Главные уголовные дела 2020 года. Фотогалерея
Уголовное дело было возбуждено в 2017 году, когда в Пензе и Санкт-Петербурге стали задерживать сторонников анархистских движений. По версии следствия, фигуранты формировали «межрегиональное террористическое сообщество» и собирались совершить серию нападений на органы власти. В материалах дела указывалось, что подготовку они начали еще в 2014 году. Сами фигуранты говорили, что изъятое оружие им подбросили, а полевые тренировки были игрой в страйкбол.
10 февраля фигуранты «пензенского дела» получили от шести до 18 лет лишения свободы. В суде они отказались от признательных показаний и сообщали о пытках и угрозах изнасилованием. Вскоре после приговора издание Meduza опубликовало текст о предполагаемом убийстве двух знакомых фигурантов дела «Сети» — Екатерины Левченко и Артема Дорофеева. По словам информатора издания, решение об их устранении принималось коллективно. Приговоренные участники «Сети» давали объяснения следствию по делу об убийстве, но им не были предъявлены подозрения или обвинения.
В июне в Санкт-Петербурге был вынесен приговор по делу местной ячейки «Сети», двое фигурантов получили семь и 5,5 года лишения свободы. Они также заявляли о пытках и давлении
8 июня в центре Москвы актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не справился с управлением, его Jeep Grand Cherokee на большой скорости пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. На следующий день Захаров от полученных травм умер в больнице. В сентябре Ефремова приговорили к восьми годам колонии, позднее этот срок сократили до 7,5 года. В последнем слове перед приговором актер сообщил, что «прекратил свои отношения с алкоголем». В начале декабря его этапировали в колонию под Белгородом
В конце июня Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу продюсерского центра «Седьмая студия». Фигурантов дела признали виновными в хищении 129 млн руб. бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф 800 тыс. руб. Бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский приговорен к двум годам условно и штрафу 200 тыс. руб., бывший гендиректор организации Юрий Итин — к такому же штрафу и трем годам условно. Экс-главе департамента господдержки искусства Минкультуры, директору РАМТ Софье Апфельбаум назначили штраф 100 тыс. руб. и освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также был удовлетворен гражданский иск Минкультуры к фигурантам на сумму 129 млн руб.
В защиту Серебренникова и других фигурантов выступали российские и зарубежные деятели культуры и искусства, десятки человек в ходе расследования давали поручительства. Судебный процесс, на котором был вынесен приговор, стал уже вторым в этом деле: в 2019 году суд возвращал материалы в прокуратуру для устранения грубых нарушений. Судья Ирина Аккуратова указала на нехватку конкретики в обвинительном заключении.
Обвинение строилось на показаниях бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, ее дело было выделено в отдельное производство. Также в конце июня суд признал ее виновной в причастности к мошенничеству на 129 млн руб. и приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Ее освободили от наказания, так как она фактически отбыла этот срок под стражей и домашним арестом
6 июля суд признал псковскую журналистку виновной в оправдании терроризма и приговорил ее к штрафу 500 тыс. руб. (обвинение запрашивало реальный тюремный срок). Дело Прокопьевой касается публикации, где она связала самоподрыв подростка в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года с произволом силовиков. Прокопьева вину не признала и на суде пояснила, что ее целью было не оправдание терроризма, а предупреждение государству и обществу об опасностях произвола.
В поддержку Прокопьевой выступило журналистское сообщество. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что верит в ее невиновность, СПЧ потребовал прекратить дело. У защиты журналистки возникли вопросы к следствию и проведенным экспертизам
Бывший журналист «Коммерсанта», советник Дмитрия Рогозина был задержан утром 7 июля (на «Роскосмос» он проработал несколько месяцев) по обвинению в госизмене. По версии следствия, в 2012 году, во время работы в «Коммерсанте», Сафронов был завербован спецслужбами Чехии, а через пять лет переслал засекреченные данные, конечным получателем которых были США. Информация касалась военно-технического сотрудничества России и североафриканского государства, а также действий российских военных на Ближнем Востоке.
