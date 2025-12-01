AFP узнал о второй встрече Уиткоффа с делегацией Украины

AFP: Уиткофф во второй раз встретился с главой делегации Украины Умеровым

Зеленский ждет Умерова в Ирландии 2 декабря, чтобы тот рассказал ему о прошедших переговорах. В этот день запланирована также встреча Уиткоффа и Путина в Москве

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провел вторую встречу с главой украинской делегации, секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленные осведомленные источники.

Встреча прошла во Флориде в понедельник, 1 декабря.

«Умеров и Уиткофф сейчас снова встречаются», — сказали источники, добавив, что «остаются вопросы» по мирному плану США.

По словам собеседников, президент Украины Владимир Зеленский «ожидает встречи с Умеровым в Ирландии» во время визита во вторник, 2 декабря, чтобы заслушать подробный доклад о встрече со спецпредставителем американского лидера.

Первая встреча Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией прошла накануне, 30 ноября. В переговорах с американской стороны также участвовал госсекретарь США Марко Рубио. Обсуждение деталей плана урегулирования российско-украинского конфликта проходило в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay.

ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, на следующий день сообщил, что стороны обсуждали в том числе судьбу «многомиллиардных российских активов», замороженных западными странами. Делегации также затронули гарантии безопасности для Украины и проведение в ней выборов, добавил источник.

«РБК-Украина» сообщил, что переговоры были сфокусированы не на согласованной в Женеве рамке, а на проблемных вопросах, в том числе территориальных и о членстве Украины в НАТО. При этом, как уточнил источник, по вопросу о территориальных уступках «прогресса нет».

Уиткофф и Кушнер были соавторами первой версии мирного плана США из 28 пунктов. Ее обсуждали 23 ноября в Женеве американская и украинская стороны. После переговоров Трамп сказал, что план был сокращен до 22 пунктов.

Президент России Владимир Путин заявил в конце ноября, что боевые действия прекратятся, лишь когда украинские войска покинут занимаемые территории в Донбассе. Он также добавил, что первоначальный мирный план США может стать основой для урегулирования, но «нужно все положить на дипломатический язык».