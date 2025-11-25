Что известно о переговорах США, России и Украины в Абу-Даби Делегации обсудили правки к проекту мирного плана, внесенные на переговорах в Женеве

США, Россия и Украина провели в Абу-Даби консультации по обновленному мирному плану Дональда Трампа. Встреча стала продолжением женевских переговоров, где стороны согласовали новую версию документа. Подробнее — в статье РБК

Дэниел Дрисколл (Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС)

Что известно о ходе переговоров в ОАЭ

25 ноября Politico, Axios, Reuters, CBS News и Financial Times сообщили, что накануне в Абу-Даби начались переговоры между российской и американской делегациями, посвященные обновленному мирному плану администрации США. Они продолжились и во вторник. Делегацию США возглавляет министр армии Дэниел Дрисколл, тремя днями ранее назначенный новым спецпредставителем американского президента по Украине вместо Кита Келлога, который покинет администрацию в январе 2026 года.

Также стало известно, что в столице Объединенных Арабских Эмиратов находится и украинская делегация во главе с начальником Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым. По данным Axios, она осуществляет прямые контакты как с американскими, так и с российскими представителями. Источники издания утверждают, что главы украинской и российской военных разведок должны были встретиться в Абу-Даби по другому поводу и приезд Дрисколла застал их врасплох. Состав российской делегации американские СМИ не приводят.

Россия сообщения о переговорах в Абу-Даби не подтверждала и не опровергала. «Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ. Мы их анализируем», — сказал 25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав сообщения СМИ о мирном плане «информационной вакханалией». По его словам, Москва получила от Вашингтона «набросок» мирного плана, который «верстался» с опорой на то, что было достигнуто в Анкоридже в августе. «Сейчас единственное, что есть субстантивное, — это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров», — сказал журналистам Песков.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что американский план Москва получила «по неофициальным каналам» — официально его не передавали; той версии, «о которой спекулируют в средствах массовой информации», Россия пока также не получила. По мнению Лаврова, документы специально «слили», чтобы раздуть «эту шумиху в медийном пространстве» и «подорвать усилия» Дональда Трампа. «Серьезные дипломаты обсуждают такого рода вещи, как и положено дипломатам, конфиденциально до той поры, пока не будет достигнута окончательная договоренность», — сказал российский министр, отвечая на вопросы СМИ после переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

У Москвы есть каналы общения с Вашингтоном, «они задействуются», продолжил Лавров: сейчас российская сторона ждет от США промежуточную версию плана, согласованную с Украиной и Европой. Отвечая на просьбу подтвердить переговоры в Абу-Даби, министр также сказал, что российская «дипломатия привыкла работать профессионально», а это значит «не сливать» и не допускать утечек до тех пор, пока нет финальной договоренности. «Мы предпочитаем заниматься именно дипломатией, а не трепать языком в попытке спровоцировать и подорвать те или иные позитивные и перспективные инициативы. Поэтому мы не торопим наших американских коллег», — заявил Лавров, отметив, что в Москве «очень долго ждали после Анкориджа», а пока ждали, напоминали Вашингтону, что привержены договоренностям, достигнутым двумя президентами на Аляске.

Пресс-секретарь Дрисколла Джефф Толберт сообщил, что по мере продвижения переговоров американский министр тесно координировал свои действия с Белым домом. «Переговоры проходят успешно, и мы сохраняем оптимизм», — заявил он. Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп «ценит усилия министра Дрисколла по сбору мнений как российской, так и украинской стороны с целью заключения прочного и реализуемого мирного соглашения».

Именно Дрисколл на прошлой неделе представил новый план урегулирования президенту Украины Владимиру Зеленскому; министр армии США также принимал участие в переговорах с украинскими и европейскими делегациями в Женеве в минувшие выходные, где была согласована обновленная версия документа. Другие участники женевских переговоров — госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер — вернулись в США, а главнокомандующий объединенными силами в Европе Алексус Гринкевич направился в Брюссель, чтобы проинформировать союзников по НАТО о промежуточных итогах переговоров, сообщило Politico.

После переговоров в Женеве глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал совместное украино-американское заявление. В нем сказано, что обе стороны считают переговоры «крайне продуктивными»: они «подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир», и подготовили «обновленный и доработанный рамочный документ». Как именно план был «обновлен и доработан», ни Киев, ни Вашингтон не сообщили.

Чуть позже советник Ермака Александр Бевз уточнил, что из проекта убрали пункты, которые касались отношений России и США. «[Документ] будет продолжать меняться. Можем подтвердить, что он был сокращен, чтобы убрать пункты, не относящиеся к Украине, исключить дублирование и в целях редактирования», — сказал украинский представитель; он также не подтвердил сведения, что план якобы сократили с 28 до 19 пунктов.

По информации Reuters и CBS News, Украина согласилась на основные рамки урегулирования, однако наиболее чувствительные вопросы президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп будут обсуждать лично. Когда может пройти такая встреча, неизвестно — Киев рассчитывает организовать визит Зеленского в Вашингтон до конца ноября. Американская сторона пока его не подтверждает.

