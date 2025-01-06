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Разводы со стрельбой и песнями: как знаменитости расходились в Год семьи

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Объединение и развод в Wildberries

Развод Татьяны Бакальчук стал частью самого громкого корпоративного скандала года, блогер Лерчек развелась с мужем в перерыве между судами по уголовным делам, а Shaman расстался с пиарщицей, которая привела его к славе. Кто еще решил расторгнуть брак в год, объявленный в России Годом семьи, — в фотогалерее РБК.
Владислав Бакальчук и Татьяна Ким (в браке с начала 2000-х годов) Развод богатейшей женщины России&nbsp;&mdash; событие само по себе событие неординарное. Но тут он еще сопровождался разделом бизнеса, превратившимся в самый громкий корпоративный конфликт года. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (вернула девичью фамилию&nbsp;&mdash; Ким) объявила о разводе с мужем Владиславом в июле. Это произошло на фоне объединения маркетплейса с крупнейшим оператором наружной рекламы&nbsp;&mdash; группой Russ. Слияние компаний со стороны выглядело удивительным из-за диспропорции масштабов: выручка Wildberries по итогам 2023 года составила 539 млрд руб., а &laquo;Русс Аутдор&raquo;&nbsp;&mdash; почти в 20 раз меньше, 27,9 млрд руб. Владислав Бакальчук (ему до объединения принадлежал 1% Wildberries, Татьяне&nbsp;&mdash; 99%) выступил против сделки и пошел за публичной поддержкой к Рамзану Кадырову. Глава Чечни пообещал не &laquo;оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации&raquo; и &laquo;помочь вернуть Татьяну Владимировну в семью&raquo;. А еще через два месяца, 18 сентября, конфликт перешел на уровень силового противостояния со стрельбой. Группа вооруженных людей попыталась ворваться в офис Wildberries в Романовом переулке в самом центре Москвы. В компании утверждали, что эти люди сопровождали Владислава Бакальчука. Были застрелены двое охранников Wildberries, несколько человек был ранены. У Татьяны Ким и Владислава Бакальчука семеро детей. Бракоразводный процесс продолжается. А вот в бизнес-разводе преимущество пока на стороне Татьяны Ким: 13 декабря Арбитражный суд Московской области отклонил иск Бакальчука, который требовал признать недействительной передачу активов маркетплейса в объединенную с Russ компанию.
Фото: WBakalchuk / Telegram

Владислав Бакальчук и Татьяна Ким
(в браке с начала 2000-х годов)

Развод богатейшей женщины России — событие само по себе событие неординарное. Но тут он еще сопровождался разделом бизнеса, превратившимся в самый громкий корпоративный конфликт года.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (вернула девичью фамилию — Ким) объявила о разводе с мужем Владиславом в июле. Это произошло на фоне объединения маркетплейса с крупнейшим оператором наружной рекламы — группой Russ. Слияние компаний со стороны выглядело удивительным из-за диспропорции масштабов: выручка Wildberries по итогам 2023 года составила 539 млрд руб., а «Русс Аутдор» — почти в 20 раз меньше, 27,9 млрд руб.

Владислав Бакальчук (ему до объединения принадлежал 1% Wildberries, Татьяне — 99%) выступил против сделки и пошел за публичной поддержкой к Рамзану Кадырову. Глава Чечни пообещал не «оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации» и «помочь вернуть Татьяну Владимировну в семью».

А еще через два месяца, 18 сентября, конфликт перешел на уровень силового противостояния со стрельбой. Группа вооруженных людей попыталась ворваться в офис Wildberries в Романовом переулке в самом центре Москвы. В компании утверждали, что эти люди сопровождали Владислава Бакальчука. Были застрелены двое охранников Wildberries, несколько человек был ранены.

У Татьяны Ким и Владислава Бакальчука семеро детей. Бракоразводный процесс продолжается. А вот в бизнес-разводе преимущество пока на стороне Татьяны Ким: 13 декабря Арбитражный суд Московской области отклонил иск Бакальчука, который требовал признать недействительной передачу активов маркетплейса в объединенную с Russ компанию.

