Кто приехал на свадьбу Джеффа Безоса. Фоторепортаж
Джефф Безос основал компании Amazon и Blue Origin. Он занимает четвертое место в списке миллардеров Forbes, его состояние — $234 млрд. Избранницей миллиардера стала Лорен Санчес — бывшая телеведущая, обладательница премии «Эмми». Их помолвка состоялась в 2023 году. Для обоих это не первый брак.
Жители Венеции протестовали против проведения свадьбы в их городе. В один из дней демонстранты разместили баннер на площади Сан-Марко, который гласит: «Если вы можете арендовать Венецию для свадьбы, вы можете платить больше налогов». Как пишет Reuters, баннер был размещен признанной в России нежелательной и запрещенной организацией Greenpeace и британской группой активистов Everyone hates Elon.
Торжества проходя с 26 по 28 июня. Изначально церемонию решено было провести в построенном в начале 14-го века здании Scuola Grande della Misericordia в историческом районе Каннареджо, но после протестов его перенесли. Одним из возможных мест свадьбы назван остров Сан-Джорджо-Маджоре (на фото).
По разным оценкам, пара потратит на празднования от $10 млн до $48 млн. Приглашены около 200 гостей.
Дочь американского президента Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером
Билл Гейтс в аэропорту Венеции
Актер Леонардо Ди Каприо
Королева Иордании Рания аль-Абдулла
Телеведущая Крис Дженнер (в центре слева)
Игрок в американский футбол Том Брэди
В центре — телеведущая Опра Уинфри
Британский актер Орландо Блум выходит из отеля Gritti Palace
Ким (в центре) и Хлоя Кардашьян перед началом предсвадебного приема
Модели и телеведущие Кайли и Кендалл Дженнер
Певец Ашер
Модельер Доменико Дольче
Супермодель Виттория Черетти
В Венеции празднуют свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Подробности мероприятия, которое проходит с 26 по 28 июня, держат в тайне. Кто из знаменитостей прибыл на торжество — в фоторепортаже РБК
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