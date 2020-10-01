Томского физика заподозрили в передаче технологий Китаю

Сотрудники ФСБ задержали в Томске физика, которого подозревают в передаче технологий Китаю. По данным Telegram-канала Tomskpolit, мужчина недавно приехал в Россию и не смог вернуться в КНР из-за ограничений, связанных с пандемией

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Томске по подозрению в передаче технологий Китаю задержали 64-летнего ученого Александра Луканина. Об этом «МБХ медиа» рассказал его друг Николай Кривопалов, о задержании мужчины также сообщил Telegram-канал Tomskpolit.

По словам Кривопалова, сейчас Луканин находится в СИЗО, а в квартире ученого был обыск, который провели сотрудники московского управления ФСБ. По какой статье завели уголовное дело, Кривопалов не смог уточнить, отметив, «что это что-то типа измены родине, что он передал какие-то технологии китайцам».

О том, что Луканина подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий другой стране, также сообщил источник «Интерфакса». По его словам, о разглашении гостайны речи не идет. Официального подтверждения этой информации пока нет.

С 1999 по 2002 год Луканин работал в Томском политехническом университете инженером, затем был уволен по собственному желанию, сообщили РБК в вузе. Позже, по данным Telegram-канала Tomskpolit, ученый устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, в котором разрабатывал мощные высоковольтные источники питания, а затем уехал работать в Китай. Среди его научных интересов — источники питания ускорителей частиц и газоразрядных приборов и электронные устройства для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физике.