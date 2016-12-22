Спутники зафиксировали вывод российских кораблей с базы Тартус в Сирии

На спутниковых снимках видно, что российских военных кораблей в порту нет. В порту осталась только подводная лодка класса «Кило», заявила спутниковая компания

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные корабли покинули порт в сирийском Тартусе. Это следует из спутниковых снимков, предоставленных компанией Image Satellite Internacional (ISI).

На одном из снимков видны не менее семи кораблей, стоящих в доках. На втором снимке кораблей на своих местах уже нет.

«Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. В настоящее время пропавшие корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных грядущих ударов. Осталась только одна подводная лодка класса «Кило», — сказано в сопровождающем снимки сообщении компании. Спутниковые снимки показал в своем эфире телеканал Fox News.

Под подводными лодками класса «Кило» в НАТО обозначают две серии советских и российских подводных лодок — проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка».

Спутниковая компания также перечислила зафиксированные на снимках корабли ВМФ России. Среди них: сторожевой корабль «Адмирал Григорович», вооруженный ракетами «Калибр», десантный корабль «Ропуха», сухогруз «Инженер Трубин».

Компания утверждает, что снимки были сделаны 11 апреля 2018 года.

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