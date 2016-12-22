Восемь самолетов США провели разведывательные полеты у побережья Сирии

Мониторинговый ресурс Mil Radar, отслеживающий активность американской военной авиации, насчитал за сутки восемь самолетов, которые совершили разведывательные полеты в Восточном Средиземноморье и у берегов Сирии.

По данным Mil Radar, которые опубликованы в twitter, все полеты в восточную часть Средиземного моря были выполнены с базы Сиганелло на итальянском острове Сицилия. В основном туда направлялись противолодочные патрульные самолеты P-8A Poseidon. В одном случае речь шла о самолете радиоэлектронной борьбы EP-3E.

Накануне СМИ сообщили о прибытии двух самолетов-разведчиков США на Крит. Как отмечал местный сайт EKriti, в регион на разведку прилетали самолеты моделей MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty.

Кроме того, «для регулярного развертывания на Ближнем Востоке и у берегов Европы» из порта Норфолк в штате Вирджиния, 11 апреля вышла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman.