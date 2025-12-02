Во встрече Путина и Уиткоффа в Кремле участвуют Ушаков и Дмитриев

Фото: news_kremlin / Telegram

Во встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле с российской стороны также участвуют спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С американской стороны в переговорах помимо Уиткоффа принимает участие зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву днем 2 декабря. Их встретил Дмитриев, после чего они пошли в ресторан и начали прогулку по центру Москвы. В это время Путин принимал участие в форуме ВТБ «Россия Зовет!».

По данным Axios, цель визита — представить обновленную версию американского мирного плана с учетом последних переговоров американской и украинской делегаций в Женеве и Майами.

Предыдущий визит Уиткоффа в Москву состоялся в августе перед российско-американским саммитом на Аляске. Это был пятый визит Уиткоффа в Россию. До этого американский спецпосланник посещал Россию в феврале, марте и дважды в апреле 2025 года.