The Times сообщила, что Рубио «отодвинули» от переговоров по Украине
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф стали ведущими переговорщиками с Россией по урегулированию конфликта на Украине и фактически «отодвинули на второй план» госсекретаря Марко Рубио, пишет The Times.
Как отмечает издание, Рубио считается более благосклонно относящимся к Украине и помог доработать мирный план США из 28 пунктов. Госсекретарь участвовал в переговорах в Женеве с украинской делегацией 23 ноября. Позже Трамп говорил, что план был сокращен до 22 пунктов.
Рубио не поехал в Москву 2 декабря, туда отправились Кушнер и Уиткофф, отмечается в публикации. Сегодня вечером российский лидер Владимир Путин принял их в Кремле. С российской стороны во встрече также участвуют помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
44-летний Кушнер — муж дочери Трампа Иванки — «похоже, играет все более активную роль» в дипломатических усилиях США, несмотря на то что не занимает никакой должности в Белом доме, указывается в статье. Во время первого срока Трампа он был его старшим советником. Уиткофф уже неоднократно участвовал в переговорах с Россией по Украине, он посещал Москву в этом году несколько раз и встречался с Путиным.
Белый дом в преддверии переговоров в Москве заявил, что Трамп и его команда «усердно работали», чтобы конфликт прекратился. Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт отметила, что 1 декабря во Флориде прошли «очень хорошие переговоры» с украинской стороной и теперь Уиткофф едет в Россию.
Путин говорил, что изначальный план США из 28 пунктов может лечь в основу мирных переговоров. В прошлом он называл условиями мира уход ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, снятие санкций с России. В конце ноября глава государства подчеркнул, что боевые действия закончатся, когда войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий. «Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — заявил Путин.
Россия достигает целей военной операции на Украине вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам, до этого говорил президент.
