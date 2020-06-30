Суд освободил от наказания давшую показания на Серебренникова бухгалтера

Суд приговорил к двум годам и трем месяцам Нину Масляеву, бывшего главбуха «Седьмой студии». Она уже отбыла этот срок в СИЗО и под домашним арестом. На показаниях Масляевой строилось обвинение Кирилла Серебренникова

Нина Масляева, во время оглашения приговора в Мещанском суде (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам трем месяцам колонии бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нину Масляеву, признанную причастной к мошенничеству на 129 млн руб. (ст. 159 УК). Она освобождена от наказания, поскольку фактически уже отбыла этот срок под стражей и домашним арестом, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Такое же наказание для Масляевой запрашивал в прениях сторон представитель гособвинения.

Руководители «Седьмой студии» во главе с режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым, обвинялись в хищении 129 млн руб. из госсубсидии общим объемом в 216 млн руб., выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа» — его идею поддерживал Дмитрий Медведев, а порядок финансирования утвердил Владимир Путин. В рамках проекта в 2011-2014 годах было проведено более 340 мероприятий, рассказывал Серебренников.

Следствие и гособвинение полагали, что Серебренников, Масляева, бывшие генпродюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, бывший гендиректор Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум создавали «устойчивую преступную группу» и обналичивали деньги через фиктивные договора с подставными лицами, а затем использовали по своему усмотрению. Серебренников и его коллеги 26 июня получили условные сроки по этому делу; обвинение Апфельбаум суд переквалифицировал на халатность и освободил ее от наказания. Суд также удовлетворил иск Минкультуры к Серебренникову, Итину и Малобродскому на 129 млн руб.