Сафронов отрицает вину и связывает преследование со своей журналистской деятельностью. У ФСБ уже возникали вопросы к нему после заметки о поставках Су-35 в Египет, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству тогда подавала к «Коммерсанту» иск о разглашении гостайны.
Защита собрала несколько сотен поручительств и положительных характеристик от правозащитников, журналистов, политиков и преподавателей. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что знает Ивана как порядочного человека и профессионального журналиста, а также исходит из презумпции невиновности. По его словам, Сафронов останется в должности советника по крайней мере до тех пор, пока не будет вынесен приговор.
Сафронов остается под арестом в СИЗО «Лефортово».
Иван Сафронов не единственный, кто был арестован в 2020 году по подозрению в государственной измене. Представителя «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина взяли под стражу по подозрению в передаче «сведений об общественно-политической ситуации в России» британской разведке. Физика Анатолия Губанова, который занимался разработкой первого в мире гиперзвукового самолета, заподозрили в передаче за рубеж секретных разработок. 65-летнему томскому физику Александру Луканину инкриминируют передачу технологий Китаю
Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля, его обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Для следственных действий и ареста его привезли в Москву, он находится под стражей. В конце июля Путин уволил подозреваемого в связи с утратой доверия, новым губернатором края стал однопартиец Фургала член ЛДПР Михаил Дегтярев (до губернаторства и тот и другой были депутатами Госдумы от этой фракции). После ареста губернатора из ЛДПР вышли два депутата Хабаровской гордумы. 23 ноября о намерении выйти из партии заявили сразу 17 членов местной фракции, однако позже отказались от такого решения. Депутат Александр Каян (вышел из ЛДПР еще в июле) пояснил, что это связано с колоссальным давлением, которое пришлось испытать депутатам. Основным фактором он все же считает опасения сестры Фургала, что массовый выход из партии негативно скажется на защите экс-депутата.
Сам Фургал не признает вину и считает свое преследование политически мотивированным. После его задержания и ареста в Хабаровске начались акции протеста, которые растянулись на многие месяцы. Хабаровчане требуют открытого суда над бывшим главой региона. Один из лозунгов протестующих — «Фургал — наш выбор».
Сергей Фургал занял пост губернатора по итогам выборов в 2018 году, во втором туре он обошел действовавшего главу региона — единоросса Вячеслава Шпорта
Фигурантов задержали в апреле 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества. 6 августа 2020 года суд дал им от шести до семи лет. Четыре человека — Анна Павликова, Мария Дубовик, Дмитрий Полетаев и Максим Рощин — получили условные сроки. Защита подсудимых настаивала, что они стали жертвой провокации. Одним из участников чата в Telegram, где фигуранты общались на разные, в том числе политические, темы, был предполагаемый осведомитель центра «Э» Руслан Д. (в деле — Александр Константинов). Он-то и придумал название «Новое величие» и предложил написать устав, а также выезжать в лес для боевой подготовки.
Один из фигурантов дела, Павел Ребровский, заключивший досудебное соглашение и получивший в особом порядке 2,5 года колонии, заявил, что оговорил товарищей под давлением. Из-за срыва условий соглашения приговор ему отменили и отправили его дело на новое рассмотрение. 29 октября суд приговорил его к шести годам лишения свободы
Главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова задержали 9 октября. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению его бывшего делового партнера, владельца 43% логистического оператора «Деловые линии» Александра Богатикова. Богатиков считает, что Хабаров похитил у него 900 млн руб., принудив к опциону на продажу 30% компании. Опцион не был исполнен, Хабаров обратился в Лондонский международный третейский суд, который присудил ему $58 млн. Дело против Хабарова возбудили после начала легализации этого решения в российской юрисдикции. В ноябре петербургский арбитраж не признал решение лондонского. В начале декабря Высокий суд Лондона предписал пересмотреть решение международного арбитража из-за ошибки в расчетах.
