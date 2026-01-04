 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2026⁠,
0

«Свадьба века» и развод в TikTok: как женились и расходились в 2025 году

Какие знаменитости женились и разводились в 2025 году
Сюжет
Новый год 2026

2025 год запомнился громкими свадьбами и не менее громкими разводами. От церемонии века за $50 млн до расставания, собравшего 100 млн просмотров онлайн. Как знаменитости заключали и расторгали браки в этом году — в подборке РБК.
Главные свадьбы года
Американский предприниматель, основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос женился на бывшей телеведущей Лорен Санчес летом. Трехдневное торжество в Венеции, которое окрестили «свадьбой века», обошлось примерно в $50 млн. Его провели, несмотря на протесты жителей, которые обратили внимание на проблемы города, в том числе чрезмерный наплыв туристов. В числе звездных гостей были дочь президента США Иванка Трамп, бизнесмен Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, сестры Кардашьян-Дженнер, модельер Доменико Дольче и другие. Безос и Санчес познакомились в 2016 году. Официально пара вышла в свет только в 2019-м, когда Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Безос, с которой был вместе 25 лет. Их развод считается одним из самых дорогих в истории: Безос оставил ей 4% акций Amazon (они оценивались в $38,3 млрд). В то&nbsp;же время Санчес разводилась с голливудским агентом Патриком Уайтселлом после 13 лет брака. Больше кадров церемонии&nbsp;&mdash; в фоторепортаже РБК
Фото: laurensanchezbezos / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Американский предприниматель, основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос женился на бывшей телеведущей Лорен Санчес летом. Трехдневное торжество в Венеции, которое окрестили «свадьбой века», обошлось примерно в $50 млн. Его провели, несмотря на протесты жителей, которые обратили внимание на проблемы города, в том числе чрезмерный наплыв туристов. В числе звездных гостей были дочь президента США Иванка Трамп, бизнесмен Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, сестры Кардашьян-Дженнер, модельер Доменико Дольче и другие.

Безос и Санчес познакомились в 2016 году. Официально пара вышла в свет только в 2019-м, когда Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Безос, с которой был вместе 25 лет. Их развод считается одним из самых дорогих в истории: Безос оставил ей 4% акций Amazon (они оценивались в $38,3 млрд). В то же время Санчес разводилась с голливудским агентом Патриком Уайтселлом после 13 лет брака.

Больше кадров церемонии — в фоторепортаже РБК

Американская поп-звезда Тейлор Свифт в августе объявила о помолвке с игроком в американский футбол из &laquo;Канзас-Сити Чифс&raquo; Трэвисом Келси. Новость взорвала интернет. За несколько часов пост в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) собрал 30 млн лайков и более 1 млн репостов, побив рекорд платформы. Крупнейшие западные СМИ прислали читателям пуш-уведомления о помолвке Свифт, а телеканал Fox прервал эфир о совещании Дональда Трампа с правительством. Свифт&nbsp;&mdash; одна из самых продаваемых исполнительниц в мире, на ее счету 14 &laquo;Грэмми&raquo; и звание &laquo;Человек года&raquo; по версии Time. Свифт и Келси начали встречаться в 2023 году. После появления первых сообщений о романе с игроком &laquo;Чифс&raquo; продажи футболок Келси в официальном магазине NFL увеличились на 400%, как и запросы на покупку билетов на игры &laquo;Канзас-Сити&raquo;
Фото: Taylor Swift and Travis Kelce / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / ZUMA / ТАСС

Американская поп-звезда Тейлор Свифт в августе объявила о помолвке с игроком в американский футбол из «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси. Новость взорвала интернет. За несколько часов пост в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) собрал 30 млн лайков и более 1 млн репостов, побив рекорд платформы. Крупнейшие западные СМИ прислали читателям пуш-уведомления о помолвке Свифт, а телеканал Fox прервал эфир о совещании Дональда Трампа с правительством.

