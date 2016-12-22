Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,02 61,59 EUR Нал. 79,51 75,89 USD Бирж. 62,59 -0,43 EUR Бирж. 77,46 -0,39 USD ЦБ. 64,06 +1,69 EUR ЦБ. 79,28 +2,43 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 6894,10 +47,60 MOEX 2192,15 +0,85% RTS 1083,53 -0,67% Brent 71,90 +1,21% DJIA 24188,87 -0,90% Nasdaq 7069,01 -0,36% FTSE 7257,14 -0,13%
СМИ узнали о планах Мэй поддержать удар по Сирии без согласия парламента
Лента новостей
Аналитики указали на отсутствие резервов у российских регионов 00:01, Экономика Telegraph сообщил о приказе Мэй направить подлодки к Сирии 11 апр, 23:54, Политика Ильхам Алиев прокомментировал свое переизбрание президентом 11 апр, 23:53, Политика Гол с пенальти на восьмой добавленной минуте вывел «Реал» в полуфинал ЛЧ 11 апр, 23:50, Спорт «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов 11 апр, 23:49, Спорт Российская делегация в Сирии призвала Трампа не бомбить «послов мира» 11 апр, 23:42, Политика Полиция задержала банкира Владимира Антонова 11 апр, 23:37, Бизнес Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения об ударе по Сирии 11 апр, 23:25, Политика СМИ узнали о планах Мэй поддержать удар по Сирии без согласия парламента 11 апр, 23:16, Политика Цукерберг рассказал об утечке своих персональных данных в Facebook 11 апр, 23:15, Технологии и медиа Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 11 апр, 22:58, РБК и Билайн Россия и Узбекистан увеличат частоты для авиаперевозчиков вдвое 11 апр, 22:56, Общество Юлия Скрипаль отказалась от помощи российских дипломатов 11 апр, 22:50, Политика Появилось видео разжигания файеров в парламенте Армении 11 апр, 22:49, Политика Минпромторг увеличил скидку на новые автомобили для Дальнего Востока 11 апр, 22:19, Бизнес Немыслимое возможно: как инцидент в Сирии поменял отношения России и США 11 апр, 22:11, Политика Из России вылетел первый за 2,5 года рейс в Египет 11 апр, 22:09, Общество Заокеанское влияние: придется ли ЦБ снова спасать рубль 11 апр, 21:57, Финансы СМИ узнали о форс-мажоре Glencore при поставках алюминия «Русала» 11 апр, 21:53, Бизнес Лига чемпионов по футболу. «Бавария» — «Севилья». Онлайн 11 апр, 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Реал» — «Ювентус». Онлайн 11 апр, 21:45, Спорт Спутники зафиксировали вывод российских кораблей с базы Тартус в Сирии 11 апр, 21:36, Политика Гатилов назвал ВОЗ безответственной из-за данных о пострадавших в Думе 11 апр, 21:30, Политика Боливия созвала заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии 11 апр, 21:12, Политика Минфин США выступил против распространения санкций на госдолг России 11 апр, 21:04, Политика Путин призвал Нетаньяху воздержаться от дестабилизации ситуации в Сирии 11 апр, 20:57, Политика И.о. главы Cambridge Analytica уволился на фоне скандала с утечкой данных 11 апр, 20:48, Общество Правящая партия Азербайджана объявила о победе Алиева на выборах 11 апр, 20:42, Политика
СМИ узнали о планах Мэй поддержать удар по Сирии без согласия парламента
Война в Сирии, 11 апр, 23:16
0
СМИ узнали о планах Мэй поддержать удар по Сирии без согласия парламента

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия против сирийского правительства без одобрения парламента страны. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на свои источники.

По их словам, Мэй хочет предотвратить повторение предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, которую она назвала «отвратительной». Премьер-министр подчеркнула необходимость принять меры, если режим президента Сирии Башара Асада будет признан ответственным за использование химического оружия, отметили собеседники Би-би-си. По их словам, действия британских властей могут последовать в течение нескольких дней.

«Умные ракеты»: как США и союзники видят военный ответ Дамаску
Политика

Ранее газета The Times сообщала, что Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом попросила предоставить больше доказательств того, что в Сирии была осуществлена химическая атака. Лондону нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе, пояснила она. ​Мэй не согласилась провести быструю ответную операцию, поскольку место, где была проведена предполагаемая химатака, решили посетить эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отмечала The Times.

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Накануне, 10 апреля, Тереза Мэй в телефонах разговорах с Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюелем Макроном согласилась со словами о необходимости «ответа» международного сообщества на предполагаемую химатаку. ​

Теги: Тереза Мэй , Сирия
Главное
Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения об ударе по Сирии Политика
Материалы по теме
Times узнала о требовании Мэй дать больше доказательств химатаки в Сирии Политика
Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответ на «химатаку» в Сирии Политика
Немыслимое возможно: как инцидент в Сирии поменял отношения России и США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.