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Спорт ,  
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Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев поженились

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу
О романе гимнастки и фигуриста стало известно в прошлом году во время съемок «Ледникового периода», в феврале пара сообщила о помолвке
Дмитрий Соловьев и Дина Аверина
Дмитрий Соловьев и Дина Аверина (Фото: dinaverina98 / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Серебряный призер Олимпиады в Токио и многократная чемпионка мира по художественной гимнастика Дина Аверина вышла замуж за олимпийского чемпиона Сочи по фигурному катанию в командном турнире Дмитрия Соловьева. Об этом спортсмены сообщили на своих страницах в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: dinaverina98 / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Фото: dinaverina98 / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Аверина и Соловьев начали встречаться на съемках «Ледникового периода» осенью 2024 года, а в феврале обручились.

Соловьеву 35 лет, Авериной — 26.

На счету гимнастки 18 золотых медалей чемпионатов мира и серебро Игр в Токио в личном многоборье. Она завершила карьеру в 2024 году.

Соловьев выступал в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, они выиграли командное золото Олимпиады в Сочи и серебро Игр-2018, в 2013-м взяли бронзу чемпионата мира и золото чемпионата Европы.

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Анна Сатдинова
художественная гимнастика фигурное катание Дина Аверина
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