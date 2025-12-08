 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Певица Кэти Перри и экс-премьер-министр Канады сообщили об отношениях

Певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Трюдо подтвердили отношения
Фото: katyperry / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: katyperry / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Поп-звезда Кэти Перри и экс-премьер Канады Джастин Трюдо разместили совместные фото и видео в X и Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Таким образом они подтвердили, что находятся в отношениях.

Перри опубликовала видео, на котором она ужинает суши в Токио, а Джастин Трюдо смотрит на нее, обняв за плечи. В подписи она написала: «Токийское время в туре и не только». В эту же подборку вошло их совместное селфи.

В четверг, 4 декабря, Трюдо разместил в своей социальной сети X фотографию, где они с Перри позируют вместе с бывшим премьер-министром Японии Фумио Кисидой и его женой Юко. Кисида в своем посте на японском отметил, что Трюдо «посетил Японию со своей партнершей». Трюдо ответил: «Кэти и я были так рады возможности пообщаться с вами».

Певица находилась в Японии в рамках своего мирового тура «Lifetimes», на прошлой неделе она дала концерт в городе Сайтама недалеко от Токио.

О начале отношений Перри и Трюдо в июле 2025 года сообщал RadarOnline. Осенью Трюдо заметили на концерте Перри в Канаде, где подпевал ее хит «Firework». В октябре, в день рождения певицы, их сфотографировали держащимися за руки в Париже. Об этом пишет NBC News. Теперь пара публично подтвердила свои отношения.

