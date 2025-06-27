Кто приехал на свадьбу Джеффа Безоса. Фоторепортаж

Торжества проходя с 26 по 28 июня. Изначально церемонию решено было провести в построенном в начале 14-го века здании Scuola Grande della Misericordia в историческом районе Каннареджо, но после протестов его перенесли. Одним из возможных мест свадьбы назван остров Сан-Джорджо-Маджоре (на фото).

По разным оценкам, пара потратит на празднования от $10 млн до $48 млн. Приглашены около 200 гостей.