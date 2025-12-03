Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане

По словам Ушакова, некоторые предложения США не подходят России. О каких именно предложениях идет речь, он не уточнил

США и Россия пока не нашли в американском мирном плане компромисс по территориальному вопросу. Об этом после переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он назвал территориальный вопрос наиболее важным для России.

«Компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более менее приемлемыми. Но их нужно обсуждать», — сказал он.

Ушаков также отметил, что некоторые формулировки США России не подходят.

Помощник российского президента не уточнил, о каких именно территориальных предложениях шла речь. По словам Ушакова, конкретные формулировки мирного плана США на встрече Путина с Уиткоффом не обсуждались, участники говорили о сути.

Как отметил Ушаков, Россия «с чем-то готова согласиться», но есть и моменты, которые «вызвали критику». При этом, резюмируя, он считает, что состоялась «полезная дискуссия».

Переговоры в Кремле длились около пяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает сигналов от американской делегации после ее встреч в России.

По словам украинского лидера, встреча с делегацией США состоится «очень скоро». Уровень контактов будет зависеть от сигналов, полученных по итогам переговоров. Если сигналы позволят принять глобальные и оперативные решения, уровень переговоров будет повышен, отметил президент.

Согласно информации от Axios, визит США на Украину состоится 3 декабря.