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Финансы ,  
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Топ-менеджера «Траста» задержали по подозрению в мошенничестве

Михаила Хабарова задержали после допроса в СК, сообщил РБК его адвокат. По его словам, банкира подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Михаил Хабаров
Михаил Хабаров (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ‎»)

Главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова задержали после допроса в Следственном комитете, сообщил РБК адвокат банкира Владимир Слащев.

По его словам, заседание по мере пресечения состоится в Пресненском суде 9 октября.

Хабарова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, уточнил адвокат агентству ТАСС.

Топ-менеджера «Траста» вызвали на допрос в СК
Финансы
Михаил Хабаров

Хабарова вызвали на допрос в СК в качестве подозреваемого накануне, 8 октября, сообщил Слащев. По его словам, основанием для допроса послужил корпоративный конфликт с партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло».

Адвокат также сообщил, что у Хабарова провели обыски в рамках уголовного дела, заведенного по заявлению его бывшего партнера по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. По словам Слащева, возбуждение уголовного дела — это попытка «заставить Хабарова отказаться от взыскания с Богатикова долга в $58 млн, подтвержденного решением Лондонского суда».

В пресс-службе «Траста» РБК заявили, что руководство банка считает «происходящее вопиющей ситуацией», и также задались вопросом, «почему преследование Михаила Хабарова началось после его победы» в Лондонском суде.

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Экс-президент «А1» Хабаров отсудил у совладельца «Деловых линий» $58 млн
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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

21 января Лондонский международный третейский суд (LCIA) обязал Богатикова выплатить Хабарову $58 млн. В конце июля Кипрский окружной суд в качестве обеспечительной меры по этому решению запретил Богатикову проводить операции с рядом принадлежащих тому активов.

Слащев отметил, что во время разбирательства в суде Богатиков не оспаривал заключенного ранее с Хабаровым соглашения, но теперь пожаловался в СК, что партнер якобы «принудил его заключить соглашения об опционе и об оказании услуг, введя тем самым в заблуждение».По словам адвоката, заявление Богатикова в правоохранительные органы «не подтверждено ни одним документом».

Авторы
Павел Казарновский, Виктория Полякова
«Траст» Михаил Хабаров
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