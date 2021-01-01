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Дело губернатора Фургала ,  
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Депутаты гордумы Хабаровска раздумали выходить из ЛДПР из-за дела Фургала

Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Все 17 депутатов городской думы Хабаровска, которые собирались выйти из ЛДПР, решили остаться в партии. Об этом РБК сообщил депутат городской думы Александр Каян.

«Да, 17 депутатов, которые позавчера вышли, вчера изменили свое решение», — подтвердил он.

По его словам, это связанно с «колоссальным давлением», которое испытали парламентарии. В частности, с ними провел серию встреч врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В гордуме Хабаровска сообщили о выходе 17 депутатов из ЛДПР
Политика
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

«Но основным фактором, я считаю, стало то, что на следующий день после решения Михаилу Сидорову (руководителю фракции ЛДПР в гордуме. — РБК) позвонила сестра Сергея Ивановича Фургала и попросила не выходить из партии, потому что опасается, что это может каким-то образом негативно повлиять на защиту брата», — пояснил Каян.

О выходе из партии сразу 17 членов местной фракции ЛДПР заявил руководитель Михаил Сидоров 23 ноября. По его словам, депутаты захотели стать независимыми и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению ЛДПР. В разговоре с РБК Сидоров пояснил, что депутаты не являются саботажниками, а собираются конструктивно работать с органами исполнительной власти всех уровней. Он также пожаловался, что с момента задержания бывшего губернатора Сергея Фургала, не все решения в гордуме стали приниматься коллегиально.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, члена ЛДПР, задержали 9 июля. Его обвиняют в организации заказных убийств предпринимателей на Дальнем Востоке.

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Сейчас Фургал находится в СИЗО. Вину он не признает. После ареста главы региона из ЛДПР вышли два депутата. Один из них, Александр Каян (депутатом городской думы он остался. — РБК), пояснил, что вступил в партию, потому что поддерживал Фургала, и в сложившейся ситуации он не имеет морального права оставаться членом этой партии. Позднее врио губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы, член ЛДПР Михаил Дегтярев.

ЛДПР Хабаровск новости Сергей Фургал
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
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