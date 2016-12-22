СМИ узнали о планах Мэй поддержать удар по Сирии без согласия парламента

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия против сирийского правительства без одобрения парламента страны. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на свои источники.

По их словам, Мэй хочет предотвратить повторение предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, которую она назвала «отвратительной». Премьер-министр подчеркнула необходимость принять меры, если режим президента Сирии Башара Асада будет признан ответственным за использование химического оружия, отметили собеседники Би-би-си. По их словам, действия британских властей могут последовать в течение нескольких дней.

Ранее газета The Times сообщала, что Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом попросила предоставить больше доказательств того, что в Сирии была осуществлена химическая атака. Лондону нужно больше доказательств, чтобы принять участие в военном ответе, пояснила она. ​Мэй не согласилась провести быструю ответную операцию, поскольку место, где была проведена предполагаемая химатака, решили посетить эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отмечала The Times.

Накануне, 10 апреля, Тереза Мэй в телефонах разговорах с Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюелем Макроном согласилась со словами о необходимости «ответа» международного сообщества на предполагаемую химатаку. ​