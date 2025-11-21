Как выглядит предложенный США план, и почему он вызвал разногласия Предположительный текст меморандума, который тайно готовил Вашингтон, опубликовал украинский нардеп

Предположительный текст меморандума содержит гарантии США, ограничения для ВСУ, территориальные и финансовые уступки. В Киеве изучают документ, в ЕС считают предложенные уступки чрезмерными. Подробнее — в статье РБК

Что известно о содержании предлагаемого плана

Первым о существовании подобного документа сообщил новостной портал Axios. Как пояснил изданию спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, основная идея состоит в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные президентом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным в августе на Аляске, и разработать к следующей встрече двух лидеров письменный документ, который призван «не только урегулировать конфликт на Украине, но и восстановить американо-российские отношения [и] учесть озабоченности России в сфере безопасности».

По данным Wall Street Journal (WSJ), работу над планом урегулирования с американской стороны вели специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и зять президента США Джаред Кушнер. Вечером 20 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что в течение последнего месяца Уиткофф и Рубио «тайно» работал над мирным планом, в равной степени взаимодействуя с обеими сторонами конфликта. «Это хороший план как для России, так и для Украины. Мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон», — заявила Левитт.

В Кремле сам факт существования документе не подтверждали, но и не опровергали полностью: 19 и 20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил об отсутствии каких-либо «новаций» в дополнении к тому, что обсуждалось на саммите двух лидеров в Анкоридже.

В Белом доме отказались раскрывать детали и мирного плана, однако его предположительный текст мирного плана Трампа был опубликован депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко в соцсетях. Его подлинность официально не подтверждена.

Ниже полный текст документа, изначально опубликованный на украинском языке: 1. Суверенитет Украины будет подтвержден. 2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все спорные моменты последних 30 лет будут считаться урегулированными. 3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее. 4. Будет проведен диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития. 5. Украина получит надежные гарантии безопасности. 6. Численность ВСУ будет ограничена (6)00 000 человек. 7. Украина соглашается закрепить в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем. 8. НАТО соглашается не размещать войска на Украине. 9. Европейские истребители будут размещены в Польше. 10. Гарантии США: a. США получат компенсацию за гарантию; b. Если Украина вторгнется в Россию, она утратит гарантию. c. Если Россия вторгнется в Украину, помимо решительного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены; d. Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной. 11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается. 12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся: a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект; b. США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища; c. Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов; d. Развитие инфраструктуры. e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов; f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий; 13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику: a. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке; b. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностях; c. Россия будет приглашена вернуться в G8. 14. Замороженные средства будут использованы следующим образом: $100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские активы будут разморожены. Остальная часть замороженных российских активов будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в областях, которые будут определены [позднее]. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту. 15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений настоящего соглашения; 16. Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину; 17. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений; СНВ-1 истек еще в 2009 году, поэтому, по всей видимости, имеется в виду договор СНВ-III, который истекает в феврале 2026 года. — РБК); 18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия; 19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под контролем МАГАТЭ, а произведённая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной в пропорции 50:50; 20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений: a. Украина примет правила ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств; b. Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования; c. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены; 21.Территории: a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами; b. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения; c. Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов; d. Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону; 22. После согласования будущих территориальных договоренностей и РФ, и Украина обязуются не менять настоящие договоренности силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения настоящего обязательства. 23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна по Черному морю; 24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов: a. Все оставшиеся в плену и тела будут обменены по принципу «все на всех»; b. Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей; c. Будет реализована программа воссоединения семей; d. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта; 25. Украина проведет выборы через 100 дней. 26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем. 27. Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции. 28. После того, как все стороны согласятся с настоящим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения.

До поста Гончаренко отдельные положения плана опубликовали американские и британские СМИ, в частности признание Донбасса за Россией (об этом писали Politico, Financial Times и The Telegraph). При этом ряд публикаций расходится с документом, скрины которого разместил украинский нардеп. Так, WSJ писал, что план будет предполагать отказ Украины от вступления в НАТО лишь на несколько лет, а не навсегда. В пересказе FT также содержались положения о признании русского языка государственным на Украине и предоставление официального статуса «местному отделению Русской православной церкви». В документе Гончаренко говорится об обязательстве сторон «отменить все дискриминационные меры», но конкретные шаги не перечисляются.

Как на мирный план отреагировал Киев

20 ноября Офис президента Украины официально подтвердил, что получил от США проект плана, «который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию». В этот же день президент Владимир Зеленский встретился с министром Сухопутных войск США Дэниэлом Дрисколлом, который прибыл в Киев накануне. Во встрече также приняли участие глава офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Как сообщили в офисе Зеленского, с Дрисколлом они договорились «работать над пунктами плана, чтобы это дало достойное окончание войны». Президент Украины сказал, что хочет в ближайшие дни обсудить план с Дональдом Трампом. Позднее, подводя итоги дня в своем Telegram, Зеленский подчеркнул: «Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире».

Зеленский особо подчеркнул, что важно и дальше передавать Киеву американское оружие (особенно средства ПВО) по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных требований Украины). В рамках этого механизма страны НАТО, кроме США, делают финансовые взносы для закупки у Штатов оружия для Украины.

Глава государства также сказал Дрисколлу, что Россия «продолжает наносить удары». Кроме того, он призвал усилить санкционное давление, чтобы в Россию не попадали иностранные компоненты, которые можно использовать для оружия.

Американская сторона по итогам встречи сообщила, что Киев и Вашингтон договорились об «агрессивном графике» подписания — «сначала это будет соглашение между США и Украиной», сообщил журналистам в Киеве пресс-секретарь американской армии Дэйв Батлер. «Мы здесь, чтобы поддержать украинцев, как мы это делали на протяжении всего конфликта. И мы здесь, чтобы убедиться, что это хороший план для украинского народа», — сказал он (цитата по "Интерфакс-Украина"). Временная поверенная в делах США на Украине Джулия Дэвис назвала состоявшиеся переговоры с украинским руководством «исключительно конструктивными» и заявила о всеобщей поддержке видения Трампа по завершению конфликта. «Наконец настал момент для мира — мира, которого так жаждали украинцы», — говорится в ее заявлении, опубликованном в аккаунте посольства в соцсети X.

Киев получил американский мирный план на фоне того, как на Украине разворачивается масштабный коррупционный скандал в сферах энергетики и обороны. Его ключевой фигурант — соратник президента, совладелец его студии «Квартал 95» Тимур Миндич. В подозрении, которое ему представила Национальная антикоррупционное бюро (НАБУ), упоминается и Владимир Зеленский. Из-за скандала три оппозиционные партии в Раде («Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос») потребовали от правительства уйти в отставку, чтобы вместо него сформировать кабмин национального единения со всеми политическими силами.

Позже часть фракции «Слуги народа», у которой в Верховной раде большинство и которую возглавляет Давид Арахамия, стала требовать от Зеленского, чтобы он отправил в отставку Андрея Ермака. Вопрос о внутриполитических президент обсудил 20 ноября на заседании с фракцией, которое прошло после его встречи с Дрисколлом. По информации депутата Алексея Гончаренко, идею об отставке Ермака Зеленский на этой встрече отклонил. Позднее о встрече фракции президент рассказал в своем Telegram: «каждый должен работать на Украину, и так будет», «парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом», «и будут решения, которые помогут этому». «Задача номер один для всех — конструктивный дипломатический процесс с Америкой и всеми партнерами», — подчеркнул Зеленский.

На украинский коррупционный скандал в этот день отреагировал и Путин. На военном совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад» он назвал власти Украины «организованным преступным сообществом», которое с марта 2024 года (тогда на Украине должны были пройти плановые выборы президента, но они не состоялись из-за военного положения) «узурпировало власть и <…> удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения»

«Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат», — сказал Путин и добавил: у российского командования свои цели, «главная из них — безусловное достижение целей специальной военной операции».

Какую позицию занимает Европа

Главы МИД ЕС обсудили урегулирование украинского конфликта на встрече в Брюсселе 20 ноября. По информации Reuters, во время консультаций европейцы выступили против мирного плана Трампа, отметив, что не поддержат требование «суровых уступок» для Киева.

На пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас напрямую не комментировала эту информацию — по ее словам, ни один европейский министр не участвовал в разработке плана США. При этом дипломат заявила, что любое предложение по урегулированию «потерпит неудачу» без поддержки как со стороны Киева, так и Европы. «Мы не слышали о каких-либо уступках с российской стороны. Если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы согласиться на прекращение огня без предварительных условий уже некоторое время назад, но мы снова наблюдаем атаки в отношении мирного населения», — добавила Каллас. На этом фоне министры ЕС сосредоточились на обсуждении новых санкций против России, в частности, против теневого флота, чтобы продолжить оказывать давление на Москву, заключила Каллас.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль по прибытии в Брюссель заявил журналистам, что вопросы урегулирования конфликта можно обсуждать только «на равных» при участии Украины и Европы.«Украина должна сохранить свой суверенитет, а в каких именно границах — это должно стать предметом переговоров на равных. И это важно не только для Украины, но и для Европы», — сказал министр.Первым условием для переговоров он назвал «прекращение огня без каких-либо предварительных условий».«Только после этого могут состояться честные переговоры», — добавил Вадефуль.

Опрошенные Politico европейские чиновники выразили разочарование в связи с изменением подхода США к Украине и навязыванием ей «плохой сделки». Европейский дипломатический источник заявил РБК, что ЕС поддерживает любые предложения по урегулированию, однако не может мириться с тем, чтобы вопросы европейской безопасности обсуждаются без участия самих европейцев. «Консультации между США и Россией нужны, но сложно обсуждать урегулирование конфликта, который происходит на Украине, в самом сердце Европы, без Украины и Европы», — заключил он.

Как сообщает издание WSJ, 21 ноября Рубио намерен обсудить план Вашингтона по Украине с европейскими официальными лицами в сфере национальной безопасности. Европейские дипломаты, в свою очередь, заявили изданию, что рассчитывают в ходе контактов с американской стороной поделиться своими опасениями относительно предлагаемого плана урегулирования.