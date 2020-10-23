Набиуллина назвала неожиданным арест СЕО «Траста» Хабарова

Михаил Хабаров (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Арест главного исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова был неожиданным, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Конечно, это было неожиданно, и мы заинтересованы в том, чтобы банк «Траст» успешно выполнял свои функции по работе с проблемными активами, возврату проблемных активов. Хотя этот эпизод не связан с работой «Траста», но про команду управленческую нам надо будет думать, как принимать решения, как усиливать. Возглавляет «Траст» Александр Соколов, и я думаю, что это будет его решение, как в этих условиях выстроить работу», — сказала Набиуллина.

«Траст» принадлежит Центральному банку и является банком непрофильных активов. ЦБ передал в «Траст» проблемные активы санированных в 2017 году «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка на более чем 2 трлн руб. Задача «Траста» вернуть 482 млрд руб. до 2023 года.