Сестра 17-летнего Адама Кадырова сообщила о его свадьбе
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам, женится, сообщила его сестра Айшат Кадырова в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
Девушка опубликовала в Stories фотографии свадебной атрибутики, на одной из них видно буквы имен молодоженов «А» и «M».
Она добавила к кадрам окошко «задайте мне вопрос», и ее спросили «Кто женится, если не секрет». «Женится мой брат Адам», — ответила Кадырова. Отвечая на другой вопрос, она сообщила, что «свадьба будет в родительском доме в родовом селе». Это Ахмат-Юрт (в прошлом Центарой). На просьбу показать «кусочек праздника» Айшат сказала, что в день свадьбы ей «бывает не до телефона».
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