Свифт — одна из самых продаваемых исполнительниц в мире, на ее счету 14 «Грэмми» и звание «Человек года» по версии Time. Свифт и Келси начали встречаться в 2023 году. После появления первых сообщений о романе с игроком «Чифс» продажи футболок Келси в официальном магазине NFL увеличились на 400%, как и запросы на покупку билетов на игры «Канзас-Сити»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в День народного единства. Церемония прошла в Донецке&nbsp;&mdash; в ЗАГСе они предстали в гимнастерках, церемония прошла без большого количества гостей. В 2024 году певец развелся после семи лет брака. Его бывшая жена&nbsp;&mdash; пиарщица Елена Мартынова, которая внесла значительный вклад в продвижение Дронова после начала военной операции на Украине. Вскоре после развода появились сообщения о романе певца и Мизулиной, пара их опровергала. Весной Дронов и Мизулина подтвердили, что состоят в отношениях
Фото: ekaterina_mizulina / Telegram

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в День народного единства. Церемония прошла в Донецке — в ЗАГСе они предстали в гимнастерках, церемония прошла без большого количества гостей.

В 2024 году певец развелся после семи лет брака. Его бывшая жена — пиарщица Елена Мартынова, которая внесла значительный вклад в продвижение Дронова после начала военной операции на Украине. Вскоре после развода появились сообщения о романе певца и Мизулиной, пара их опровергала. Весной Дронов и Мизулина подтвердили, что состоят в отношениях

В конце июня женился сын главы Чечни 17-летний Адам Кадыров. Его избранницу зовут Медни, однако ее личность не раскрывается. Известно, что она родилась в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт&nbsp;&mdash; там&nbsp;же прошла свадьба. Кадыров-старший заявил, что на празднование приехали высокопоставленные гости&nbsp;&mdash; губернаторы, члены правительства и дипломаты, а также послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана. Адам Кадыров получил известность, после того&nbsp;как в 2023 году избил в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Тогда сыну главы Чечни было 15 лет. Журавель получил 14 лет колонии по обвинениям в оскорблении чувств верующих, хулиганстве и госизмене. А Кадыров&nbsp;&mdash; ряд государственных и общественных наград, в том числе звание Героя Чечни и высшую награду в регионе&nbsp;&mdash; орден имени Ахмата Кадырова. В ноябре 2023 года он был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни, а в апреле 2025-го получил пост секретаря Совета безопасности республики
Фото: RKadyrov_95 / Telegram

В конце июня женился сын главы Чечни 17-летний Адам Кадыров. Его избранницу зовут Медни, однако ее личность не раскрывается. Известно, что она родилась в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт — там же прошла свадьба. Кадыров-старший заявил, что на празднование приехали высокопоставленные гости — губернаторы, члены правительства и дипломаты, а также послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана.

Адам Кадыров получил известность, после того как в 2023 году избил в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Тогда сыну главы Чечни было 15 лет. Журавель получил 14 лет колонии по обвинениям в оскорблении чувств верующих, хулиганстве и госизмене. А Кадыров — ряд государственных и общественных наград, в том числе звание Героя Чечни и высшую награду в регионе — орден имени Ахмата Кадырова. В ноябре 2023 года он был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни, а в апреле 2025-го получил пост секретаря Совета безопасности республики

Российский спорт в 2025 году пополнился двумя союзами. В ноябре о помолвке объявила двукратная олимпийская серебряная призерка в фигурном катании Евгения Медведева. Ее избранником стал танцор и хореограф Ильдар Гайнутдинов, с которым она познакомилась, выступая в дуэте на шоу &laquo;Звездные танцы&raquo;. Пара обручилась, но дата свадьбы пока не называется. А вот союз другой олимпийской серебряной призерки, многократной чемпионки мира по художественной гимнастике Дины Авериной, уже официально зарегистрирован. В июле она вышла замуж за олимпийского чемпиона в командных соревнованиях по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Пара познакомилась на съемках &laquo;Ледникового периода&raquo; осенью 2024 года
Фото: jmedvedevaj / dmitry_solovyev / dinaverina98 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Российский спорт в 2025 году пополнился двумя союзами.

В ноябре о помолвке объявила двукратная олимпийская серебряная призерка в фигурном катании Евгения Медведева. Ее избранником стал танцор и хореограф Ильдар Гайнутдинов, с которым она познакомилась, выступая в дуэте на шоу «Звездные танцы». Пара обручилась, но дата свадьбы пока не называется.

