«Свадьба века» и развод в TikTok: как женились и расходились в 2025 году
2025 год запомнился громкими свадьбами и не менее громкими разводами. От церемонии века за $50 млн до расставания, собравшего 100 млн просмотров онлайн. Как знаменитости заключали и расторгали браки в этом году — в подборке РБК.
Американский предприниматель, основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос женился на бывшей телеведущей Лорен Санчес летом. Трехдневное торжество в Венеции, которое окрестили «свадьбой века», обошлось примерно в $50 млн. Его провели, несмотря на протесты жителей, которые обратили внимание на проблемы города, в том числе чрезмерный наплыв туристов. В числе звездных гостей были дочь президента США Иванка Трамп, бизнесмен Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, сестры Кардашьян-Дженнер, модельер Доменико Дольче и другие.
Безос и Санчес познакомились в 2016 году. Официально пара вышла в свет только в 2019-м, когда Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Безос, с которой был вместе 25 лет. Их развод считается одним из самых дорогих в истории: Безос оставил ей 4% акций Amazon (они оценивались в $38,3 млрд). В то же время Санчес разводилась с голливудским агентом Патриком Уайтселлом после 13 лет брака.
Американская поп-звезда Тейлор Свифт в августе объявила о помолвке с игроком в американский футбол из «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси. Новость взорвала интернет. За несколько часов пост в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) собрал 30 млн лайков и более 1 млн репостов, побив рекорд платформы. Крупнейшие западные СМИ прислали читателям пуш-уведомления о помолвке Свифт, а телеканал Fox прервал эфир о совещании Дональда Трампа с правительством.
Свифт — одна из самых продаваемых исполнительниц в мире, на ее счету 14 «Грэмми» и звание «Человек года» по версии Time. Свифт и Келси начали встречаться в 2023 году. После появления первых сообщений о романе с игроком «Чифс» продажи футболок Келси в официальном магазине NFL увеличились на 400%, как и запросы на покупку билетов на игры «Канзас-Сити»
Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в День народного единства. Церемония прошла в Донецке — в ЗАГСе они предстали в гимнастерках, церемония прошла без большого количества гостей.
В 2024 году певец развелся после семи лет брака. Его бывшая жена — пиарщица Елена Мартынова, которая внесла значительный вклад в продвижение Дронова после начала военной операции на Украине. Вскоре после развода появились сообщения о романе певца и Мизулиной, пара их опровергала. Весной Дронов и Мизулина подтвердили, что состоят в отношениях
В конце июня женился сын главы Чечни 17-летний Адам Кадыров. Его избранницу зовут Медни, однако ее личность не раскрывается. Известно, что она родилась в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт — там же прошла свадьба. Кадыров-старший заявил, что на празднование приехали высокопоставленные гости — губернаторы, члены правительства и дипломаты, а также послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана.
Адам Кадыров получил известность, после того как в 2023 году избил в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Тогда сыну главы Чечни было 15 лет. Журавель получил 14 лет колонии по обвинениям в оскорблении чувств верующих, хулиганстве и госизмене. А Кадыров — ряд государственных и общественных наград, в том числе звание Героя Чечни и высшую награду в регионе — орден имени Ахмата Кадырова. В ноябре 2023 года он был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни, а в апреле 2025-го получил пост секретаря Совета безопасности республики
Российский спорт в 2025 году пополнился двумя союзами.
В ноябре о помолвке объявила двукратная олимпийская серебряная призерка в фигурном катании Евгения Медведева. Ее избранником стал танцор и хореограф Ильдар Гайнутдинов, с которым она познакомилась, выступая в дуэте на шоу «Звездные танцы». Пара обручилась, но дата свадьбы пока не называется.
А вот союз другой олимпийской серебряной призерки, многократной чемпионки мира по художественной гимнастике Дины Авериной, уже официально зарегистрирован. В июле она вышла замуж за олимпийского чемпиона в командных соревнованиях по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Пара познакомилась на съемках «Ледникового периода» осенью 2024 года
Бывший вице-президент ВТБ Андрей Перегудов женился на бизнесвумен Ольге Мягких после 10 лет отношений.
