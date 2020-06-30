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Дело Серебренникова ,  
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Суд освободил от наказания давшую показания на Серебренникова бухгалтера

Суд приговорил к двум годам и трем месяцам Нину Масляеву, бывшего главбуха «Седьмой студии». Она уже отбыла этот срок в СИЗО и под домашним арестом. На показаниях Масляевой строилось обвинение Кирилла Серебренникова
Нина Масляева, во время оглашения приговора в Мещанском суде
Нина Масляева, во время оглашения приговора в Мещанском суде (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам трем месяцам колонии бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нину Масляеву, признанную причастной к мошенничеству на 129 млн руб. (ст. 159 УК). Она освобождена от наказания, поскольку фактически уже отбыла этот срок под стражей и домашним арестом, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Такое же наказание для Масляевой запрашивал в прениях сторон представитель гособвинения.

Руководители «Седьмой студии» во главе с режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым, обвинялись в хищении 129 млн руб. из госсубсидии общим объемом в 216 млн руб., выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа» — его идею поддерживал Дмитрий Медведев, а порядок финансирования утвердил Владимир Путин. В рамках проекта в 2011-2014 годах было проведено более 340 мероприятий, рассказывал Серебренников.

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Следствие и гособвинение полагали, что Серебренников, Масляева, бывшие генпродюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, бывший гендиректор Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум создавали «устойчивую преступную группу» и обналичивали деньги через фиктивные договора с подставными лицами, а затем использовали по своему усмотрению. Серебренников и его коллеги 26 июня получили условные сроки по этому делу; обвинение Апфельбаум суд переквалифицировал на халатность и освободил ее от наказания. Суд также удовлетворил иск Минкультуры к Серебренникову, Итину и Малобродскому на 129 млн руб.

Масляева — единственная фигурантка дела «Седьмой студии», которая признала вину; дело в отношении нее выделили в отдельное производство из-за того, что она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. На признательных показаниях Масляевой строится обвинение всех прочих фигурантов дела. В суде она заявляла, что руководители «Седьмой студии» обсуждали, что на проекте «все присутствующие могут хорошо заработать» и что благодаря Апфельбаум, которая, по предположениям Масляевой, была в доле, финансирование выделяется большее, чем необходимо. По ее словам, для обналичивания руководители «Седьмой студии», прежде всего Малобродский, создали целую сеть однодневок, причем обнальщики получали комиссию в 8-12%.

Серебренников и его коллеги получали зарплату гораздо выше указанной в официальной ведомости, а также иногда брали обналиченные бюджетные средства в долг на свои нужды, утверждала Масляева. А однажды, по ее словам, из обналиченных денег погашался трехмиллионный кредит Серебренникова, взятый якобы на личные нужды.

До прихода в «Седьмую студию» Масляева была осуждена — суд в Брянске приговорил ее к полутора годам условно за хищение 30 тыс. руб. в Брянском драматическом театре. Масляева называла это дело результатом конфликта с бывшими коллегами. «Я поняла, зачем [руководству «Седьмой студии»] нужен был именно такой главный бухгалтер, как я. Чтобы, если что, всю ответственность свалить на меня. Помните, в «Золотом теленке» был зицпредседатель Фунт? Всегда должен быть кто-то, кого можно посадить», — рассуждала в суде Масляева.

Действующие лица: какие сроки получили фигуранты дела «Седьмой студии»
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<p>Серебренников признан виновным в преступном сговоре и хищении 129 млн руб., выделенных на реализацию проекта &laquo;Платформа&raquo;. Из обвинения исключено указание на нарушение руководителями &laquo;Седьмой студии&raquo; одной из норм закона &laquo;о защите конкуренции&raquo;. Режиссер приговорен к трем годам лишения свободы условно. Ему также назначен штраф в 800 тыс. руб. Его квартира в Берлине и автомобиль Toyota будут под арестом до погашения штрафа.</p> <p>По версии следствия, сотрудники АНО &laquo;Седьмая студия&raquo; во главе с Серебренниковым в 2011&ndash;2014 годах похитили 129 млн из госсубсидии (в общем объеме около 216 млн руб.), которая была веделена Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства &laquo;Платформа&raquo;. Деньги начали расхищаться руководителями &laquo;Седьмой студии&raquo; сразу после того, как они получили субсидию, решил суд.</p> <p>Сумма ущерба была уменьшена до 129 млн руб. после ряда экспертиз, хотя вторая из трех указывала, что &laquo;Платформа&raquo; недополучила необходимых на реализацию проекта средств, но все&nbsp;же была реализована, соответственно, хищения не могли быть совершены. Эта экспертиза судом была признана недопустимым доказательством, так как ее авторы&nbsp;&mdash; Марина Андрейкина и Видмантас Силюнас&nbsp;&mdash; &laquo;высказывали заинтересованность в определенном исходе дела&raquo;, говорится в тексте приговора.</p> <p>Как начиналось &laquo;театральное дело&raquo;, можно прочитать <a href="https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/09/5cab4ee49a7947d60189b696">здесь</a>​</p>

Бухгалтер была уволена из «Седьмой студии» после того, как аудит вскрыл хищение нескольких миллионов рублей из кассы организации; в этом обвинили Масляеву, она обвинения категорически отвергала. После этого большая часть бухгалтерской отчетности «Седьмой студии» была уничтожена.

Защита фигурантов дела на процессе указывала, что в период работы в «Седьмой студии» Масляева совместно с одним из обнальщиков, Валерием Педченко, основала медицинский центр и вывозила его на отдых, а другому обнальщику, Валерию Синельникову, дала 1 млн руб. на автомобиль. Масляева отрицала, что это происходило на средства, выведенные из «Седьмой студии».

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Кадр из фильма &laquo;Ученик&raquo;

Дело «Седьмой студии» было возбуждено в 2017 году, тогда в «Гоголь-центре» прошли обыски, а в течение лета были задержаны все основные фигуранты дела. За год до начала расследования Минкультуры затребовало у организации сохранившуюся бухгалтерскую отчетность и направило ее в Службу защиты конституционного строя ФСБ. В защиту Серебренникова и его коллег выступали многочисленные российские и зарубежные общественные и культурные деятели.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: «Седьмая студия», Кирилл Серебренников
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