А вот союз другой олимпийской серебряной призерки, многократной чемпионки мира по художественной гимнастике Дины Авериной, уже официально зарегистрирован. В июле она вышла замуж за олимпийского чемпиона в командных соревнованиях по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Пара познакомилась на съемках «Ледникового периода» осенью 2024 года

Бывший вице-президент ВТБ Андрей Перегудов женился на бизнесвумен Ольге Мягких после 10 лет отношений. Перегудов с 2006 по 2018 год занимал пост старшего вице-президента банка ВТБ, возглавлял управление недвижимости и курировал проект &laquo;ВТБ Арена Парк&raquo;&nbsp;&mdash; реконструкцию стадиона &laquo;Динамо&raquo; в Москве. В 2021 году он был назначен управляющим директором группы &laquo;Самолет&raquo;. Мягких&nbsp;&mdash; гендиректор компании Synergy Trust и вице-президент университета &laquo;Синергия&raquo;
Фото: miagkikh / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Бывший вице-президент ВТБ Андрей Перегудов женился на бизнесвумен Ольге Мягких после 10 лет отношений.

Перегудов с 2006 по 2018 год занимал пост старшего вице-президента банка ВТБ, возглавлял управление недвижимости и курировал проект «ВТБ Арена Парк» — реконструкцию стадиона «Динамо» в Москве. В 2021 году он был назначен управляющим директором группы «Самолет». Мягких — гендиректор компании Synergy Trust и вице-президент университета «Синергия»

Певица Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко в сентябре. Они долгое время были друзьями и вместе работали над музыкой. Пара подтвердила отношения в 2023 году. Гомес получила известность после сериала Disney &laquo;Волшебники из Вэйверли Плэйс&raquo;, после она начала музыкальную карьеру (один из ее хитов&nbsp;&mdash; Love You Like A Love Song). Бенни Бланко писал и продюсировал песни для Бритни Спирс, Кэти Перри и Кеши, сотрудничал с Бруно Марсом, Ники Минаж, Juice WRLD и другими артистами
Фото: selenagomez / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Певица Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко в сентябре. Они долгое время были друзьями и вместе работали над музыкой. Пара подтвердила отношения в 2023 году.

Гомес получила известность после сериала Disney «Волшебники из Вэйверли Плэйс», после она начала музыкальную карьеру (один из ее хитов — Love You Like A Love Song). Бенни Бланко писал и продюсировал песни для Бритни Спирс, Кэти Перри и Кеши, сотрудничал с Бруно Марсом, Ники Минаж, Juice WRLD и другими артистами

Главные разводы года
Один из самых медийных любовных скандалов года произошел в американской IT-компания Astronomer. Во время концерта Coldplay в Бостоне в объектив камеры для поцелуев (kiss cam) попали генеральный директор Энди Байрон и директор по персоналу Кристин Кэбот. Женщина сразу закрыла лицо руками и отвернулась, а мужчина спрятался за ограждение. &laquo;Либо у них роман, либо они очень стеснительные&raquo;,&nbsp;&mdash; пошутил солист группы Крис Мартин. Видео набрало 100 млн просмотров в TikTok за несколько дней, а пользователи выдумали неологизм&nbsp;&mdash; to be coldplayed,&nbsp;&mdash; который означает быть застигнутым за чем-то публично. Как выяснилось позднее, и Байрон, и Кэбот состояли в браке. Кэбот покинула должность в Astronomer. В интервью The New York Times, она сообщила, что на момент концерта уже рассталась с мужем и вела переговоры о разделе имущества после развода. Гендиректор также подал в отставку. О разводе супругов не сообщалось публично. Сотни пользователей выразили сочувствие жене Байоран&nbsp;&mdash; Меган Керриган
Фото: instaagraace / TikTok

Один из самых медийных любовных скандалов года произошел в американской IT-компания Astronomer. Во время концерта Coldplay в Бостоне в объектив камеры для поцелуев (kiss cam) попали генеральный директор Энди Байрон и директор по персоналу Кристин Кэбот. Женщина сразу закрыла лицо руками и отвернулась, а мужчина спрятался за ограждение. «Либо у них роман, либо они очень стеснительные», — пошутил солист группы Крис Мартин. Видео набрало 100 млн просмотров в TikTok за несколько дней, а пользователи выдумали неологизм — to be coldplayed, — который означает быть застигнутым за чем-то публично.

