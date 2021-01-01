Ефремова этапировали в колонию и поместили на карантин

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет тюрьмы за смертельное ДТП, 2 декабря перевели в одну из колоний в Белгородской области и поместили на карантин. Об этом ТАСС сообщили в УФСИН по Белгородской области.

«В соответствии с действующим законодательством по прибытии в исправительное учреждение все осужденные помещаются в карантинное отделение на срок до 15 суток», — пояснили в управлении.

В карантинном отделении с заключенными проводят профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные и режимные мероприятия, после чего рассматривается вопрос о трудоустройстве.

Ранее адвокат Ефремова Андрей Алешкин сообщал, что карантин в СИЗО у актера заканчивается 30 ноября, после чего его этапируют в колонию. При этом он подчеркнул, что дату перевода осужденных УФСИН не раскрывает для исключения возможности побега.