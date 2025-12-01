 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
AFP узнал о второй встрече Уиткоффа с делегацией Украины

AFP: Уиткофф во второй раз встретился с главой делегации Украины Умеровым
Военная операция на Украине
Мирный план по Украине
Зеленский ждет Умерова в Ирландии 2 декабря, чтобы тот рассказал ему о прошедших переговорах. В этот день запланирована также встреча Уиткоффа и Путина в Москве
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провел вторую встречу с главой украинской делегации, секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленные осведомленные источники.

Встреча прошла во Флориде в понедельник, 1 декабря.

«Умеров и Уиткофф сейчас снова встречаются», — сказали источники, добавив, что «остаются вопросы» по мирному плану США.

По словам собеседников, президент Украины Владимир Зеленский «ожидает встречи с Умеровым в Ирландии» во время визита во вторник, 2 декабря, чтобы заслушать подробный доклад о встрече со спецпредставителем американского лидера.

CNN оценила подачу борща и голубцов на переговорах с Украиной во Флориде
Политика
Делегация Украины на переговорах с США

Первая встреча Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией прошла накануне, 30 ноября. В переговорах с американской стороны также участвовал госсекретарь США Марко Рубио. Обсуждение деталей плана урегулирования российско-украинского конфликта проходило в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay.

ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, на следующий день сообщил, что стороны обсуждали в том числе судьбу «многомиллиардных российских активов», замороженных западными странами. Делегации также затронули гарантии безопасности для Украины и проведение в ней выборов, добавил источник.

«РБК-Украина» сообщил, что переговоры были сфокусированы не на согласованной в Женеве рамке, а на проблемных вопросах, в том числе территориальных и о членстве Украины в НАТО. При этом, как уточнил источник, по вопросу о территориальных уступках «прогресса нет».

Уиткофф и Кушнер были соавторами первой версии мирного плана США из 28 пунктов. Ее обсуждали 23 ноября в Женеве американская и украинская стороны. После переговоров Трамп сказал, что план был сокращен до 22 пунктов.

Президент России Владимир Путин заявил в конце ноября, что боевые действия прекратятся, лишь когда украинские войска покинут занимаемые территории в Донбассе. Он также добавил, что первоначальный мирный план США может стать основой для урегулирования, но «нужно все положить на дипломатический язык».

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Стив Уиткофф Рустем Умеров США Украина мирный план
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