Елена Мартынова и Shaman (Ярослав Дронов) (в браке с 2017 года) Певец Shaman сильно раскрутился&nbsp;после начала военной операции на Украине. И значительный вклад в это внесла его теперь уже бывшая жена&nbsp;&mdash; известная пиарщица Елена Мартынова. Сейчас Shaman очень востребован: он дает сольные концерты, поет гимн страны на одной сцене с Владимиром Путиным на Красной площади, выступает на муниципальных площадках. Известно, что в Ставрополе, где он должен был выступить на Дне города, власти заплатили ему 15,3 млн руб. Аналогичную сумму он получил за участие в праздновании дня основания Оренбурга. Согласно опросу ВЦИОМа, в сентябре 2023 года 33% россиян называли Дронова лучшим певцом российской эстрады. Годом ранее этот показатель у артиста составлял лишь 13%. Мартынова и Дронов прожили вместе семь лет, а в сентябре 2024-го они сообщили о разводе. По словам певца, между ним и Мартыновой нет конфликтов и обид, а причина для расставания&nbsp;&mdash; его напряженный график.
Фото: e.a.martynova / VK

Елена Мартынова и Shaman (Ярослав Дронов)

(в браке с 2017 года)

Певец Shaman сильно раскрутился после начала военной операции на Украине. И значительный вклад в это внесла его теперь уже бывшая жена — известная пиарщица Елена Мартынова. Сейчас Shaman очень востребован: он дает сольные концерты, поет гимн страны на одной сцене с Владимиром Путиным на Красной площади, выступает на муниципальных площадках. Известно, что в Ставрополе, где он должен был выступить на Дне города, власти заплатили ему 15,3 млн руб. Аналогичную сумму он получил за участие в праздновании дня основания Оренбурга. Согласно опросу ВЦИОМа, в сентябре 2023 года 33% россиян называли Дронова лучшим певцом российской эстрады. Годом ранее этот показатель у артиста составлял лишь 13%.

Мартынова и Дронов прожили вместе семь лет, а в сентябре 2024-го они сообщили о разводе. По словам певца, между ним и Мартыновой нет конфликтов и обид, а причина для расставания — его напряженный график.

Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины (в браке с 2012 года) Блогер Лерчек давно известна как автор онлайн-марафонов по зарабатыванию денег и похудению. А вот про ее мужа многие узнали уже после возбуждения против семейной пары уголовных дел. В 2023 году супругов обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Они возместили ФНС около 500 млн руб., и к марту 2024 года эти два дела закрыли. В том&nbsp;же месяце Лерчек подала заявление о разводе. В ответ Чекалин подал иск о разделе имущества на 1,2 млрд руб. К маю Чекалины поделили шесть квартир, два коттеджа, а также несколько автомобилей. Они были женаты 11 лет, у них трое детей. Проблемы предпринимателей с законом пока не завершены: сейчас они оба находятся под домашним арестом по обвинению в незаконном выводе денег из России.
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины

(в браке с 2012 года)

Блогер Лерчек давно известна как автор онлайн-марафонов по зарабатыванию денег и похудению. А вот про ее мужа многие узнали уже после возбуждения против семейной пары уголовных дел. В 2023 году супругов обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Они возместили ФНС около 500 млн руб., и к марту 2024 года эти два дела закрыли.

В том же месяце Лерчек подала заявление о разводе. В ответ Чекалин подал иск о разделе имущества на 1,2 млрд руб. К маю Чекалины поделили шесть квартир, два коттеджа, а также несколько автомобилей.

Они были женаты 11 лет, у них трое детей. Проблемы предпринимателей с законом пока не завершены: сейчас они оба находятся под домашним арестом по обвинению в незаконном выводе денег из России.

Павел Когельман и Мария Львова-Белова (в браке с 2003 года) О разводе детского омбудсмена и клирика Московской епархии стало известно в сентябре, после того как Львова-Белова вновь вышла замуж. Ее новым супругом стал основатель телеканала &laquo;Царьград&raquo; и предприниматель Константин Малофеев. Он развелся с предыдущей женой Ириной Вильтер годом ранее. И Львова-Белова, и Малофеев известны как православные активисты. Они оба неоднократно встречались с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а Малофеев даже был его заместителем в организации &laquo;Всемирный русский народный собор&raquo; (ВРНС). У Львовой-Беловой и Когельмана, который в 2019-м был рукоположен в священный сан, девять детей, четверо из которых&nbsp;&mdash; приемные.
Фото: malvovabelova / VK

Павел Когельман и Мария Львова-Белова

(в браке с 2003 года)

О разводе детского омбудсмена и клирика Московской епархии стало известно в сентябре, после того как Львова-Белова вновь вышла замуж. Ее новым супругом стал основатель телеканала «Царьград» и предприниматель Константин Малофеев. Он развелся с предыдущей женой Ириной Вильтер годом ранее.

