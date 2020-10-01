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Томского физика заподозрили в передаче технологий Китаю

Сотрудники ФСБ задержали в Томске физика, которого подозревают в передаче технологий Китаю. По данным Telegram-канала Tomskpolit, мужчина недавно приехал в Россию и не смог вернуться в КНР из-за ограничений, связанных с пандемией
Фото:Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Томске по подозрению в передаче технологий Китаю задержали 64-летнего ученого Александра Луканина. Об этом «МБХ медиа» рассказал его друг Николай Кривопалов, о задержании мужчины также сообщил Telegram-канал Tomskpolit.

По словам Кривопалова, сейчас Луканин находится в СИЗО, а в квартире ученого был обыск, который провели сотрудники московского управления ФСБ. По какой статье завели уголовное дело, Кривопалов не смог уточнить, отметив, «что это что-то типа измены родине, что он передал какие-то технологии китайцам».

О том, что Луканина подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий другой стране, также сообщил источник «Интерфакса». По его словам, о разглашении гостайны речи не идет. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

С 1999 по 2002 год Луканин работал в Томском политехническом университете инженером, затем был уволен по собственному желанию, сообщили РБК в вузе. Позже, по данным Telegram-канала Tomskpolit, ученый устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, в котором разрабатывал мощные высоковольтные источники питания, а затем уехал работать в Китай. Среди его научных интересов — источники питания ускорителей частиц и газоразрядных приборов и электронные устройства для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физике.

По информации канала, недавно Луканин приехал в Россию. Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, он не смог вернуться в Китай и устроился в Томский государственный университет.

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В середине августа Минобороны из-за появления служебной информации в СМИ предложило сделать конфиденциальными все данные об обороне, которые ‎при этом не составляют гостайну. Если соответствующие поправки примут, то практически вся информация о работе ведомства будет запрещена к распространению, пояснил РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский. В России за разглашение служебной тайны предусмотрена административная ответственность (ст. 13.14 КоАП). Для граждан штраф может составить от 500 до 1 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

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