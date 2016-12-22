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The Times узнала о подготовке Британией удара по Сирии с Кипра
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The Times узнала о подготовке Британией удара по Сирии с Кипра
Война в Сирии, 03:20
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The Times узнала о подготовке Британией удара по Сирии с Кипра
Великобритания ведет подготовку удара по Сирии с использованием сил флота и ВВС. В атаке может быть задействованы самолеты, базирующиеся на базе Акротири на Кипре
Тереза Мэй на базе ВВС Акротири (Фото: Petros Karadjias / Reuters)

ВВС и ВМФ Великобритании готовятся к нанесению ударов по Сирии. В полную боеготовность приведены британские самолеты на военной базе на Кипре, сообщает The Times со ссылкой на источник.

По данным Times, развертывание авиации началось на военно-воздушной базе Великобритании Акротири на юге острова. «Наши самолеты уже выведены на взлетно-посадочные полосы в Акротири. Мы готовы», — подтвердил источник.По данным издания, на авиабазе сейчас находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами. Они могут быть использованы для нанесения ударов по наземным целям. Еще шесть подобных самолетов истребительной модификации, оснащенных ракетами класса «воздух-воздух» могут вести их прикрытие.

На фоне сообщений о развертывании британских сил на Кипре стало известно, что Kuwait Airways с 12 апреля прекращает полеты в столицу Ливана Бейрут. В сообщении авиакомпании поясняется, что причиной стало предупреждение кипрских властей об «опасности полетов в воздушном пространстве у Ливана». Расстояние от северной границы Ливана до российской базы в Тартусе составляет порядка 30 км.

В это же время к берегам Сирии движутся корабли британского ВМФ. Среди прочих кораблей, действующих в Средиземном море издание отмечает эсминец HMS Duncan, оснащенный систем противовоздушной обороны. Этот корабль является флагманом 2-й военно-морской группы Североатлантического альянса, которая дислоцируется в Черном и Средиземном морях. Эсминец в конце января совершил заход в Черное море. Он оснащен противокорабельными крылатыми ракетами RGM-84 Harpoon и зенитным ракетным комплексом Sea Viper.

Накануне The Telegraph сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ британским подводным лодкам, оснащенным крылатыми ракетами, направиться к берегам Сирии. По данным издания, удар британских ВМС может быть нанесен сразу после развертывания сил, 12 апреля. При этом источники издания отметили, что Мэй готова отдать приказ о нанесении удара по Сирии без разрешения парламента. В четверг, 12 апреля, она намерена провести собрание кабинета министров, посвященное ситуации в Сирии.

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Флот стран НАТО начал стягивание к берегам Сирии в начале этой недели. Так, в понедельник в Восточное Средиземноморье направился американский эсминец Donald Cook, оснащенный крылатыми ракетами. Во вторник, по данным турецкой Hurryet, корабль подошел на расстояние 100 км к Тартусу, где расположена российская военно-морская база. Вместе с ним в этом районе действует французский фрегат Aquitaine. 11 апреля из США в Средиземное море из США направилась и авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Harry S. Truman.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Великобритания , Кипр
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