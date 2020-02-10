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Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

Их приговорили к срокам от шести до 18 лет в колонии строгого режима. Свою вину обвиняемые не признали
Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев (Фото: Давид Френкель / Медиазона)

В Пензе суд вынес приговор семерым фигурантам дела запрещенной в России организации «Сеть», которых ФСБ обвинила в организации террористического сообщества. Всех признали виновными и назначили реальные сроки наказания в колонии строгого режима, передает «Медиазона».

Самый суровый приговор получил 27-летний Дмитрий Пчелинцев. Его приговорили к 18 годам заключения. 23-летний Илья Шакурский получил 16 лет колонии и штраф 50 тыс. руб., 30-летнего Андрея Чернова приговорили к 6,5 года колонии по статье об организации террористического сообщества и 12 годам по делу о распространении наркотиков, с учетом частичного сложения сроков он приговорен к 14 годам. Прочие фигуранты дела получили от шести до 13 лет. Время, проведенное в СИЗО, им засчитали в срок.

Как следует из приговора, суд полностью согласился с аргументами обвинения. Назначенные сроки совпадают с тем, которые требовал для них гособвинитель.

Как отмечает «Медиазона», судья постановил уничтожить «средства совершения преступления, не представляющие ценности». К ним суд отнес «Капитал» Карла Маркса, учебное пособие по стрелковому делу, учебник спецназа ГРУ и ряд анархистских изданий.

Уголовное дело, получившее название «дело «Сети», было возбуждено в октябре 2017 года, когда оперативники ФСБ начали задерживать в Пензе и Санкт-Петербурге сторонников анархистских движений, обвинив их в создании террористического сообщества. По версии ФСБ, анархисты намеревались совершить атаки во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, организовать нападения на органы власти, военкоматы и отделения «Единой России». Поводом для возбуждения дела стала явки с повинной студента пензенского педагогического института Егора Зорина, которого, как писал «Коммерсантъ», незадолго до этого задерживали с наркотиками. Именно он дал показания о создании террористического сообщества.

Часть фигурантов дела вначале дали признательные показания, однако позднее отказались от них, заявив о давлении со стороны следствия. По их словам, организации «Сеть» не существовало, а «полевые выходы», которые как полагает следствие, были отработкой боевых действий, представляли собой игру в страйкбол.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: приговор, Сеть, суд
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