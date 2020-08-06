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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Судья признала всех подсудимых виновными в создании экстремистского сообщества. При этом трое из них были приговорены к разным срокам лишения свободы, а еще четверо — к условным срокам
Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков и Петр Карамзин
Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков и Петр Карамзин (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК. Отбывать наказание, согласно приговору, они будут в колонии общего режима.

Другие фигуранты дела — Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Мария Дубовик, Анна Павликова — получили условные сроки от четырех до шести с половиной лет, их должны освободить в зале суда.

Судья признала всех подсудимых виновными в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК России). При этом суд признал наличие обстоятельств, смягчающих наказание: отсутствие у фигурантов судимостей, их положительные характеристики, а также наличие у некоторых из них хронических заболеваний.

«Расстроилась она очень. Все равно с условным сроком, когда ты только с 10 до 6 можешь находиться не дома... Она хотела пойти работать в ночную смену в Московский зоопарк, но этого она сделать не может. Полноценная жизнь будет, когда все они будут свободны, а условный срок — это такой же срок», — рассказала РБК сестра Анны Павликовой Анастасия. По ее словам, Анна планирует обжаловать приговор.

Собравшиеся у здания суда люди скандируют: «Позор!», сообщает корреспондент РБК.

«Факт провокации по стандарту доказывания является самым тяжелым, очень тяжело доказать то, что находится под сводами спецслужб. Мы сделали очень многое, задали очень много вопросов. Самый главный довод — такие преступления совершаются с определенным мотивом, мотив в обвинении не указан. Следовательно, состава преступления нет», — заявил журналистам адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.

День приговора по делу «Нового величия». Фоторепортаж
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Участников «Нового величия» задержали в апреле 2018 года. По версии следствия, они объединились для подготовки «преступлений экстремистской направленности», были «противниками президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков». Осужденные якобы планировали совершить «конституционный переворот с последующим захватом власти», для этого несколько раз выезжали в Подмосковье с охотничьими карабинами и «коктейлями Молотова».

Адвокаты подсудимых настаивают на том, что речь идет о провокации. Участники сообщества общались в чате в Telegram на разные темы, в том числе политические. Одним из них был предполагаемый осведомитель центра «Э», известный как Руслан Д. Он придумал название «Новое величие», предложил написать устав организации, приобрести оружие и выезжать в лес для боевой подготовки, утверждает защита. На допросах Д., названный в деле Александром Константиновым, заявлял, что принимал участие в деятельности организации, чтобы сдать ее активистов полиции. «Мое хобби — коллекционировать некоторые виды людей», — объяснял он.

Два фигуранта — Павел Ребровский и Рустам Рустамов — признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием. Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, Ребровский — два с половиной года колонии общего режима. Позднее он заявил, что оговорил соратников под давлением следователей.

Авторы: Любовь Порываева, Евгений Калюков
Теги: "Новое величие", экстремизм, приговор
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