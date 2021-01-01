СК обвинил Навального в мошенничестве с пожертвованиями

По утверждению СК, Алексей Навальный вместе с «иными лицами», потратил более 356 млн рублей из пожертвований для фондов на личные цели.

Алексей Навальный (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Против оппозиционера Алексея Навального и «иных лиц» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК), говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

«Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов», — пишет СК.

По утверждению СК, Навальный, являясь фактическим руководителем этих организаций и действуя вместе с «иными лицами», потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)». Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, делает вывод Следственный комитет.

В ФБК связывают уголовное дело с попыткой отравления Навального. «Помните, Алексей много раз говорил, что в результате его неудавшегося отравления дело возбудят против него самого и ФБК? Как говорится, ЧТД (что и требовалось доказать)», — написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Соратник Навального Леонид Волков напомнил, что «дело о донатах уже есть, это «дело ФБК»: «Оно ведется полтора года. В рамках этого дела у нас было четыре волны обысков, у нас полтора года заморожены счета, изъято несколько сот единиц техники. Так и нет ни одного потерпевшего, ни одного сомнительного рубля, ничего вообще». Новое дело он охарактеризовал, как «объявление всех пожертвований наших сторонников за много лет мошенничеством». По его словам, Навальный не получает зарплаты в ФБК, и многократно публично отчитывался как о доходах, так и расходах своей семьи.