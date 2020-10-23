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Набиуллина назвала неожиданным арест СЕО «Траста» Хабарова

Михаил Хабаров
Михаил Хабаров (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Арест главного исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова был неожиданным, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Конечно, это было неожиданно, и мы заинтересованы в том, чтобы банк «Траст» успешно выполнял свои функции по работе с проблемными активами, возврату проблемных активов. Хотя этот эпизод не связан с работой «Траста», но про команду управленческую нам надо будет думать, как принимать решения, как усиливать. Возглавляет «Траст» Александр Соколов, и я думаю, что это будет его решение, как в этих условиях выстроить работу», — сказала Набиуллина.

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Александр Соколов

«Траст» принадлежит Центральному банку и является банком непрофильных активов. ЦБ передал в «Траст» проблемные активы санированных в 2017 году «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка на более чем 2 трлн руб. Задача «Траста» вернуть 482 млрд руб. до 2023 года.

Михаил Хабаров был задержан в начале октября, 9 октября суд арестовал его до 30 ноября. Хабарову вменяется особо крупное мошенничество (159 УК РФ), заявителем по делу стал его бывший деловой партнер и владелец 43% логистического оператора «Деловые линии» Александр Богатиков.

По его утверждению, Хабаров похитил у него 900 млн руб., принудив заключить опцион на продажу 30% в компании. Опцион не был исполнен, и Хабаров обратился в Лондонский международный коммерческий арбитраж, присудивший ему $58 млн. После начала легализации решения в российском суде и было возбуждено уголовное дело.

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