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Бывшему схимонаху Сергию предъявили обвинение

Его обвиняют в склонении к совершению самоубийства несовершеннолетних, сообщила защита. Бывшего схимонаха задержали ночью после штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) предъявили обвинение, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвокатов.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 110.1 УК («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). По данным защиты, дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР России. О том, что уголовное дело будут расследовать в Москве, также сообщил «Интерфаксу» информированный источник в силовых структурах Уральского федерального округа.

«Интерфакс» со ссылкой на адвоката Светлану Герасимову пишет, что дела возбуждены и обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 101.1 УК (о склонении к самоубийству), по ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК (самоуправство). «В 14:00 в Москве будет суд об избрании меры пресечения», — сказала Герасимова.

РБК направил запрос в СК России.

Бывшего схимонаха Сергия задержали в Среднеуральском монастыре
Общество
Бывший схимонах Сергий (Романов)

Бывшего схимонаха задержали в ночь на 29 декабря. Задержание прошло после штурма Среднеуральского женского монастыря, на территории обители прошли обыски. Позднее бывшего схимонаха вывезли на допрос в СКР по Свердловской области.

Причиной задержания и допроса стала одна из проповедей, во время которой Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее, писал «Коммерсантъ-Урал». По данным газеты, этот ролик просил проверить прокуратуру уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков. По его словам, «в одном из сюжетов» шла речь о призывах к готовности совершать самоубийства, что «идет вразрез с законом о запрете информации, наносящей вред детям».

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Автор
Анастасия Батманова
монастырь Урал
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Адвокат назвала причину задержания бывшего схимонаха Сергия
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Бывшего схимонаха Сергия задержали в Среднеуральском монастыре
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