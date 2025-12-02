 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин о готовности к войне и мирным переговорам с Европой. Главное

Что Путин перед встречей с делегацией США заявил о роли Европы в переговорах
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Путин перед встречей с переговорщиками из США поговорил с журналистами о конфликте с Украиной. Как он оценивает ситуацию на фронте и роль Европы в переговорном процессе — в материале РБК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгений Биятов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет» ответил на вопросы журналистов, которые, в том числе, касались урегулирования конфликта на Украине. После глава государства отправился в Кремль на встречу с американскими переговорщиками — спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

О Европе

  • По словам президента России, у Европы «нет мирной повестки», она находится «на стороне войны». Также, добавил он, ЕС выдвигает неприемлемые для Москвы предложения по урегулированию на Украине, чтобы заблокировать мирный процесс.
  • Россия не собирается воевать с ЕС, но «готова прямо сейчас», если «Европа вдруг захочет воевать и начнет», сказал Путин.
  • Европа прекратила контакты с Россией, но мешает США и мирному плану Трампа, считает он. «Ну, европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но я хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились, — сказал Путин. — Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях, хотя понимают головой, что это уже давно в прошлом — они приняли желаемое за действительное в свое время. Но признаться в этом сами себе не могут и не хотят».
  • Президент России заявил, что Европа может вернуться к переговорам по урегулированию на Украине, если будет учитывать «реалии на земле».

Путин о готовности к войне и мирным переговорам с Европой. Главное
Video

Об атаках в Черном море

  • Россия может предпринять меры в ответ на атаки на танкеры, самая радикальная из них — «отрезать Украину» от Черного моря, заявил Путин. В этом случае, по его словам, будет «невозможно заниматься пиратством в целом в принципе». «Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной подумают, стоит ли продолжать такую практику», — сказал президент.

Путин о готовности к войне и мирным переговорам с Европой. Главное

О взятии Покровска и Купянска

  • Покровск (Красноармейск) является важным плацдармом для решения всех задач военной операции на Украине, заявил Путин. «Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими Вооруженными силами действительно особое значение, потому что этот город является не просто большим инфраструктурным объектом, связанным целой сетью средств сообщения с регионом. Самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции, то есть отсюда, с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными Генштаб», — сказал он.

Путин о готовности к войне и мирным переговорам с Европой. Главное

Покровск: почему этот город важен для армий России и Украины
База знаний
Покровск

  • Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Купянск находится под контролем ВСУ, Путин выразил мнение, что украинское руководство сейчас «занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий». Ранее Путин сообщал, что Купянск с 4 ноября находится под контролем российской армии.
  • Иностранные и украинские журналисты могут посетить Покровск и Купянск, чтобы «убедиться в том, что там происходит, кто реально контролирует этот населенный пункт», добавил президент России.

Российская армия взяла Купянск: каково его стратегическое значение
База знаний
Виды Купянска

  • Боевые действия сейчас идут в населенном пункте Купянск-Узловой, около 650 зданий находится под контролем российской армии, сообщил глава государства. «Я думаю, что через несколько дней мы заберем и этот населенный пункт», — добавил Путин.
  • На левом берегу реки Оскол заблокировано около 15 батальонов ВСУ, и российские войска приступили к их ликвидации.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Владимир Путин Стив Уиткофф переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
