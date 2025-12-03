Ушаков рассказал о четырех полученных документах по миру на Украине

В Кремле стороны обсуждали не конкретные формулировки переданных документов по мирному урегулированию, а их суть, рассказал Ушаков. Переговоры с участием Владимира Путина и Стива Уиткоффа продлились около пяти часов

Москва, помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов, получила еще четыре документа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле.

«Мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента со [Стивеном] Уиткоффом и [Джаредом] Кушнером», — рассказал Ушаков. Он пояснил, что не может раскрывать суть этих документов, однако, по его словам, они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине.

«Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам и не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы», — рассказал Ушаков (цитата по «РИА Новости»).

Ушаков добавил, что все эти документы «касаются долгосрочного мирового урегулирования кризиса на Украине».

Переговоры России и США продлились почти пять часов. Президент Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, вместе с ним американскую сторону представлял зять Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны в переговорах, помимо Ушакова, также участвовал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.