Бывшему схимонаху Сергию предъявили обвинение

Его обвиняют в склонении к совершению самоубийства несовершеннолетних, сообщила защита. Бывшего схимонаха задержали ночью после штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) предъявили обвинение, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвокатов.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 110.1 УК («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). По данным защиты, дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР России. О том, что уголовное дело будут расследовать в Москве, также сообщил «Интерфаксу» информированный источник в силовых структурах Уральского федерального округа.

«Интерфакс» со ссылкой на адвоката Светлану Герасимову пишет, что дела возбуждены и обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 101.1 УК (о склонении к самоубийству), по ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК (самоуправство). «В 14:00 в Москве будет суд об избрании меры пресечения», — сказала Герасимова.

РБК направил запрос в СК России.