Во ФСИН объяснили изменение формата общения с журналистами

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что не будет давать комментарии СМИ, предложив журналистам обращаться в пресс-службу ведомства, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Это решение Максименко объяснил в том числе и тем, что из-за новостей о некоторых сотрудниках СМИ ему «со стыда хочется под землю провалиться». В качестве примера он привел сообщение о начальнике колонии, который окунал заключенных в унитаз, а затем стал и.о. первого заместителя управления. «Как это комментировать? Стыдище просто до смерти», — сказал Максименко.

При этом он пообещал, что ФСИН останется открытым для прессы, но только в другом формате. «Мы и дальше ничего не собираемся скрывать от нашего общества, от нашего народа», — заявил Максименко.