Суд дал до семи лет колонии обвиняемым по делу петербургской «Сети»

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, которых ФСБ считает участниками террористического сообщества, получили семь лет и 5,5 года соответственно. Они неоднократно заявляли о пытках и давлении

Юлий Бояршинов и Виктор Филинков (Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Второй Западный окружной военный суд приговорил левых активистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к семи и пяти с половиной годам колонии по делу так называемой петербургской ячейки сообщества «Сеть» (запрещено в России). Такое решение приняла тройка судей под председательством Романа Муранова, сообщил РБК адвокат Филинкова Виталий Черкасов.

ФСБ и гособвинение считают, что 25-летний программист Филинков и 28-летний промышленный альпинист Бояршинов совершили преступление по ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), возглавив местные организации «Сети» — «Марсово поле» и «Иордан». Бояршинову дополнительно вменяется незаконный оборот взрывчатки (ст. 222.1 УК). Третьим активным участником петербургской «Сети» ФСБ считала Игоря Шишкина, который признал вину и уже получил в особом порядке 3,5 года колонии.

Дело Филинкова и Бояршинова слушалось в рамках выездного заседания в Петербурге более года, слушания надолго прерывались для проведения экспертиз, а также в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса.

Гособвинитель Александр Василенко просил назначить Филинкову и Бояршинову девять и шесть лет колонии соответственно. В ходе прений сторон он заявлял, что участие в «Сети» «предполагало создание межрегиональных боевых групп с целью захвата власти», писала «Медиазона». Прокурор заявлял, что члены группы покупали огнестрельное оружие и дымный порох, оттачивали навыки их использования, а также осваивали «практические приемы захвата зданий» с целью насильственного изменения конституционного строя. Основное доказательство вины Филинкова и Бояршинова — данные на следствии показания других участников «Сети», фигурантов «пензенского» дела, которые потом заявляли о пытках, — Армана Сагынбаева, Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского, а также Егора Зорина, с задержания которого началось дело «Сети». У Зорина силовики нашли наркотики, но освободили после явки с повинной об участии в террористическом сообществе.