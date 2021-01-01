Суд продлил арест экс-губернатора Фургала до марта 2021 года

Сергей Фургал (Фото: АГН «Москва»)

Басманный районный суд Москвы продлил арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в двух убийствах и организации покушения на убийство, до марта 2021 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство следователя удовлетворено. Срок стражи в отношении Сергея Ивановича Фургала продлен до 9 марта 2021 года», — уточнил представитель суда.

Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Его доставили в Москву для расследования и поместили под стражу. В конце июля президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Сам бывший глава региона называет свое уголовное преследование политическим и не признает вину. В начале сентября суд продлил Фургалу арест до 9 декабря. Сейчас он находится в СИЗО.