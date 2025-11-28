 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

В Кремле сообщили о получении «основных параметров» мирного плана США

Сюжет
Мирный план по Украине
Москва получила основные параметры мирного плана по результатам переговоров США и Украины в Женеве, сообщил Песков. Путин допускал, что эти предложения могут стать основой для урегулирования
Андрей Ермак и Марко Рубио
Андрей Ермак и Марко Рубио (Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press)

Москве передали основные параметры мирного плана по результатам переговоров делегаций США, Украины и ЕС в Женеве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Основные параметры были переданы. На следующей неделе будет в Москве разговор», — сказал он.

Накануне российский президент Владимир Путин сообщил, что России передали получившиеся после женевских переговоров Киева и Вашингтона наработки. «Они, как я понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельных составляющих. Нам это все было передано», — рассказал Путин.

Также он заявил, что руководство Украины является нелегитимным, поэтому подписывать соглашения с Киевом бессмысленно, а Москве нужно, чтобы ее решения признали «основные международные игроки». На вопрос, подразумевается ли под этим ООН или отдельные страны, Песков ответил, что это предстоит определит в ходе переговоров. «Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в публичном мегафонном формате», — добавил он.

Что сказал Путин о мирном плане по Украине. Главное
Политика
Владимир Путин

На вопрос о том, означают ли слова президента о бессмысленности подписания договора Украиной, что Россия не будет добиваться этого, Песков ответил так: «Он (Путин. — РБК) говорил о ситуации, которая де-факто сложилась на Украине. Сложилась проблема с легитимностью Зеленского, но у всех есть желание и предпочтение вывести все в мирное русло».

Первоначальный мирный план США состоял из 28 пунктов, включая признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса и законодательно закрепленный отказ Украины от стремления в НАТО. После переговоров в Женеве документ сократился до 22 пунктов, говорил президент США Дональд Трамп.

По данным Bloomberg, изъятые пункты будут вынесены в отдельные документы для рассмотрения в ходе последующих переговоров. В Киеве заявляли, что не согласятся на отказ от территорий, пока пост президента занимает Зеленский.

Путин говорил, что мирный план США может стать основой для урегулирования, но «нужно все положить на дипломатический язык».

Трамп заявил, что намерен встретиться с российским и украинским лидерами в ближайшее время, но только после того, как сделка будет на финальной стадии согласования. Он поручил министру армии США Дэну Дрисколлу продолжать контакты с украинской стороной, а спецпосланника Стива Уиткоффа отправил в Россию для встречи с Путиным. Его визит в Москву ожидается на следующей неделе, Песков заверил, что позже уточнит дату.

Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
