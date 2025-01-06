Разводы со стрельбой и песнями: как знаменитости расходились в Год семьи
Развод Татьяны Бакальчук стал частью самого громкого корпоративного скандала года, блогер Лерчек развелась с мужем в перерыве между судами по уголовным делам, а Shaman расстался с пиарщицей, которая привела его к славе. Кто еще решил расторгнуть брак в год, объявленный в России Годом семьи, — в фотогалерее РБК.
Владислав Бакальчук и Татьяна Ким
(в браке с начала 2000-х годов)
Развод богатейшей женщины России — событие само по себе событие неординарное. Но тут он еще сопровождался разделом бизнеса, превратившимся в самый громкий корпоративный конфликт года.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (вернула девичью фамилию — Ким) объявила о разводе с мужем Владиславом в июле. Это произошло на фоне объединения маркетплейса с крупнейшим оператором наружной рекламы — группой Russ. Слияние компаний со стороны выглядело удивительным из-за диспропорции масштабов: выручка Wildberries по итогам 2023 года составила 539 млрд руб., а «Русс Аутдор» — почти в 20 раз меньше, 27,9 млрд руб.
Владислав Бакальчук (ему до объединения принадлежал 1% Wildberries, Татьяне — 99%) выступил против сделки и пошел за публичной поддержкой к Рамзану Кадырову. Глава Чечни пообещал не «оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации» и «помочь вернуть Татьяну Владимировну в семью».
А еще через два месяца, 18 сентября, конфликт перешел на уровень силового противостояния со стрельбой. Группа вооруженных людей попыталась ворваться в офис Wildberries в Романовом переулке в самом центре Москвы. В компании утверждали, что эти люди сопровождали Владислава Бакальчука. Были застрелены двое охранников Wildberries, несколько человек был ранены.
У Татьяны Ким и Владислава Бакальчука семеро детей. Бракоразводный процесс продолжается. А вот в бизнес-разводе преимущество пока на стороне Татьяны Ким: 13 декабря Арбитражный суд Московской области отклонил иск Бакальчука, который требовал признать недействительной передачу активов маркетплейса в объединенную с Russ компанию.
Елена Мартынова и Shaman (Ярослав Дронов)
(в браке с 2017 года)
Певец Shaman сильно раскрутился после начала военной операции на Украине. И значительный вклад в это внесла его теперь уже бывшая жена — известная пиарщица Елена Мартынова. Сейчас Shaman очень востребован: он дает сольные концерты, поет гимн страны на одной сцене с Владимиром Путиным на Красной площади, выступает на муниципальных площадках. Известно, что в Ставрополе, где он должен был выступить на Дне города, власти заплатили ему 15,3 млн руб. Аналогичную сумму он получил за участие в праздновании дня основания Оренбурга. Согласно опросу ВЦИОМа, в сентябре 2023 года 33% россиян называли Дронова лучшим певцом российской эстрады. Годом ранее этот показатель у артиста составлял лишь 13%.
Мартынова и Дронов прожили вместе семь лет, а в сентябре 2024-го они сообщили о разводе. По словам певца, между ним и Мартыновой нет конфликтов и обид, а причина для расставания — его напряженный график.
Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины
(в браке с 2012 года)
Блогер Лерчек давно известна как автор онлайн-марафонов по зарабатыванию денег и похудению. А вот про ее мужа многие узнали уже после возбуждения против семейной пары уголовных дел. В 2023 году супругов обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Они возместили ФНС около 500 млн руб., и к марту 2024 года эти два дела закрыли.
В том же месяце Лерчек подала заявление о разводе. В ответ Чекалин подал иск о разделе имущества на 1,2 млрд руб. К маю Чекалины поделили шесть квартир, два коттеджа, а также несколько автомобилей.
Они были женаты 11 лет, у них трое детей. Проблемы предпринимателей с законом пока не завершены: сейчас они оба находятся под домашним арестом по обвинению в незаконном выводе денег из России.
Павел Когельман и Мария Львова-Белова
(в браке с 2003 года)
О разводе детского омбудсмена и клирика Московской епархии стало известно в сентябре, после того как Львова-Белова вновь вышла замуж. Ее новым супругом стал основатель телеканала «Царьград» и предприниматель Константин Малофеев. Он развелся с предыдущей женой Ириной Вильтер годом ранее.
И Львова-Белова, и Малофеев известны как православные активисты. Они оба неоднократно встречались с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а Малофеев даже был его заместителем в организации «Всемирный русский народный собор» (ВРНС).
У Львовой-Беловой и Когельмана, который в 2019-м был рукоположен в священный сан, девять детей, четверо из которых — приемные.
Ольга Абрамова и Сергей Шнуров
(в браке с 2018 года)
Для 51-летнего лидера группы «Ленинград» этот брак был уже четвертым. 33-летняя Абрамова подала на развод со Шнуровым в середине сентября. Суд рассмотрел вопрос через месяц и удовлетворил иск — между бывшими супругами не было споров об имуществе и детях (у пары их двое — 2021 и 2022 годов рождения). Причины развода неизвестны.
Абрамова — искусствовед, дочь уральского бизнесмена и гендиректора дорожно-строительной компании ВАД Валерия Абрамова.
Шнуров ранее был женат на сокурснице по Религиозно-философскому институту Марии Исмагиловой, бывшем директоре группы Pep-See Светлане Костицыной и рестораторе Матильде (Елене Мозговой). От двух первых браков у Шнурова есть дочь и сын.
