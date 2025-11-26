Ушаков рассказал о «рояле в кустах» на переговорах с США в Абу-Даби

 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Ушаков: на переговорах в Абу-Даби с США был «рояль в кустах»
По словам Ушакова, «роялем в кустах» стал американский представитель, который «занимается сейчас украинским досье». Спецпредставителем Трампа по Украине ранее стал Дэн Дрисколл, он присутствовал на переговорах в Абу-Даби
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

На встрече представителей России и США в Абу-Даби (ОАЭ) оказался «рояль в кустах» — американский представитель, который «занимается сейчас украинским досье». Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

25 ноября Politico, Axios, Reuters, CBS News и Financial Times сообщили, что накануне в Абу-Даби начались переговоры между российской и американской делегациями, посвященные обновленному мирному плану администрации США. Американскую делегацию возглавлял министр армии Дэниел Дрисколл, тремя днями ранее назначенный новым спецпредставителем американского президента по Украине вместо Кита Келлога, который покинет администрацию в январе 2026 года.

Среди тех, кто присутствовал в Абу-Даби, были представители спецслужб Украины и России, уточнил Ушаков. Они периодически встречаются и обсуждают «щепетильные вопросы», в том числе об обмене пленными, рассказал он.

Что известно о переговорах США, России и Украины в Абу-Даби
Политика
Дэниел Дрисколл

Axios писал, что в столице Объединенных Арабских Эмиратов одновременно находилась и украинская делегация во главе с начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым. По данным издания, она осуществляла прямые контакты как с американскими, так и с российскими представителями.

Источники портала сообщали, что главы украинской и российской военных разведок должны были встретиться в Абу-Даби по другому поводу и приезд Дрисколла застал их врасплох.

Как писало Politico, американский министр привез на встречу в Абу-Даби сокращенную на девять пунктов версию американского мирного плана, согласованную после переговоров Вашингтона, Киева и ЕС в Женеве. В ней также изменили условие передачи Донбасса под контроль России и «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины», утверждало издание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать по поводу сообщений о встрече Дрисколла с российскими чиновниками.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина
Юрий Ушаков Абу-Даби ОАЭ
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
