Разводы со стрельбой и песнями: как знаменитости расходились в Год семьи

Владислав Бакальчук и Татьяна Ким

(в браке с начала 2000-х годов)

Развод богатейшей женщины России — событие само по себе событие неординарное. Но тут он еще сопровождался разделом бизнеса, превратившимся в самый громкий корпоративный конфликт года.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (вернула девичью фамилию — Ким) объявила о разводе с мужем Владиславом в июле. Это произошло на фоне объединения маркетплейса с крупнейшим оператором наружной рекламы — группой Russ. Слияние компаний со стороны выглядело удивительным из-за диспропорции масштабов: выручка Wildberries по итогам 2023 года составила 539 млрд руб., а «Русс Аутдор» — почти в 20 раз меньше, 27,9 млрд руб.

Владислав Бакальчук (ему до объединения принадлежал 1% Wildberries, Татьяне — 99%) выступил против сделки и пошел за публичной поддержкой к Рамзану Кадырову. Глава Чечни пообещал не «оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации» и «помочь вернуть Татьяну Владимировну в семью».

А еще через два месяца, 18 сентября, конфликт перешел на уровень силового противостояния со стрельбой. Группа вооруженных людей попыталась ворваться в офис Wildberries в Романовом переулке в самом центре Москвы. В компании утверждали, что эти люди сопровождали Владислава Бакальчука. Были застрелены двое охранников Wildberries, несколько человек был ранены.

У Татьяны Ким и Владислава Бакальчука семеро детей. Бракоразводный процесс продолжается. А вот в бизнес-разводе преимущество пока на стороне Татьяны Ким: 13 декабря Арбитражный суд Московской области отклонил иск Бакальчука, который требовал признать недействительной передачу активов маркетплейса в объединенную с Russ компанию.