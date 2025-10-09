 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Модель Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом

Джиган и&nbsp;Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Блогер и модель Оксана Самойлова подала заявление о разводе с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), соответствующий документ опубликован на сайте мировых судей города Москвы.

Заявление о расторжении брака супругов, имеющих детей, зарегистрировано 6 октября 2025 года и с 9 октября находится в канцелярии суда.

Пара узаконила свои отношения в декабре 2012 года. У супругов четверо детей: дочери Ариела (2011), Лея (2014) и Майя (2017), а также сын Давид (2020).

На фоне новостей о разводе Самойлова в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) опубликовала фото с подписью «Мам, твоя девочка так устала быть сильной».

Разводы со стрельбой и песнями: как знаменитости расходились в Год семьи
Фотогалерея 

В феврале 2023 года на фоне сообщений о разладе в семье Самойлова поехала на отдых с родителями в Сочи без супруга, позже блогер отписалась от страницы Джигана в социальных сетях. Рэпер во время отдыха супруги находился в Москве.

В это же время Джиган начал публиковать в соцсетях признания в любви к жене и публично просил у нее прощения. Пара объявила о своем примирении 25 апреля 2023 года опубликовав совместное видео.