И Львова-Белова, и Малофеев известны как православные активисты. Они оба неоднократно встречались с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а Малофеев даже был его заместителем в организации «Всемирный русский народный собор» (ВРНС).

У Львовой-Беловой и Когельмана, который в 2019-м был рукоположен в священный сан, девять детей, четверо из которых — приемные.

Ольга Абрамова и Сергей Шнуров (в браке с 2018 года) Для 51-летнего лидера группы &laquo;Ленинград&raquo; этот брак был уже четвертым. 33-летняя Абрамова подала на развод со Шнуровым в середине сентября. Суд рассмотрел вопрос через месяц и удовлетворил иск&nbsp;&mdash; между бывшими супругами не было споров об имуществе и детях (у пары их двое&nbsp;&mdash; 2021 и 2022 годов рождения). Причины развода неизвестны. Абрамова&nbsp;&mdash; искусствовед, дочь уральского бизнесмена и гендиректора дорожно-строительной компании ВАД Валерия Абрамова. Шнуров ранее был женат на сокурснице по Религиозно-философскому институту Марии Исмагиловой, бывшем директоре группы Pep-See Светлане Костицыной и рестораторе Матильде (Елене Мозговой). От двух первых браков у Шнурова есть дочь и сын.
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Ольга Абрамова и Сергей Шнуров

(в браке с 2018 года)

Для 51-летнего лидера группы «Ленинград» этот брак был уже четвертым. 33-летняя Абрамова подала на развод со Шнуровым в середине сентября. Суд рассмотрел вопрос через месяц и удовлетворил иск — между бывшими супругами не было споров об имуществе и детях (у пары их двое — 2021 и 2022 годов рождения). Причины развода неизвестны.

Абрамова — искусствовед, дочь уральского бизнесмена и гендиректора дорожно-строительной компании ВАД Валерия Абрамова.

Шнуров ранее был женат на сокурснице по Религиозно-философскому институту Марии Исмагиловой, бывшем директоре группы Pep-See Светлане Костицыной и рестораторе Матильде (Елене Мозговой). От двух первых браков у Шнурова есть дочь и сын.

Ян Абрамов и Алсу (в браке с 2006 года) Певица Алсу подала на развод с бизнесменом после 18 лет брака. В августе их отношения официально расторгли. Разговоры о разводе Алсу появились годом ранее, когда она сообщила в социальных сетях о &laquo;стрессовых изменениях&raquo; в жизни. &laquo;Комсомольская правда&raquo; писала, что причиной могли стать измены Абрамова. У пары две дочери и сын.
Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Ян Абрамов и Алсу

(в браке с 2006 года)

Певица Алсу подала на развод с бизнесменом после 18 лет брака. В августе их отношения официально расторгли.

Разговоры о разводе Алсу появились годом ранее, когда она сообщила в социальных сетях о «стрессовых изменениях» в жизни. «Комсомольская правда» писала, что причиной могли стать измены Абрамова. У пары две дочери и сын.

Алена и Герман Стерлиговы Стерлигов&nbsp;&mdash; сооснователь первой советской товарной биржи &laquo;Алиса&raquo;, его называли одним из первых российских миллионеров. Теперь он одиозная фигура, известная радикальными православными взглядами. В апреле он объявил о разводе с &laquo;женой-еретичкой&raquo;, а также об отлучении от наследства дочери и двоих сыновей (их он тоже назвал &laquo;еретиками&raquo;, а также &laquo;пущеницей&raquo; и &laquo;блудными сыновьями&raquo;). Супруга предпринимателя в то&nbsp;же время заявила, что все еще состоит в официальном браке с бизнесменом. &laquo;Герман&nbsp;&mdash; увлекающийся человек, как обычно, горе от ума&raquo;,&nbsp;&mdash; сказала женщина журналистам.
Фото: Алёна Стерлигова / VK

Алена и Герман Стерлиговы

Стерлигов — сооснователь первой советской товарной биржи «Алиса», его называли одним из первых российских миллионеров. Теперь он одиозная фигура, известная радикальными православными взглядами.

