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Кто приехал на свадьбу Джеффа Безоса. Фоторепортаж

Кто приехал на свадьбу основателя Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес
В Венеции празднуют свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Подробности мероприятия, которое проходит с 26 по 28 июня, держат в тайне. Кто из знаменитостей прибыл на торжество — в фоторепортаже РБК
Джефф Безос основал компании Amazon и Blue Origin. Он занимает четвертое место в списке миллардеров Forbes, его состояние&nbsp;&mdash; $234 млрд. Избранницей миллиардера стала Лорен Санчес&nbsp;&mdash; бывшая телеведущая, обладательница премии &laquo;Эмми&raquo;. Их помолвка состоялась в 2023 году. Для обоих это не первый брак.
Фото: Luca Bruno / АР / ТАСС

В Венеции празднуют свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Подробности мероприятия, которое проходит с 26 по 28 июня, держат в тайне. Кто из знаменитостей прибыл на торжество — в фоторепортаже РБК

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Джефф Безос
бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
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Билл Гейтс
предприниматель, сооснователь компании Microsoft
28 октября 1955 года
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