можно еще раз перепроверить, но это не изменит нашей оценки инцидента. Вчера мы дали ясно понять, что решительно осуждаем применение [химоружия]», — сказала Меркель.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии обсудил сообщения о применении химоружия в сирийской Думе. Путин заявил о недопустимости «провокаций и спекуляций» по этому вопросу и подчеркнул, что мировое сообщество должно активнее оказывать Сирии гуманитарную помощь.

По данным Сирийско-американского медицинского общества (SAMS), в ночь на 8 апреля правительственные войска президента Сирии Башара Асада нанесли удар с применением химоружия по повстанцам в городе Дума. Погибли по меньшей мере 49 человек, еще несколько десятков пострадали. По словам очевидцев, погибли не менее 70 человек, сообщала Би-би-си.

Ряд европейских стран и США осудили применение химоружия в Сирии, правительство Сирии отрицает причастность к химатаке.

Минобороны России также заявило, что не имеет отношения к удару по сирийской Думе. Организация по запрещению химического оружия ведет проверку по данному факту. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие не обнаружили следов применения хлора в Восточной Гуте.