В апреле он объявил о разводе с «женой-еретичкой», а также об отлучении от наследства дочери и двоих сыновей (их он тоже назвал «еретиками», а также «пущеницей» и «блудными сыновьями»).

Супруга предпринимателя в то же время заявила, что все еще состоит в официальном браке с бизнесменом. «Герман — увлекающийся человек, как обычно, горе от ума», — сказала женщина журналистам.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов (в браке с 2015 года) Нетребко&nbsp;&mdash; едва&nbsp;ли не самая известная российская оперная певица в мире. Она выступала в ведущих театрах планеты, среди которых Королевская опера Ковент-Гарден, Ла Скала, Парижская национальная опера, Венская государственная опера, Метрополитен-опера. В конце июня Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов сообщили о разводе. Оперные исполнители отметили, что планируют сохранить дружеские отношения и продолжить совместную работу. Нетребко и Эйвазов были вместе больше девяти лет. Они познакомились, когда артистку пригласили в Италию солировать в опере &laquo;Манон Леско&raquo;&nbsp;&mdash; Эйвазов был ее партнером.
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

(в браке с 2015 года)

Нетребко — едва ли не самая известная российская оперная певица в мире. Она выступала в ведущих театрах планеты, среди которых Королевская опера Ковент-Гарден, Ла Скала, Парижская национальная опера, Венская государственная опера, Метрополитен-опера.

В конце июня Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов сообщили о разводе. Оперные исполнители отметили, что планируют сохранить дружеские отношения и продолжить совместную работу. Нетребко и Эйвазов были вместе больше девяти лет. Они познакомились, когда артистку пригласили в Италию солировать в опере «Манон Леско» — Эйвазов был ее партнером.

Анна Седокова и Янис Тимма (в браке с 2020 года) Певица развелась с латвийским баскетболистом в начале декабря. А через неделю стало известно, что он покончил с собой. По информации &laquo;Известий&raquo;, на его телефоне была заставка с надписью &laquo;Позвоните Анне&raquo; и номером ее телефона. Седокова и Тимма начали встречаться в 2019 году, а в 2020-м поженились. Общих детей у них не было.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Анна Седокова и Янис Тимма

(в браке с 2020 года)

Певица развелась с латвийским баскетболистом в начале декабря. А через неделю стало известно, что он покончил с собой. По информации «Известий», на его телефоне была заставка с надписью «Позвоните Анне» и номером ее телефона. Седокова и Тимма начали встречаться в 2019 году, а в 2020-м поженились. Общих детей у них не было.

Александр Лебедев и Елена Перминова (были вместе с 2004 года, но официально брак не регистрировали) В 2004-м Лебедев был богаче Алишера Усманова, а &laquo;на пике&raquo; его состояние доходило до $3,5 млрд. В 2019-м он вышел из банковского бизнеса и продал свою часть Национальной резервной корпорации. На тот момент Forbes оценивал состояние Лебедева в $400 млн. 26 декабря модель Елена Перминова сообщила о расставании с Лебедевым после 19 лет совместной жизни. Официально в браке они не состояли, у них четверо детей. За рубежом В 2024 году расставались и иностранные знаменитости: одни только объявили о намерении расторгнуть брак, другие&nbsp;&mdash; завершили бракоразводный процесс, который тянулся с прошлого года.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Александр Лебедев и Елена Перминова

(были вместе с 2004 года, но официально брак не регистрировали)

В 2004-м Лебедев был богаче Алишера Усманова, а «на пике» его состояние доходило до $3,5 млрд. В 2019-м он вышел из банковского бизнеса и продал свою часть Национальной резервной корпорации. На тот момент Forbes оценивал состояние Лебедева в $400 млн.

26 декабря модель Елена Перминова сообщила о расставании с Лебедевым после 19 лет совместной жизни. Официально в браке они не состояли, у них четверо детей.

