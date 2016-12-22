Би-Би-Си сообщила о 70 погибших при газовой атаке в Восточной Гуте

В результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. Об этом сообщили медики и спасатели, передает Би-Би-Си.
По данным волонтеров, число жертв может увеличиться. Пока не было официального подтверждения этих новостей.
Дума — является последний городом, который удерживает сирийская оппозиция в Восточной Гуте. Дамаск называет сообщения о применении химического оружия в Думе «сфабрикованными».
В Государственном департаменте США сообщили, что следят за сообщениями о возможном применении химического оружия в Восточном Гуте. В ведомстве отметили, что если подтвердится факт, что там была совершена химатака, то ответственность за произошедшее будет нести Россия. «История применения режимом [Асада] химического оружия против собственного народа не оспаривается», — заявили в Госдепе.
О том, что в Думе было применено химическое оружие сообщили в субботу, 7 апреля, представители сирийской оппозиции. По их словам, была сброшена бомба с химикатами. В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, который базируется в Лондоне, сообщили, что люди погибли от удушья, которое было вызвано дымом. Также правозащитники заявили, что бомбы были сброшенными «правительственными силами» Сирии. В Сирийско-американском медицинском обществе заявили, что на Думу была сброшена хлорная бомба. По его данным, она упала в городскую больницу.
В пятницу, 6 апреля, глава Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) и «Сирийской свободной армией» готовят химические атаки в контролируемых ими районами с применением хлора. По его словам, они планируют подорвать «кустарные химбоеприпасы», которые начинены хлорсодержащим веществом. Евтушенко сказал, что атака может произойти, в том числе в районе Эль-Баляд города Дераа. О планах боевиков совершить химатаку в Сирии также заявлял 4 апреля российский президент Владимир Путин.