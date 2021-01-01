Депутаты гордумы Хабаровска раздумали выходить из ЛДПР из-за дела Фургала

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Все 17 депутатов городской думы Хабаровска, которые собирались выйти из ЛДПР, решили остаться в партии. Об этом РБК сообщил депутат городской думы Александр Каян.

«Да, 17 депутатов, которые позавчера вышли, вчера изменили свое решение», — подтвердил он.

По его словам, это связанно с «колоссальным давлением», которое испытали парламентарии. В частности, с ними провел серию встреч врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Но основным фактором, я считаю, стало то, что на следующий день после решения Михаилу Сидорову (руководителю фракции ЛДПР в гордуме. — РБК) позвонила сестра Сергея Ивановича Фургала и попросила не выходить из партии, потому что опасается, что это может каким-то образом негативно повлиять на защиту брата», — пояснил Каян.