Ян Абрамов и Алсу
(в браке с 2006 года)
Певица Алсу подала на развод с бизнесменом после 18 лет брака. В августе их отношения официально расторгли.
Разговоры о разводе Алсу появились годом ранее, когда она сообщила в социальных сетях о «стрессовых изменениях» в жизни. «Комсомольская правда» писала, что причиной могли стать измены Абрамова. У пары две дочери и сын.
Алена и Герман Стерлиговы
Стерлигов — сооснователь первой советской товарной биржи «Алиса», его называли одним из первых российских миллионеров. Теперь он одиозная фигура, известная радикальными православными взглядами.
В апреле он объявил о разводе с «женой-еретичкой», а также об отлучении от наследства дочери и двоих сыновей (их он тоже назвал «еретиками», а также «пущеницей» и «блудными сыновьями»).
Супруга предпринимателя в то же время заявила, что все еще состоит в официальном браке с бизнесменом. «Герман — увлекающийся человек, как обычно, горе от ума», — сказала женщина журналистам.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
(в браке с 2015 года)
Нетребко — едва ли не самая известная российская оперная певица в мире. Она выступала в ведущих театрах планеты, среди которых Королевская опера Ковент-Гарден, Ла Скала, Парижская национальная опера, Венская государственная опера, Метрополитен-опера.
В конце июня Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов сообщили о разводе. Оперные исполнители отметили, что планируют сохранить дружеские отношения и продолжить совместную работу. Нетребко и Эйвазов были вместе больше девяти лет. Они познакомились, когда артистку пригласили в Италию солировать в опере «Манон Леско» — Эйвазов был ее партнером.
Анна Седокова и Янис Тимма
(в браке с 2020 года)
Певица развелась с латвийским баскетболистом в начале декабря. А через неделю стало известно, что он покончил с собой. По информации «Известий», на его телефоне была заставка с надписью «Позвоните Анне» и номером ее телефона. Седокова и Тимма начали встречаться в 2019 году, а в 2020-м поженились. Общих детей у них не было.
Александр Лебедев и Елена Перминова
(были вместе с 2004 года, но официально брак не регистрировали)
В 2004-м Лебедев был богаче Алишера Усманова, а «на пике» его состояние доходило до $3,5 млрд. В 2019-м он вышел из банковского бизнеса и продал свою часть Национальной резервной корпорации. На тот момент Forbes оценивал состояние Лебедева в $400 млн.
26 декабря модель Елена Перминова сообщила о расставании с Лебедевым после 19 лет совместной жизни. Официально в браке они не состояли, у них четверо детей.
За рубежом
В 2024 году расставались и иностранные знаменитости: одни только объявили о намерении расторгнуть брак, другие — завершили бракоразводный процесс, который тянулся с прошлого года.
Натали Портман и Бенжамен Мильпье
(в браке с 2012 года)
В марте представитель актрисы сообщил People, что знаменитости завершили бракоразводный процесс. Публикации о том, что Портман рассталась с режиссером и хореографом, появились еще летом 2023 года — вскоре после 11-й годовщины брака. Таблоиды писали о романе Мильпье с экоактивисткой Камиль Этьен, которую называют «французской Гретой Тунберг».
Натали Портман и Бенжамен Мильпье познакомились на съемках фильма «Черный лебедь» в 2009-м, через три года поженились. У пары двое детей.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
(в браке с 2022 года)
Аффлек и Лопес — в Сети пару прозвали Беннифер — познакомились в 2001 году на съемках. Через год пара объявила о помолвке, но вскоре расторгла ее.
Артисты расстались на 20 лет, успели побывать в браке, а в 2021 году вновь сошлись. В 2022-м знаменитости поженились, однако уже во вторую годовщину свадьбы Лопес подала на развод.
История отношений пары — в материале РБК Life.
Бритни Спирс и Сэм Асгари
(в браке с 2022 года)
Певица Бритни Спирс и тренер Сэм Асгари развелись в мае. Как сообщил TMZ, причиной стали измены певицы. Певица обвинила Асгари в том, что с самого начала их отношений он «тайно работал» на ее отца и предоставлял тому сведения, которые помогали удерживать опеку.
В 2007-м у певицы случился нервный срыв, и ее госпитализировали. В 2008 году суд признал ее частично недееспособной и назначил опекуном ее отца. Опеку прекратили только спустя 13 лет — в 2021 году.
Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа Спирс. В 2022-м пара поженилась.
Анналена Бербок и Даниэль Холефляйш
(в браке с 2007 года)
В России глава МИД Германии известна прежде всего своими резкими высказываниями в адрес Москвы. В российских медиа по цитируемости с ней из немецких политиков могут соперничать только канцлер Олаф Шольц или глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В конце ноября предметом заголовков стала ее личная жизнь — она объявила о разводе с супругом. В совместном заявлении Бербок и Холефляйш сообщили, что продолжат жить в общем доме и вместе воспитывать дочерей 2011 и 2013 годов рождения.
Бербок и Холефляйш познакомились в 2000-х, они оба состояли в партии «Зеленых». Мужчина работал в почтовой компании Deutsche Post DHL, но в 2021 году, когда Бербок возглавила МИД Германии, решил уйти с должности, чтобы жена смогла сосредоточиться на карьере. Затем он стал консультантом по связям с общественностью.
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