Как менялись положения мирного плана Трампа

Над исходной версией документа, которая состояла из 28 пунктов, работали Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Переговоры начались в конце октября, после срыва саммита президентов США и России в Будапеште, но известно о нем стало лишь 20 ноября. Дмитриев заявил Axios, что основная идея состоит в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Трампом и российским президентом Владимиром Путиным в августе на Аляске, и разработать к следующей встрече двух лидеров письменный документ, который призван «не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить американо-российские отношения [и] учесть озабоченности России в сфере безопасности».

Полный текст документа, опубликованный депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко, вызвал обеспокоенность у европейских союзников Украины. Они сочли его слишком пророссийским, особенно положения, которые касались ограничения численности Вооруженных сил Украины 600 тыс. человек и закрепления отказа от членства в НАТО как в Конституции республики, так и в уставе альянса.

Встречный европейский план из 28 пунктов The Telegraph и Reuters опубликовали накануне переговоров в Женеве. Германия, Франция и Великобритания подготовили его на базе американского плана. Европейцы изменили положение о статусе контролируемых Россией территорий — в их версии говорится, что «переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения». Кроме того, версия «евротройки» не исключает вступление Украины в НАТО — в документе говорится, что перспективы членства республики в альянсе зависят от согласия стран — членов НАТО, которого сейчас нет.

Европейские политики попытались подать итоги консультаций в Женеве как успех ЕС — глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что опасения блока и Украины были услышаны и все важные для Европы пункты, в том числе касающиеся НАТО, «были исключены из этого плана». По информации Financial Times, в результате женевской встречи финальная версия была сокращена до 19 пунктов. Самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили до прямых переговоров Трампа и Зеленского. 25 ноября в Кремле подтвердили получение черновой версии мирного плана США и отметили, что он может стать «хорошей основой» для последующих переговоров.

На фоне переговоров в Абу-Даби пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что за последнюю неделю США добились «значительного прогресса в достижении мирного соглашения, посадив за стол переговоров как Украину, так и Россию». «Осталось урегулировать несколько деликатных, но преодолимых деталей, для чего потребуются дальнейшие переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами», — написала она в соцсети X.

Выступая в палате общин 25 ноября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пояснил, что Европа готова работать с предложениями США. «Был достигнут четкий консенсус, что нам следует работать с существующим текстом, хотя некоторые его разделы были неприемлемы», — уточнил глава британского кабинета. Стармер подчеркнул: хотя США и Украина уже достигли прогресса в обсуждении плана, это пока не окончательное соглашение. По его словам, для его реализации необходимо также согласие европейских стран и членов НАТО.

В этот же день при участии Рубио прошла виртуальная встреча «коалиции желающих» — группы из 30 поддерживающих Украину стран, преимущественно европейских. Заседание созвал президент Франции Эмманюэль Макрон. Перед началом консультаций он заявил, что «наконец-то появился шанс добиться реального прогресса на пути к прочному миру». Глава Пятой республики отметил, что ключевой вопрос сейчас заключается в разработке союзниками Украины надежных гарантий безопасности.

Создание «коалиции желающих» инициировали Великобритания и Франция. Ее цель — разработка гарантий безопасности для Киева на случай достижения перемирия. В частности, в рамках коалиции обсуждалась совместная идея Макрона и Стармера об отправке на Украину европейского военного контингента численностью до 50 тыс. человек для контроля за режимом прекращения огня. До сих пор европейцам не удавалось достичь единства в этом вопросе — некоторые страны, включая Германию, считают отправку войск на Украину шагом к эскалации. По словам Макрона, сегодня представители 20 стран выразили готовность активно действовать в воздухе, на суше или на море в рамках обеспечения безопасности Украины после прекращения огня. Европейцам по-прежнему не удалось добиться от США готовности оказать этой миссии поддержку. По данным The Wall Street Journal, идею направить войска на Украину после окончания боев выдвинул Трамп. Но представители США присоединились к встречам «коалиции желающих» лишь в июле. Российская сторона неоднократно критиковала идею европейцев разместить свои войска на Украине. Москва называла присутствие там военных стран НАТО неприемлемым.

Примечательно, что как в европейской версии плана, так и в американской содержится пункт о наличии гарантий безопасности США для Украины, однако европейцы предлагают установить их по аналогии со ст. 5 Устава НАТО (нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех).

Пресс-секретарь британского премьер-министра уточнил 25 ноября, что Лондон все еще работает над планами по размещению многонациональных вооруженных сил на территории Украины после окончания боевых действий. Стармер же заявил во время консультаций «коалиции желающих», что переговоры с Украиной движутся в позитивном направлении. «Сегодня есть признаки, что большую часть текста, на который указывает Владимир [Зеленский], можно принять», — сказал британский премьер.