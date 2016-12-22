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Макрон объявит о решении нанести удар по Сирии после сбора доказательств
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Макрон объявит о решении нанести удар по Сирии после сбора доказательств
Война в Сирии, 15:00
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Макрон объявит о решении нанести удар по Сирии после сбора доказательств

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он примет решение об авиаударе по объектам правительственных войск в Сирии в ответ на якобы химическую атаку в сирийском городе Дума, когда будут собраны все необходимые доказательства этого инцидента, передает Reuters.

«Нам нужно будет принять решения (об авиаударе. — РБК), когда придет время», — сказал французский лидер. Президент подчеркнул, что сперва необходимо все тщательно проверить.

Он добавил, что у французских властей имеются доказательства того, что химическая атака произошла с подачи президента Сирии Башара Асада. Однако Макрон отметил, что необходимо не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» возможный удар по Сирии
Политика

11 апреля президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что Россия не должна быть союзником «животного, которое убивает с помощью химического оружия и наслаждается этим». Животным он назвал президента Сирии Башара Асада. Также Трамп предложил России готовиться к запуску американских ракет по Сирии. Затем Трамп опубликовал еще один твит, где предложил прекратить гонку вооружений. Позже СМИ выяснили, что к нанесению ударов по Сирии готовятся ВВС и ВМФ Великобритании. Днем 12 апреля американский президент назвал «скорым или совсем не скорым» возможный удар. Башар Асад на все это заявил, что «агрессивные угрозы со стороны Запада» в адрес Сирии приведут к дестабилизации обстановки и в регионе, и в мире.

Отправка ударной авианосной группы ВМС США к берегам Сирии. Фоторепортаж Еще 6 фото
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О химической атаке в сирийской Думе сообщило Сирийско-американское медицинское общество (SAMS). По его данным, инцидент произошел в ночь на 8 апреля, в результате погибли 49 человек, еще несколько десятков пострадали. Западные страны обвинили в произошедшем сирийские власти. Официальный Дамаск эти обвинения отверг. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие не обнаружили следов применения хлора в Восточной Гуте.

Теги: Эмманюэль Макрон , авиаудар , Сирия , химатака
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