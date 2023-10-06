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Политика ,  
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Избивший задержанного за сжигание Корана сын Кадырова стал героем Чечни

Делимханов: Адам Кадыров получил звание Героя Чечни
Адаму Кадырову 15 лет. В августе он избил задержанного за сжигание Корана в СИЗО Чечни. Его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров, заявил, что гордится поступком сына
Адам Делимханов и Адам Кадыров
Адам Делимханов и Адам Кадыров (Фото: adelimkhanov_95 / Telegram)

Сын Рамзана Кадырова Адам, который избил задержанного за сжигание Корана Никиту Журавеля, стал Героем Чечни, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем телеграм-канале.

«Я с большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника <...> Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики — Герой Чеченской Республики», — написал Делимханов.

Он добавил, что у него нет сомнений в том, что Кадыров «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека».

Делимханов уточнил, что Адам Кадыров стал хафизом после того, как выучил священную книгу мусульман — Коран. Сыну Кадырова 15 лет.

Звание Героя Чеченской Республики присваивают за выдающиеся заслуги перед регионом и народом Чечни, связанные с совершением геройского подвига. Награжденному вручают медаль «Герой Чеченской Республики» и соответствующую грамоту о присвоении. Герои Чечни пользуются льготами, установленными в регионе.

Никита Журавель сжег Коран не позднее 19 мая недалеко от соборной мечети в Волгограде, сообщал Следственный комитет. Затем он опубликовал видеозапись этого на подконтрольном вооруженным силам Украины портале. По данным следствия, Журавель совершил сожжение по заданию Службы безопасности Украины и получил за это 10 тыс. руб.

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Против Журавеля завели дело по ст. 148 Уголовного кодекса (оскорбление чувств верующих). Самого фигуранта передали в Чечню на фоне «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», сообщил Следственный комитет. 27 мая Журавеля доставили в Грозный.

В середине августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение Журавеля в связи с его избиением, и попросила чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева разобраться в ситуации.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором его сын Адам избил Никиту Журавеля в СИЗО в Грозном. «В Сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал», — заявил Кадыров. Он подчеркнул, что «уважает выбор» своего сына и гордится этим поступком.

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Рамзан Кадыров Адам Делимханов Чечня
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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