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Отравление Навального ,  
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СК обвинил Навального в мошенничестве с пожертвованиями

По утверждению СК, Алексей Навальный вместе с «иными лицами», потратил более 356 млн рублей из пожертвований для фондов на личные цели.
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Против оппозиционера Алексея Навального и «иных лиц» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК), говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

«Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов», — пишет СК.

По утверждению СК, Навальный, являясь фактическим руководителем этих организаций и действуя вместе с «иными лицами», потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)». Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, делает вывод Следственный комитет.

В ФБК связывают уголовное дело с попыткой отравления Навального. «Помните, Алексей много раз говорил, что в результате его неудавшегося отравления дело возбудят против него самого и ФБК? Как говорится, ЧТД (что и требовалось доказать)», — написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Соратник Навального Леонид Волков напомнил, что «дело о донатах уже есть, это «дело ФБК»: «Оно ведется полтора года. В рамках этого дела у нас было четыре волны обысков, у нас полтора года заморожены счета, изъято несколько сот единиц техники. Так и нет ни одного потерпевшего, ни одного сомнительного рубля, ничего вообще». Новое дело он охарактеризовал, как «объявление всех пожертвований наших сторонников за много лет мошенничеством». По его словам, Навальный не получает зарплаты в ФБК, и многократно публично отчитывался как о доходах, так и расходах своей семьи.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Через два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Правительство Германии сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Позднее это подтвердили специалисты из Швеции и Франции. Российские врачи заявляли о несогласии с диагнозом западных коллег. Они утверждали, что не обнаружили следов отравляющих веществ в его организме. В Москве заявляли, что Генпрокуратура несколько раз отправляла в Берлин запросы по обстоятельствам лечения Навального, однако так и не получила ответа по существу.

CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel 14 декабря опубликовали совместное расследование. Его авторы заявили, что к отравлению оппозиционера причастны сотрудники ФСБ.

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Спустя три дня президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб». В самой ФСБ назвали расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников».

Это уже вторая претензия силовиков к Навальному за последние дни. В понедельник, 28 декабря, Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщило, что неявка условно осужденного Алексея Навального может быть расценена, как уклонение от обязательного контроля.

В ведомстве сослались на статью немецких медиков в журнале The Lancet, в которой утверждалось, что Навального после отравления, произошедшего в августе во время его поездки в Сибирь, выписали из берлинской клиники «Шарите» 20 сентября, в к 12 октября он прошел курс реабилитации и полностью вылечился. Несмотря на это, оппозиционер по-прежнему находится за границей, пока точные сроки своего возвращения на родину он не называл. Таким образом, считают во ФСИН, «условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

ФСИН направила оппозиционеру и его адвокату Вадиму Кобзеву уведомление о том, что политик должен к 9 утра 29 декабря явиться в уголовно-исполнительную инспекцию. В ведомстве отметили, что в случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции, «в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (ответственность условно осужденных)». Согласно этой норме, если условно осужденный во время испытательного срока не исполняет обязанности, возложенные на него судом, то уголовно-исполнительная инспекция может попросить суд назначить вместо условного реальное наказание.

Испытательный срок Навального связан с делом о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». По этому делу оппозиционер был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег Навальный получил 3,5 года колонии. Навальный не признал свою вину, связывая свое уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок для Алексея Навального был продлен — он истекает 30 декабря.

Автор
Михаил Юшков
Алексей Навальный ФСИН СК ФБК
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