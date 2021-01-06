Главные уголовные дела 2020 года. Фотогалерея

Дело «Сети»

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году, когда в Пензе и Санкт-Петербурге стали задерживать сторонников анархистских движений. По версии следствия, фигуранты формировали «межрегиональное террористическое сообщество» и собирались совершить серию нападений на органы власти. В материалах дела указывалось, что подготовку они начали еще в 2014 году. Сами фигуранты говорили, что изъятое оружие им подбросили, а полевые тренировки были игрой в страйкбол.

10 февраля фигуранты «пензенского дела» получили от шести до 18 лет лишения свободы. В суде они отказались от признательных показаний и сообщали о пытках и угрозах изнасилованием. Вскоре после приговора издание Meduza опубликовало текст о предполагаемом убийстве двух знакомых фигурантов дела «Сети» — Екатерины Левченко и Артема Дорофеева. По словам информатора издания, решение об их устранении принималось коллективно. Приговоренные участники «Сети» давали объяснения следствию по делу об убийстве, но им не были предъявлены подозрения или обвинения.

В июне в Санкт-Петербурге был вынесен приговор по делу местной ячейки «Сети», двое фигурантов получили семь и 5,5 года лишения свободы. Они также заявляли о пытках и давлении