Путин о готовности к войне и мирным переговорам с Европой. Главное

Путин перед встречей с переговорщиками из США поговорил с журналистами о конфликте с Украиной. Как он оценивает ситуацию на фронте и роль Европы в переговорном процессе — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: Евгений Биятов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет» ответил на вопросы журналистов, которые, в том числе, касались урегулирования конфликта на Украине. После глава государства отправился в Кремль на встречу с американскими переговорщиками — спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

О Европе

По словам президента России, у Европы «нет мирной повестки», она находится «на стороне войны». Также, добавил он, ЕС выдвигает неприемлемые для Москвы предложения по урегулированию на Украине, чтобы заблокировать мирный процесс.

Россия не собирается воевать с ЕС, но «готова прямо сейчас», если «Европа вдруг захочет воевать и начнет», сказал Путин.

Европа прекратила контакты с Россией, но мешает США и мирному плану Трампа, считает он. «Ну, европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но я хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились, — сказал Путин. — Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях, хотя понимают головой, что это уже давно в прошлом — они приняли желаемое за действительное в свое время. Но признаться в этом сами себе не могут и не хотят».

Президент России заявил, что Европа может вернуться к переговорам по урегулированию на Украине, если будет учитывать «реалии на земле».

Об атаках в Черном море

Россия может предпринять меры в ответ на атаки на танкеры, самая радикальная из них — «отрезать Украину» от Черного моря, заявил Путин. В этом случае, по его словам, будет «невозможно заниматься пиратством в целом в принципе». «Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной подумают, стоит ли продолжать такую практику», — сказал президент.

О взятии Покровска и Купянска

Покровск (Красноармейск) является важным плацдармом для решения всех задач военной операции на Украине, заявил Путин. «Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими Вооруженными силами действительно особое значение, потому что этот город является не просто большим инфраструктурным объектом, связанным целой сетью средств сообщения с регионом. Самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции, то есть отсюда, с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными Генштаб», — сказал он.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Купянск находится под контролем ВСУ, Путин выразил мнение, что украинское руководство сейчас «занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий». Ранее Путин сообщал, что Купянск с 4 ноября находится под контролем российской армии.

Иностранные и украинские журналисты могут посетить Покровск и Купянск, чтобы «убедиться в том, что там происходит, кто реально контролирует этот населенный пункт», добавил президент России.

Боевые действия сейчас идут в населенном пункте Купянск-Узловой, около 650 зданий находится под контролем российской армии, сообщил глава государства. «Я думаю, что через несколько дней мы заберем и этот населенный пункт», — добавил Путин.

На левом берегу реки Оскол заблокировано около 15 батальонов ВСУ, и российские войска приступили к их ликвидации.