Как выяснилось позднее, и Байрон, и Кэбот состояли в браке. Кэбот покинула должность в Astronomer. В интервью The New York Times, она сообщила, что на момент концерта уже рассталась с мужем и вела переговоры о разделе имущества после развода. Гендиректор также подал в отставку. О разводе супругов не сообщалось публично. Сотни пользователей выразили сочувствие жене Байоран — Меган Керриган

Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя&nbsp;&mdash; Денис Устименко-Вайнштейн) в октябре. Пара узаконила отношения в 2012 году, у них четверо детей. На фоне новостей о разводе Самойлова опубликовала в соцсетях фото с подписью &laquo;Мам, твоя девочка так устала быть сильной&raquo;. Ранее в семье уже были разлады, о которых сообщалось публично. В 2023 году Самойлова уехала на отдых без супруга и отписалась от Джигана в соцсетях, а рэпер начал публиковать признания в любви к жене и публично просил у нее прощения. Вскоре они помирились
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в октябре. Пара узаконила отношения в 2012 году, у них четверо детей. На фоне новостей о разводе Самойлова опубликовала в соцсетях фото с подписью «Мам, твоя девочка так устала быть сильной».

Ранее в семье уже были разлады, о которых сообщалось публично. В 2023 году Самойлова уехала на отдых без супруга и отписалась от Джигана в соцсетях, а рэпер начал публиковать признания в любви к жене и публично просил у нее прощения. Вскоре они помирились

Актриса Николь Кидман и кантри-музыкант Кит Урбан расстались после 19 лет брака. Обладательница премии &laquo;Оскар&raquo; назвала причиной разрыва &laquo;непреодолимые разногласия&raquo;. У бывших супругов две дочери&nbsp;&mdash; Кидман будет их основным опекуном. Совместно нажитое имущество Кидман и Урбан поделили поровну. Пара познакомилась в 2005 году, через год они объявили о помолвке. Ранее актриса была замужем за Томом Крузом (в 1990&ndash;2001 годы)
Фото: Brendon Thorne / Getty Images

Актриса Николь Кидман и кантри-музыкант Кит Урбан расстались после 19 лет брака. Обладательница премии «Оскар» назвала причиной разрыва «непреодолимые разногласия». У бывших супругов две дочери — Кидман будет их основным опекуном. Совместно нажитое имущество Кидман и Урбан поделили поровну.

Пара познакомилась в 2005 году, через год они объявили о помолвке. Ранее актриса была замужем за Томом Крузом (в 1990–2001 годы)

Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с женой Полиной в сентябре после 16 лет брака. Шоумен познакомился с моделью, когда той было 17 лет. У Дибровых трое сыновей. Для телеведущего это четвертый брак
Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с женой Полиной в сентябре после 16 лет брака. Шоумен познакомился с моделью, когда той было 17 лет. У Дибровых трое сыновей. Для телеведущего это четвертый брак

Актриса Паулина Андреева весной сообщила о расставании с режиссером Федором Бондарчуком после девяти лет совместной жизни. Причины разрыва она не назвала. Пара выразила надежду на &laquo;совместную работу и дружбу&raquo;, а также отметила, что сохранит общение ради их общего сына Ивана. Сообщений о подаче документов на развод не было
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Актриса Паулина Андреева весной сообщила о расставании с режиссером Федором Бондарчуком после девяти лет совместной жизни. Причины разрыва она не назвала. Пара выразила надежду на «совместную работу и дружбу», а также отметила, что сохранит общение ради их общего сына Ивана. Сообщений о подаче документов на развод не было

Бен Аффлек и Дженифер Лопес&nbsp;&mdash; поклонники союза прозвали их Беннифер&nbsp;&mdash; познакомились в 2001 году на съемках. Через год они объявили о помолвке, но вскоре расторгли ее. Артисты расстались на 20 лет, успели побывать в браке, а в 2021 году вновь сошлись. В 2022-м знаменитости поженились, однако уже во вторую годовщину свадьбы Лопес подала на развод. Их брак официально расторгли в январе 2025 года
Фото: Phillip Faraone / Getty Images

Бен Аффлек и Дженифер Лопес — поклонники союза прозвали их Беннифер — познакомились в 2001 году на съемках. Через год они объявили о помолвке, но вскоре расторгли ее. Артисты расстались на 20 лет, успели побывать в браке, а в 2021 году вновь сошлись. В 2022-м знаменитости поженились, однако уже во вторую годовщину свадьбы Лопес подала на развод. Их брак официально расторгли в январе 2025 года

Певица Кэти Перри рассталась с актером Орландо Блумом. Об этом представители супругов сообщили в июле 2025 года. Пара была вместе девять лет, у них есть общий ребенок. В декабре Перри подтвердила отношения с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо. Кэти Перри известна как одна из самых успешных поп-звезд 2010-х, автор хитов I Kissed a Girl и Hot N Cold. Она 13-кратная номинантка на премию &laquo;Грэмми&raquo;, а также многократная обладательница премии MTV Video Music Awards. Орландо Блум&nbsp;&mdash; один из самых узнаваемых актеров Голливуда начала 2000-х. Известность ему принесли роли в сериях фильмов &laquo;Властелин колец&raquo; и &laquo;Пираты Карибского моря&raquo;
Фото: CraSH / Keystone Press Agency / Global Look Press

Певица Кэти Перри рассталась с актером Орландо Блумом. Об этом представители супругов сообщили в июле 2025 года. Пара была вместе девять лет, у них есть общий ребенок. В декабре Перри подтвердила отношения с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо.

Кэти Перри известна как одна из самых успешных поп-звезд 2010-х, автор хитов I Kissed a Girl и Hot N Cold. Она 13-кратная номинантка на премию «Грэмми», а также многократная обладательница премии MTV Video Music Awards. Орландо Блум — один из самых узнаваемых актеров Голливуда начала 2000-х. Известность ему принесли роли в сериях фильмов «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря»

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина
мультимедиа свадьба развод
Джефф Безос фото
Джефф Безос
бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
Ярослав Дронов Shaman фото
Ярослав Дронов Shaman
певец
22 ноября 1991 года
Екатерина Мизулина фото
Екатерина Мизулина
глава «Лиги безопасного интернета»
1 сентября 1984 года
Селена Гомес фото
Селена Гомес
певица, актриса
22 июля 1992 года
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Дженнифер Лопес фото
Дженнифер Лопес
певица, актриса
24 июля 1969 года
Дмитрий Дибров фото
Дмитрий Дибров
журналист, телеведущий
14 ноября 1959 года
Федор Бондарчук фото
Федор Бондарчук
актер, режиссер, продюсер
9 мая 1967 года
Денис Джиган Устименко-Вайнштейн фото
Денис Джиган Устименко-Вайнштейн
певец, рэп-исполнитель
2 августа 1985 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Свадьба века» и развод в TikTok: как женились и расходились в 2025 году Общество, 13:00 
Умер глава «Русского клуба» в Грузии Николай Свентицкий Общество, 12:57
Овечкин получил удар клюшкой в лицо и потерял зуб во время матча НХЛ Спорт, 12:50
Что такое ментальная гигиена и как ее соблюдать: 4 принципа и 10 правил Образование, 12:45
Клишас заявил, что США отказали Западному полушарию в суверенитете Политика, 12:35
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Минобороны объявило о занятии села Подолы под Купянском Политика, 12:13
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное Политика, 12:07
МИД потребовал решить вопросы биологической деятельности США на Украине Политика, 12:02
NYT узнала, в какую страну США предлагали Мадуро отправиться в изгнание Политика, 11:53
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
Застрявшие в системе: как перестать выгорать и кардинально изменить жизнь Образование, 11:34
Bloomberg назвал человека, чья роль в управлении Венесуэлой будет главной Политика, 11:28
Быстро, но опасно: что знать о высокоинтенсивных тренировках после 40Подписка на РБК, 11:28