Перегудов с 2006 по 2018 год занимал пост старшего вице-президента банка ВТБ, возглавлял управление недвижимости и курировал проект «ВТБ Арена Парк» — реконструкцию стадиона «Динамо» в Москве. В 2021 году он был назначен управляющим директором группы «Самолет». Мягких — гендиректор компании Synergy Trust и вице-президент университета «Синергия»
Певица Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко в сентябре. Они долгое время были друзьями и вместе работали над музыкой. Пара подтвердила отношения в 2023 году.
Гомес получила известность после сериала Disney «Волшебники из Вэйверли Плэйс», после она начала музыкальную карьеру (один из ее хитов — Love You Like A Love Song). Бенни Бланко писал и продюсировал песни для Бритни Спирс, Кэти Перри и Кеши, сотрудничал с Бруно Марсом, Ники Минаж, Juice WRLD и другими артистами
Один из самых медийных любовных скандалов года произошел в американской IT-компания Astronomer. Во время концерта Coldplay в Бостоне в объектив камеры для поцелуев (kiss cam) попали генеральный директор Энди Байрон и директор по персоналу Кристин Кэбот. Женщина сразу закрыла лицо руками и отвернулась, а мужчина спрятался за ограждение. «Либо у них роман, либо они очень стеснительные», — пошутил солист группы Крис Мартин. Видео набрало 100 млн просмотров в TikTok за несколько дней, а пользователи выдумали неологизм — to be coldplayed, — который означает быть застигнутым за чем-то публично.
Как выяснилось позднее, и Байрон, и Кэбот состояли в браке. Кэбот покинула должность в Astronomer. В интервью The New York Times, она сообщила, что на момент концерта уже рассталась с мужем и вела переговоры о разделе имущества после развода. Гендиректор также подал в отставку. О разводе супругов не сообщалось публично. Сотни пользователей выразили сочувствие жене Байоран — Меган Керриган
Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в октябре. Пара узаконила отношения в 2012 году, у них четверо детей. На фоне новостей о разводе Самойлова опубликовала в соцсетях фото с подписью «Мам, твоя девочка так устала быть сильной».
Ранее в семье уже были разлады, о которых сообщалось публично. В 2023 году Самойлова уехала на отдых без супруга и отписалась от Джигана в соцсетях, а рэпер начал публиковать признания в любви к жене и публично просил у нее прощения. Вскоре они помирились
Актриса Николь Кидман и кантри-музыкант Кит Урбан расстались после 19 лет брака. Обладательница премии «Оскар» назвала причиной разрыва «непреодолимые разногласия». У бывших супругов две дочери — Кидман будет их основным опекуном. Совместно нажитое имущество Кидман и Урбан поделили поровну.
Пара познакомилась в 2005 году, через год они объявили о помолвке. Ранее актриса была замужем за Томом Крузом (в 1990–2001 годы)
Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с женой Полиной в сентябре после 16 лет брака. Шоумен познакомился с моделью, когда той было 17 лет. У Дибровых трое сыновей. Для телеведущего это четвертый брак
Актриса Паулина Андреева весной сообщила о расставании с режиссером Федором Бондарчуком после девяти лет совместной жизни. Причины разрыва она не назвала. Пара выразила надежду на «совместную работу и дружбу», а также отметила, что сохранит общение ради их общего сына Ивана. Сообщений о подаче документов на развод не было
Бен Аффлек и Дженифер Лопес — поклонники союза прозвали их Беннифер — познакомились в 2001 году на съемках. Через год они объявили о помолвке, но вскоре расторгли ее. Артисты расстались на 20 лет, успели побывать в браке, а в 2021 году вновь сошлись. В 2022-м знаменитости поженились, однако уже во вторую годовщину свадьбы Лопес подала на развод. Их брак официально расторгли в январе 2025 года
Певица Кэти Перри рассталась с актером Орландо Блумом. Об этом представители супругов сообщили в июле 2025 года. Пара была вместе девять лет, у них есть общий ребенок. В декабре Перри подтвердила отношения с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо.
Кэти Перри известна как одна из самых успешных поп-звезд 2010-х, автор хитов I Kissed a Girl и Hot N Cold. Она 13-кратная номинантка на премию «Грэмми», а также многократная обладательница премии MTV Video Music Awards. Орландо Блум — один из самых узнаваемых актеров Голливуда начала 2000-х. Известность ему принесли роли в сериях фильмов «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря»