Михаил Хабаров находится под домашним арестом, после того как ему смягчили меру пресечения. Под стражей он провел месяц. По словам его защиты, за Хабарова ходатайствовал РСПП. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала арест Хабарова неожиданным
Одним из значимых уголовных процессов в 2020 году продолжало оставаться дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, которое началось в феврале 2019 года. В ноябре 2020-го решением Верховного суда американский бизнесмен был освобожден из-под домашнего ареста.
Изначально ему вменялось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), впоследствии статья была переквалифицирована на растрату. Заявление на Калви написал Шерзод Юсупов — миноритарий банка «Восточный» и партнер крупного акционера банка Артема Аветисяна (на момент возбуждения дела Baring Vostok был контролирующим акционером банка, но впоследствии уступил контроль Аветисяну). По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» простить кредит на 2,5 млрд руб., выданный аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро (ПКБ), в обмен на акции люксембургского фонда IFTG. Они, по оценке следствия, стоили лишь 600 тыс. руб. Помимо Калви фигурантами дела стали его коллеги по Baring Vostok Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Ваган Абгарян, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев, бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов и глава ПКБ Максим Владимиров. Все они также были освобождены из-под домашнего ареста.
После ноябрьского решения суда Калви до 12 января нельзя выходить из дома с десяти вечера до шести утра, приходить в помещения банка «Восточный» и ПКБ, общаться с другими обвиняемыми, получать и отправлять письма, а также пользоваться интернетом. В числе факторов, которые учел суд, были завершение расследования уголовного дела и болезнь Калви: в июне стало известно, что он страдает онкологическим заболеванием и перенес операцию. «Мои планы на ближайшее время — выйти на работу», — объявил бизнесмен после суда.
За две недели до освобождения Калви завершился тянувшийся три года корпоративный конфликт Baring Vostok и Аветисяна. Именно с этим конфликтом связывали в Baring Vostok уголовное преследование Калви. По ходу конфликта Baring Vostok и Калви обменивались многомиллиардными исками с компанией Аветисяна «Финвижн», которые касались спорных сделок в банке. 28 октября стороны объявили, что отказываются от всех исков друг к другу, а «Восточный», признанный потерпевшим по уголовному делу против Калви, получит 2,5 млрд руб. от ПКБ в качестве возмещения ущерба
Аудитора Счетной палаты, экс-министра строительства России задержали 18 ноября. Разрешение на это Генпрокуратура запросила у Совета Федерации. В качестве меры пресечения ему назначили запрет определенных действий. Михаила Меня обвиняют по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата организованной группой либо в особо крупном размере, наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.). Обвинения касаются периода его работы в должности губернатора Ивановской области (2005–2013 годы). По версии следствия, глава региона вместе с бенефициарами ГК «Продо» создал преступную группу для похищения 700 млн руб., выделенных правительством на развитие области
Бывшего замдиректора ФСИН задержали 26 ноября, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом более 189 млн руб. По версии следствия, в 2018 году (Максименко занимал пост с 2016 по 2020 год) он незаконно организовал заключение госконтрактов на ремонт и строительство объектов в рамках ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы» между территориальными управлениями ФСИН и управлением строительства СКФО. Следствие считает, что выбранная строительная организация заведомо не имела достаточных производственных и кадровых ресурсов, в итоге программа не была исполнена более чем на 2 млрд руб., а 14 объектов так и не были введены в эксплуатацию. Максименко вину не признал.
Максименко освободил от должности Владимир Путин в марте 2020 года. Информация о его возможной отставке появлялась еще раньше, в ноябре 2019-го. Тогда СМИ сообщили, что Максименко подал в отставку, но пресс-служба ФСИН не подтвердила получение рапорта об этом. Сообщения появились на фоне заявления чиновника, что он больше не будет давать комментарии журналистам, так как ему стыдно за некоторые инфоповоды. В качестве примера он привел сообщения о начальнике колонии, который окунал заключенных головами в унитаз, а позже стал и.о. первого заместителя руководителя управления
23 декабря суд приговорил Галямину к двухлетнему условному сроку. Депутата обвинили по «дадинской» статье о повторном нарушении порядка проведения митинга после ее призыва в соцсетях выйти на акцию протеста против поправок к Конституции. Несогласованная акция прошла 15 июля, в ней приняли участие несколько сотен человек. До этого Галямину привлекали к административной ответственности по статье о нарушениях на митингах. Обвинение запрашивало для нее реальный тюремный срок.
