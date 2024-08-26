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Адаму Кадырову вручили высшую награду Чечни

В Чечне назвали вручение ордена 16-летнему Адаму Кадырову «заслуженным признанием его высоких нравственных качеств и преданности делу». В прошлом году сын главы республики избил в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана
Адам Кадыров
Адам Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присвоили высшую награду республики — орден имени Ахмата Кадырова, сообщил министр по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев.

«Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу», — написал он, назвав Адама Кадырова патриотом, который «достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем».

Депутат «Единой России» от Чечни Адам Делимханов, поздравляя сына Кадырова, назвал его «одним из ярких представителей современного молодого поколения» и выразил уверенность, что он «на сто процентов оправдает оказанное доверие, будет и дальше достойно трудиться на благо народа и республики».

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Орден был учрежден в 2004 году в память о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове, который погиб в результате теракта в том же году. Награда вручается «выдающимся государственным и общественным деятелям, гражданам и организациям за исключительные заслуги, связанные с развитием государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, способствующие процветанию и славе Чеченской Республики». Орденом в том числе награждены Рамзан Кадыров и его 18-летний сын Ахмат, министр республики по делам молодежи.

Адаму Кадырову 16 лет. В прошлом октябре ему присвоили звание Героя Чечни. Это произошло вскоре того, как подросток (на тот момент ему было 15 лет) избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. По данным Следственного комитета, задание Журавель получил от украинских спецслужб, за что ему заплатили 10 тыс. руб. Его приговорили к трем с половиной годам колонии. Уголовное дело в связи с избиением Журавеля не стали возбуждать из-за «отсутствия события преступления».

Адама Кадырова наградили в том числе орденом «За служение религии ислам» I степени, орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане, и высшим орденом Карачаево-Черкесии — «За заслуги перед КЧР». С ноября 2023 года он является начальником отдела в службе безопасности главы Чечни, а с апреля — куратором Российского университета спецназа.

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Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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