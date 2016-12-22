Макрон объявит о решении нанести удар по Сирии после сбора доказательств

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он примет решение об авиаударе по объектам правительственных войск в Сирии в ответ на якобы химическую атаку в сирийском городе Дума, когда будут собраны все необходимые доказательства этого инцидента, передает Reuters.

«Нам нужно будет принять решения (об авиаударе. — РБК), когда придет время», — сказал французский лидер. Президент подчеркнул, что сперва необходимо все тщательно проверить.

Он добавил, что у французских властей имеются доказательства того, что химическая атака произошла с подачи президента Сирии Башара Асада. Однако Макрон отметил, что необходимо не допустить эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

11 апреля президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что Россия не должна быть союзником «животного, которое убивает с помощью химического оружия и наслаждается этим». Животным он назвал президента Сирии Башара Асада. Также Трамп предложил России готовиться к запуску американских ракет по Сирии. Затем Трамп опубликовал еще один твит, где предложил прекратить гонку вооружений. Позже СМИ выяснили, что к нанесению ударов по Сирии готовятся ВВС и ВМФ Великобритании. Днем 12 апреля американский президент назвал «скорым или совсем не скорым» возможный удар. Башар Асад на все это заявил, что «агрессивные угрозы со стороны Запада» в адрес Сирии приведут к дестабилизации обстановки и в регионе, и в мире.

О химической атаке в сирийской Думе сообщило Сирийско-американское медицинское общество (SAMS). По его данным, инцидент произошел в ночь на 8 апреля, в результате погибли 49 человек, еще несколько десятков пострадали. Западные страны обвинили в произошедшем сирийские власти. Официальный Дамаск эти обвинения отверг. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие не обнаружили следов применения хлора в Восточной Гуте.