Статья получила название «дадинской» в честь первого осужденного по ней — Ильдара Дадина. Его приговорили к реальному сроку в 2015 году, позднее Верховный суд отменил приговор. В сентябре 2019 года приговор по этой статье получил активист Константин Котов, он вышел на свободу из колонии в декабре 2020-го
25 декабря суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима за взятки, мошенничество, отмывание средств и незаконное участие в предпринимательстве. По версии обвинения, он создал около 50 компаний, подконтрольных ему через аффилированных лиц, и без конкурса предоставлял им земельные участки по заниженной цене. В январе 2019 года прокуратура нашла у Шестуна 676 объектов недвижимости (в том числе 565 оформленных на подконтрольных юрлиц участков) и 22 автомобиля.
Шестуна задержали в июне 2018 года. До этого, еще весной, он записывал видеообращения к президенту, где жаловался на давление из-за протестов против размещения московского мусора на полигоне отходов «Лесная». Также он связывал угрозы со своими выступлениями «против ликвидации Серпуховского района». В СИЗО Шестун неоднократно объявлял голодовку и пытался покончить с собой
25 декабря суд приговорил бывшего доцента СПбГУ к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве 24-летней аспирантки этого же вуза Анастасии Ещенко и в незаконном хранении оружия. Подсудимый также признал вину. По версии следствия, в ноябре 2019 года он на почве ревности убил Ещенко: выстрелил в нее из обреза, потом стал душить. Соколова задержали на набережной реки Мойки, когда он пытался утопить рюкзак с частями тела
29 декабря суд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии по делу о шпионаже. Ее арестовали летом 2018 года. В итоговой версии обвинения Цуркан вменяли передачу в 2015 году молдавским спецслужбам секретных данных о поставках электричества из России на Украину (конечным получателем информации следствие называло органы НАТО). Сама Цуркан и ее защита утверждали, что дело может быть связано с конфликтом обвиняемой с властями Приднестровья
Его задержали в Среднеуральском монастыре 29 декабря, привезли в Москву и поместили под арест. Против бывшего священника возбуждены уголовные дела по статьям о склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Причиной стала одна из его проповедей, во время которой он спрашивал прихожан, готовы ли они умереть за Россию, детей и будущее. Схиигумен Сергий стал известен всей стране несколько месяцев назад. Летом его лишили сана за нарушение священнической присяги, а в октябре отлучили от церкви. Также было возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетних на территории обители. Отец Сергий отказывался покидать монастырь. В ночь на 29 декабря его задержали после штурма обители, а на ее территории прошли обыски
29 декабря Следственный комитет объявил о возбуждении против Навального дела о мошенничестве. Как считает СК, оппозиционер потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных в качестве пожертвований ФБК и другим фондам 588 млн руб. Днем ранее стало известно о претензиях к Навальному со стороны ФСИН: там считают, что он уклоняется от контроля уголовно-исправительной инспекции в рамках условного срока по делу «Ив Роше Восток» (в 2014 году Навального признали виновным в мошенничестве и приговорили к 3,5 года условно, а его брата Олега — к 3,5 года колонии. В 2017-м испытательный срок Алексея Навального продлили, он истек 30 декабря 2020 года).
Алексей Навальный находится за границей после выписки из берлинской клиники «Шарите». В августе 2020 года оппозиционеру стало плохо в самолете, направлявшемся из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, там Навальный впал в кому, а через несколько дней его доставили на лечение в Германию. Немецкие медики пришли к выводу об отравлении политика веществом из группы «Новичок». Российские медики не нашли в организме Навального следов яда.
В ФБК связывают уголовное дело с попыткой отравления Навального