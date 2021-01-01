Обвиненный в госизмене физик занимался гиперзвуковыми самолетами

Арестованный по подозрению в государственной измене российский ученый Анатолий Губанов участвовал в международном проекте по разработке первого в мире гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int. Об этом говорится на официальном сайте научной электронной библиотеки eLibrary.ru.

Над лайнером работают специалисты из России, Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии. Координирует проект голландская компания ESA — ESTEC.

На научно-технической конференции по аэродинамике, которая прошла в 2017 году, Губанов значится как автор исследования Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) по Hexafly-Int. На ЦАГИ была возложена задача изготовить модель для экспериментального запуска самолета.

Лефортовский суд Москвы 2 декабря отправил Губанова под арест до 2 февраля 2021 года. Как уточнял источник ТАСС, ФСБ подозревает его в передаче за рубеж секретных авиаразработок. Ректор Московского физико-технического института (МФТИ), где Губанов работал по совместительству, Николай Кудрявцев пояснял РБК, что проблемы с законом связаны с основной работой ученого.