Что отставка Ермака значит для Зеленского и переговоров по мирному плану Он входил в ближайшее окружение президента Украины с 2019 года

28 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после обыска в его квартире ушел в отставку. Как это скажется на конфигурации и устойчивости украинской власти и процессе консультаций по мирному плану США, разбирался РБК

Андрей Ермак (справа) (Фото: пресс-служба Президента Украины)

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы своей администрации Андрея Ермака. Соответствующий документ опубликован на сайте президентского офиса.

Почему Ермак подал в отставку

О том, что Ермак подал прошение об отставке, Владимир Зеленский сообщил вечером 28 ноября в видеообращении в Telegram. Он начал с того, что сейчас Киев готовится к переговорам с США по мирному урегулированию. Когда все внимание сосредоточено на дипломатии, на защите в конфликте, «нужна внутренняя сила», заявил он. «И чтобы внутренняя сила была, не должно быть причин отвлекаться на что-то другое, кроме защиты Украины. Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине», — сказал Зеленский и анонсировал «перезагрузку Офиса президента».

Он поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция на переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно было быть». «Всегда это была патриотическая позиция, — отметил Зеленский. — Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций».

29 ноября украинский лидер проведет консультации с теми, кто мог бы заменить Ермака во главе президентского офиса. Имена кандидатов Зеленский не уточнил. Украинские медиа, ссылаясь на свои источники, называют среди них премьера Юлию Свириденко, главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова, первого вице-премьера Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля и заместителя главы президентской администрации Павла Палису.

Отставка Ермака произошла на фоне масштабного коррупционного скандал в украинской энергетике, который уже привел к отставке министра энергетики Германа Галущенко и министра юстиции Светланы Гринчук. При этом утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые ведут это дело, провели у Ермака обыски. Они обещали предоставить детали, однако к вечеру информация о том, с чем были связаны эти мероприятия, так и не была обнародована.

Ермак факт обысков подтвердил, заявив, что предоставил следователям полный доступ к своей квартире, и пообещав оказывать им «полное содействие». Звучали предположения, что НАБУ и САП после обысков вручат Ермаку подозрение, но этого так же не произошло.

Коррупционный скандал на Украине Коррупционный скандал развивается на Украине с 10 ноября — тогда прошли обыски у соратника Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По версии НАБУ и САП, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Согласно обнародованным материалам, участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства легализовывал офис в центре Киева, через который шел весь поток наличности, он вел черную бухгалтерию и отмывал деньги через сеть компаний-нерезидентов. «В общей сложности через так называемую прачечную прошло около $100 млн», — сообщили 10 ноября НАБУ и САП. В рамках этого скандала были задержаны как минимум пять человек — в их числе бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк. НАБУ и САП утверждают, что вели расследование 15 месяцев и за это время собрали более 1 тыс. аудиодоказательств. Прослушку установили в том числе в квартире Миндича. Операция получила название «Мидас». В деле упоминались имена Владимира Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова. По данным «Украинской правды», 25 ноября Умеров дал показания в качестве свидетеля.

О том, что Ермак мог быть причастен к делу Миндича, сообщал депутат Рады от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк. По его словам, на «пленках Миндича», которые записали НАБУ и САП, глава президентского офиса упоминается под прозвищем Али-Баба (образовано от инициалов имени и отчества — Андрей Борисович). Раз у него есть свое прозвище, продолжал Железняк, то, вероятно, «обо всей этой движухе» глава президентского офиса «прекрасно знал». По мнению депутата, Ермак был осведомлен о коррупционных схемах и поддерживал тесные контакты с Миндичем, который в свое время лоббировал назначение Ермака на должность главы офиса президента.

Какую роль Ермак играл в мирном урегулировании

Ермак — один из ближайших соратников Зеленского. В 2019 году он входил в его избирательный штаб, а после избрания был назначен помощником президента; администрацию Ермак возглавил в 2020 году. Он курировал в том числе и внешнеполитические вопросы, играл ведущую роль в переговорах по урегулированию — так, еще до начала полномасштабных боевых действий на Украине Ермак возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе (ТГК), куда также входили представители России и ОБСЕ.

Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что отставка Ермака произошла в период активизации усилий США по урегулированию украинского конфликта. 20 ноября был обнародован новый мирный план, подготовленный командой Дональда Трампа, и с того момента уже прошло несколько раундов многосторонних консультаций по нему.

20 ноября Владимир Зеленский принял в Киева нового спецпредставителя президента США по Украине, министра армии Дэна Дрисколла.

23 ноября делегация Украины во главе с Андреем Ермаком провела консультации с американской и европейской делегациями в Женеве.

25 ноября американская делегация во главе с Дэном Дрисколлом встретилась в Абу-Даби с представителями спецслужб России и Украины.

