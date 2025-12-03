 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Мирный план по Украине⁠,
0

Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
По словам Ушакова, некоторые предложения США не подходят России. О каких именно предложениях идет речь, он не уточнил

Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане
Video

США и Россия пока не нашли в американском мирном плане компромисс по территориальному вопросу. Об этом после переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он назвал территориальный вопрос наиболее важным для России.

«Компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более менее приемлемыми. Но их нужно обсуждать», — сказал он.

Ушаков также отметил, что некоторые формулировки США России не подходят.

Помощник российского президента не уточнил, о каких именно территориальных предложениях шла речь. По словам Ушакова, конкретные формулировки мирного плана США на встрече Путина с Уиткоффом не обсуждались, участники говорили о сути.

Как отметил Ушаков, Россия «с чем-то готова согласиться», но есть и моменты, которые «вызвали критику». При этом, резюмируя, он считает, что состоялась «полезная дискуссия».

Ушаков рассказал о четырех полученных документах по миру на Украине
Политика

Переговоры в Кремле длились около пяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает сигналов от американской делегации после ее встреч в России.

По словам украинского лидера, встреча с делегацией США состоится «очень скоро». Уровень контактов будет зависеть от сигналов, полученных по итогам переговоров. Если сигналы позволят принять глобальные и оперативные решения, уровень переговоров будет повышен, отметил президент.

Согласно информации от Axios, визит США на Украину состоится 3 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Персоны
Полина Харчевникова
Юрий Ушаков переговоры США компромисс Россия
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
