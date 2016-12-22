Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» возможный удар по Сирии

Президент США заявил, что никогда не называл точный срок нанесения удара, и посетовал на отсутствие благодарности Америке за избавление региона от ИГ

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл точного срока нанесения удара по Сирии.

«Я никогда не говорил, когда случится атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Накануне, 11 апреля, президент США предложил России приготовиться к появлению ракет.

«Готовься, Россия, потому что они прилетят, новейшие и продвинутые», — написал Трамп, впервые публично объявив, что американские военные собираются нанести новый удар по территории Сирии. (В апреле 2017 года в ответ на химическую атаку в сирийском городе Хан-Шейхун вооруженные силы США нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс. По данным агентства SANA, в результате удара тогда погибли семь сирийских военнослужащих и несколько мирных жителей.)

Таким образом, Трамп ответил российскому послу в Ливане Александру Засыпкину, который в интервью телеканалу «Аль-Манар» заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, запущенные по территории Сирии, а также открывать ответный огонь.

В твите 12 апреля Трамп напомнил, что за время его пребывания на посту президента американские военные проделали большую работу по избавлению Сирии от «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России).

«Где наше «спасибо, Америка!»?» — закончил свое сообщение президент.

Возможным поводом для нанесения удара США по Сирии называли ранее сообщения о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. Трамп ранее называл случившееся «зловещей газовой атакой». Российские эксперты заявляли, что следов применения химического оружия в Думе не обнаружено, однако Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на своих партнеров сообщила, что в городе погибли 43 человека и еще 500 пострадали, причем у последних наблюдались симптомы, схожие с отравлением токсичными химическими веществами.

Организация по запрещению химического оружия только собирается направить своих инспекторов на место предполагаемой химатаки.