По данным «Зеркала недели», Зеленский назначил Ермака главой украинской делегации на ноябрьских переговорах после того, как непублично встретился с директором НАБУ Семеном Кривоносом и главой САП Александром Клименко. На этой встрече руководители бюро и прокуратуры предупредили президента, что готовы вручить Ермаку и главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустему Умерову подозрения в связи с «делом Миндича».

По мере развития коррупционного скандала все чаще звучали призывы к отставке Ермака, — этого, в частности, требовал ряд депутатов президентской партии «Слуга народа», которой принадлежит большинство в Верховной раде. 20 ноября сразу переговоров с Дрисколлом Зеленский встретился с фракцией и дал понять, что отправлять Ермака в отставку не будет.

Сам Ермак говорил, что по «делу Миндича» «необходимо объективное и независимое расследование без политического влияния». Народ Украины «видит, что я был рядом с президентом все эти годы во все самые сложные, трагические и опасные моменты», сказал 27 ноября Ермак изданию The Atlantic. «Он доверил мне эти переговоры, которые решат судьбу нашей страны. И если люди поддерживают президента, это должно ответить на все их вопросы», — подчеркнул он.

Как отставка Ермака скажется на позициях Зеленского и урегулировании

По оценке издания «Страна», отставка Ермака приведет к тому, что Владимир Зеленский потеряет контроль над Верховной радой, правительством, а также политическое влияние на Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) — «ведь именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и их действия против НАБУ». Возможно также, что контроль над парламентом перехватит руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Другой вариант — «антизеленская коалиция», в которую входит в том числе фракция бывшего президента Петра Порошенко, спровоцирует раскол в правящей партии, инициирует вотум недоверия правительству и сформирует новый кабинет, предполагает «Страна».

Эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов считает, что отставка главы президентского офиса не ослабит, а наоборот укрепит Зеленского. «В последние годы иногда казалось, что именно Ермак был начальником Украины. В каком-то смысле хвост вилял собакой, — отметил в беседе с РБК эксперт. — Поэтому, возможно, избавление от этого хвоста позволит собаке действовать самостоятельно». «То, что Ермак был ключевой фигурой, это очевидно, — продолжил Дубнов. — Как говорят в шахматах, жертвуя фигурой, Зеленский пытается если не выиграть партию, то хотя бы ее не проиграть. Важно то, что Зеленский пошел на это, — с одной стороны это делает ему честь, а с другой — у него не было других вариантов, чтобы удержаться у власти».

Что касается процесса мирного урегулирования, то здесь прежде всего встает вопрос, кто теперь возглавит украинскую делегацию. Накануне Зеленский анонсировал «важные переговоры» с США, в которых будет участвовать он сам, а в делегацию войдут начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, секретарь СНБО Умеров, представители МИД и разведки.

К 28 ноября ситуация с обсуждением мирного плана Трампа выглядела следующим образом: США согласовали новую версию документа с Киевом и европейскими союзниками, ее передали в Москву. Как заявил накануне президент России Владимир Путин, Кремль в целом согласен с тем, чтобы эта версия легла «в основу будущих договоренностей». До сей поры с Россией этот план напрямую никто не обсуждал — на следующей неделе с этой целью в Москву прибудет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. С Украиной Россия урегулирование не обсуждает — как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, «на этой стадии речь идет о переговорах с американцами». Содержание обновленной версии плана достоверно неизвестно. Reuters и CBS News сообщали, что Киев согласился на основные параметры сделки, но наиболее чувствительные вопросы Зеленский хотел бы обсудить с Трампом лично до конца ноября. За день до отставки Ермак говорил, что до тех пор, пока Зеленский будет президентом, отдать территории в обмен на мир он не согласится. «Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий, — заявил глава офиса президента в том же интервью The Atlantic. — <…> Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, — это определение линии соприкосновения».

Внутриполитический кризис на Украине и отставки ослабляют переговорную позицию Украины, считает глава Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. «Власти в Киеве оказываются под двойным давлением. С одной стороны, внешнее — неудачи на фронте, принуждение к миру со стороны США, пусть пока и достаточно мягкое, а с другой стороны, внутренние разлады, которые накладываются на сомнительную легитимность в силу того, что президентские полномочия истекли и являются, по сути, чрезвычайными, — сказал РБК эксперт. — Все эти обстоятельства положение Украины не упрочивают».

С тех пор, как в марте 2024 года из-за военного положения на Украине не прошли выборы президента, Москва заявляет о нелегитимности ее руководства. А в связи с коррупционным скандалом в энергетике Путин назвал украинские власти «организованным преступным сообществом», которое «узурпировало власть и <…> удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения».

«Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них кто может, кто хочет, тот пускай и ведет переговоры. Нам нужно, чтобы вот наши решения были международно признаны основными международными игроками, — заявил Путин 27 ноября. — <…> Нам, конечно, нужно признание, но не от Украины сегодня. Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться и с Украиной: там здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией на долгосрочную историческую перспективу, достаточно много».