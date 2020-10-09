Топ-менеджера «Траста» задержали по подозрению в мошенничестве

Михаила Хабарова задержали после допроса в СК, сообщил РБК его адвокат. По его словам, банкира подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Михаил Хабаров (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ‎»)

Главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете, сообщил РБК адвокат банкира Владимир Слащев.

По его словам, заседание по мере пресечения состоится в Пресненском суде 9 октября.

Хабарова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, уточнил адвокат агентству ТАСС.

Хабарова вызвали на допрос в СК в качестве подозреваемого накануне, 8 октября, сообщил Слащев. По его словам, основанием для допроса послужил корпоративный конфликт с партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло».