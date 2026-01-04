«Свадьба века» и развод в TikTok: как женились и расходились в 2025 году

Главные свадьбы года

Американский предприниматель, основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос женился на бывшей телеведущей Лорен Санчес летом. Трехдневное торжество в Венеции, которое окрестили «свадьбой века», обошлось примерно в $50 млн. Его провели, несмотря на протесты жителей, которые обратили внимание на проблемы города, в том числе чрезмерный наплыв туристов. В числе звездных гостей были дочь президента США Иванка Трамп, бизнесмен Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, сестры Кардашьян-Дженнер, модельер Доменико Дольче и другие.

Безос и Санчес познакомились в 2016 году. Официально пара вышла в свет только в 2019-м, когда Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Безос, с которой был вместе 25 лет. Их развод считается одним из самых дорогих в истории: Безос оставил ей 4% акций Amazon (они оценивались в $38,3 млрд). В то же время Санчес разводилась с голливудским агентом Патриком Уайтселлом после 13 лет брака.