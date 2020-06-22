Суд дал до семи лет колонии обвиняемым по делу петербургской «Сети»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Гайд для победителя: как взыскать расходы на защиту интеллектуальных прав Pro, 13:40 В Петербурге после суда по делу «Сети» задержали более 20 человек Общество, 13:34 Тренды 2020: какие отрасли остались на плаву РБК и Промсвязьбанк, 13:28 Песков ответил на вопрос о портрете Путина на его диване Общество, 13:26 Как начать больше двигаться каждый день и прийти в форму без тренировок Стиль, 13:20 Треть жителей Украины с сожалением высказались о распаде Советского Союза Общество, 13:16 Разгром ростовских юниоров и акции фанатов. Итоги тура РПЛ Спорт, 13:13 Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос об аресте счетов семьи Навального Общество, 13:07 На парад в Новороссийске пустят только ветеранов Общество, 13:00 Бренд Sonia Rykiel возобновил работу Стиль, 13:00 Глава Siemens в России — РБК: «Инновация — это не просто идея» Экономика инноваций, 13:00  Что покупают зумеры без участия родителей Совместный проект, 12:58 Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата Политика, 12:55 Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии Общество, 12:41
Общество ,  
0 

Суд дал до семи лет колонии обвиняемым по делу петербургской «Сети»

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, которых ФСБ считает участниками террористического сообщества, получили семь лет и 5,5 года соответственно. Они неоднократно заявляли о пытках и давлении
Юлий Бояршинов и Виктор Филинков
Юлий Бояршинов и Виктор Филинков (Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Второй Западный окружной военный суд приговорил левых активистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к семи и пяти с половиной годам колонии по делу так называемой петербургской ячейки сообщества «Сеть» (запрещено в России). Такое решение приняла тройка судей под председательством Романа Муранова, сообщил РБК адвокат Филинкова Виталий Черкасов.

ФСБ и гособвинение считают, что 25-летний программист Филинков и 28-летний промышленный альпинист Бояршинов совершили преступление по ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), возглавив местные организации «Сети» — «Марсово поле» и «Иордан». Бояршинову дополнительно вменяется незаконный оборот взрывчатки (ст. 222.1 УК). Третьим активным участником петербургской «Сети» ФСБ считала Игоря Шишкина, который признал вину и уже получил в особом порядке 3,5 года колонии.

Дело Филинкова и Бояршинова слушалось в рамках выездного заседания в Петербурге более года, слушания надолго прерывались для проведения экспертиз, а также в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса.

В Петербурге прокурор попросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»
Общество
Виктор Филинков и Юлий Бояршинов

Гособвинитель Александр Василенко просил назначить Филинкову и Бояршинову девять и шесть лет колонии соответственно. В ходе прений сторон он заявлял, что участие в «Сети» «предполагало создание межрегиональных боевых групп с целью захвата власти», писала «Медиазона». Прокурор заявлял, что члены группы покупали огнестрельное оружие и дымный порох, оттачивали навыки их использования, а также осваивали «практические приемы захвата зданий» с целью насильственного изменения конституционного строя. Основное доказательство вины Филинкова и Бояршинова — данные на следствии показания других участников «Сети», фигурантов «пензенского» дела, которые потом заявляли о пытках, — Армана Сагынбаева, Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского, а также Егора Зорина, с задержания которого началось дело «Сети». У Зорина силовики нашли наркотики, но освободили после явки с повинной об участии в террористическом сообществе.

Виктор Филинков не признает вину. Он и его защита заявляли, что активист подвергался избиениям и пыткам, в том числе электрошокером (следствие и прокуратура не стали проверять его жалобы). Бояршинов также сообщал об избиениях и давлении, однако впоследствии дал признательные показания, от которых не отказался в суде. По словам Бояршинова, он и его соратники решили овладеть навыками самообороны из-за угрозы переворота в России по украинскому сценарию, активное участие в котором могли принять ультраправые. Впоследствии с петербургскими анархистами, по словам Бояршинова, связались члены пензенской «Сети», которые тоже интересовались самообороной, они «показали документ, который они называли «Свод», и предложили наладить взаимодействие.

«Девять запрошенных лет — наверное, это признак какого-то уважения к тому, что я делал», — заявил Филинков в своем последнем слове. Говоря о признавших вину бывших соратниках, Бояршинове и Шишкине, Филинков отметил: «Они действовали прагматично. Они не верят, что возможен какой-то другой исход. Я их понимаю».

Пензенская «Сеть»

Дело «Сети» было возбуждено в октябре 2017 года, когда оперативники ФСБ начали задерживать в Пензе и Санкт-Петербурге сторонников анархистских движений. Следствие сочло, что они образуют «межрегиональное террористическое сообщество под условным наименованием «Сеть», целью которого является «насильственное изменение конституционного строя», «дестабилизация политической обстановки в стране», «раскачка народных масс» и вооруженный захват власти. По версии ФСБ, анархисты намеревались совершить атаки во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, организовать нападения на органы власти, военкоматы и отделения «Единой России». Основателями «Сети» ФСБ считала пензенца Дмитрия Пчелинцева и «неустановленное лицо под псевдонимом Тимофей». Подготовку к мятежу они начали в 2014 году, утверждалось в материалах дела.

СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»
Общество
Фигуранты дела &laquo;Сети&raquo; в суде

Пензенские активисты «Сети», большинство из которых также сообщили о пытках, уже получили длительные сроки заключения: от шести до 18 лет; самый большой срок получил Пчелинцев. До приговора в защиту фигурантов дела «Сети» высказывались многие общественные деятели и правозащитники, в том числе телеведущий Владимир Познер, издатель Ирина Прохорова, руководитель Левада-центра Лев Гудков, предприниматель Дмитрий Зимин, экономист Сергей Алексашенко, члены Совета по правам человека. Однако по-настоящему широкая общественная кампания в поддержку обвиняемых началась после того, как они были осуждены.

Вскоре после приговора, в феврале, Meduza рассказала о предполагаемом убийстве в 2018 году двух приятелей членов пензенской «Сети» — Екатерины Левченко и Артема Дорофеева. О вероятных обстоятельствах убийства рассказал скрывшийся на Украине знакомый обвиняемых по делу «Сети» Алексей Полтавец: по его словам, решение об устранении Левченко и Дорофеева принималось коллективно, а стоял за ним Дмитрий Пчелинцев, при этом непосредственными исполнителями были сам Полтавец и осужденный по делу «Сети» Максим Иванкин. Впоследствии бывшая девушка Полтавца рассказала «Медиазоне» и «7х7», что ранее Полтавец рассказывал ей другую версию тех же событий, согласно которой он самостоятельно убил и Дорофеева и Левченко.

Осужденные пензенские члены «Сети» давали в СК объяснения по делу об убийствах, но в итоге не являются подозреваемыми или обвиняемыми.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: анархисты, антифашисты, ФСБ
Материалы по теме
Обвиняемые по делу о террористическом подполье получили от 6 до 18 лет
Общество
СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»
Общество
Журналистов Meduza допросили после статьи о фигурантах дела «Сети»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter