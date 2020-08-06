Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Судья признала всех подсудимых виновными в создании экстремистского сообщества. При этом трое из них были приговорены к разным срокам лишения свободы, а еще четверо — к условным срокам

Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков и Петр Карамзин (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК. Отбывать наказание, согласно приговору, они будут в колонии общего режима.

Другие фигуранты дела — Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Мария Дубовик, Анна Павликова — получили условные сроки от четырех до шести с половиной лет, их должны освободить в зале суда.

Судья признала всех подсудимых виновными в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК России). При этом суд признал наличие обстоятельств, смягчающих наказание: отсутствие у фигурантов судимостей, их положительные характеристики, а также наличие у некоторых из них хронических заболеваний.

«Расстроилась она очень. Все равно с условным сроком, когда ты только с 10 до 6 можешь находиться не дома... Она хотела пойти работать в ночную смену в Московский зоопарк, но этого она сделать не может. Полноценная жизнь будет, когда все они будут свободны, а условный срок — это такой же срок», — рассказала РБК сестра Анны Павликовой Анастасия. По ее словам, Анна планирует обжаловать приговор.

Собравшиеся у здания суда люди скандируют: «Позор!», сообщает корреспондент РБК.