За рубежом

В 2024 году расставались и иностранные знаменитости: одни только объявили о намерении расторгнуть брак, другие — завершили бракоразводный процесс, который тянулся с прошлого года.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье (в браке с 2012 года) В марте представитель актрисы сообщил People, что знаменитости завершили бракоразводный процесс. Публикации о том, что Портман рассталась с режиссером и хореографом, появились еще летом 2023 года&nbsp;&mdash; вскоре после 11-й годовщины брака. Таблоиды писали о романе Мильпье с экоактивисткой Камиль Этьен, которую называют &laquo;французской Гретой Тунберг&raquo;. Натали Портман и Бенжамен Мильпье познакомились на съемках фильма &laquo;Черный лебедь&raquo; в 2009-м, через три года поженились. У пары двое детей.
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Натали Портман и Бенжамен Мильпье

(в браке с 2012 года)

В марте представитель актрисы сообщил People, что знаменитости завершили бракоразводный процесс. Публикации о том, что Портман рассталась с режиссером и хореографом, появились еще летом 2023 года — вскоре после 11-й годовщины брака. Таблоиды писали о романе Мильпье с экоактивисткой Камиль Этьен, которую называют «французской Гретой Тунберг».

Натали Портман и Бенжамен Мильпье познакомились на съемках фильма «Черный лебедь» в 2009-м, через три года поженились. У пары двое детей.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес (в&nbsp;браке с 2022 года) Аффлек&nbsp;и&nbsp;Лопес&nbsp;&mdash; в Сети пару прозвали Беннифер&nbsp;&mdash; познакомились в 2001 году на съемках. Через год пара объявила о помолвке, но вскоре расторгла ее. Артисты расстались на 20 лет, успели побывать в браке, а в 2021 году вновь сошлись. В 2022-м знаменитости поженились, однако уже во вторую годовщину свадьбы Лопес подала на развод. История отношений пары&nbsp;&mdash; в материале РБК Life.
Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images / Netflix

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

(в браке с 2022 года)

Аффлек и Лопес — в Сети пару прозвали Беннифер — познакомились в 2001 году на съемках. Через год пара объявила о помолвке, но вскоре расторгла ее.

Артисты расстались на 20 лет, успели побывать в браке, а в 2021 году вновь сошлись. В 2022-м знаменитости поженились, однако уже во вторую годовщину свадьбы Лопес подала на развод.

История отношений пары — в материале РБК Life.

Бритни Спирс и Сэм Асгари (в браке с 2022 года) Певица Бритни Спирс и тренер Сэм Асгари развелись в мае. Как сообщил TMZ, причиной стали измены певицы. Певица обвинила Асгари в том, что с самого начала их отношений он &laquo;тайно работал&raquo; на ее отца и предоставлял тому сведения, которые помогали удерживать опеку. В 2007-м у певицы случился нервный срыв, и ее госпитализировали. В 2008 году суд признал ее частично недееспособной и назначил опекуном ее отца. Опеку прекратили только спустя 13 лет&nbsp;&mdash; в 2021 году. Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа Спирс. В 2022-м пара поженилась.
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Бритни Спирс и Сэм Асгари

(в браке с 2022 года)

Певица Бритни Спирс и тренер Сэм Асгари развелись в мае. Как сообщил TMZ, причиной стали измены певицы. Певица обвинила Асгари в том, что с самого начала их отношений он «тайно работал» на ее отца и предоставлял тому сведения, которые помогали удерживать опеку.

В 2007-м у певицы случился нервный срыв, и ее госпитализировали. В 2008 году суд признал ее частично недееспособной и назначил опекуном ее отца. Опеку прекратили только спустя 13 лет — в 2021 году.

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа Спирс. В 2022-м пара поженилась.

Анналена Бербок и Даниэль Холефляйш (в браке с 2007 года) В России глава МИД Германии известна прежде всего своими резкими высказываниями в адрес Москвы. В российских медиа по цитируемости с ней из немецких политиков могут соперничать только канцлер Олаф Шольц или глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В конце ноября предметом заголовков стала ее личная жизнь&nbsp;&mdash; она объявила о разводе с супругом. В совместном заявлении Бербок и Холефляйш сообщили, что продолжат жить в общем доме и вместе воспитывать дочерей 2011 и 2013 годов рождения. Бербок и Холефляйш познакомились в 2000-х, они оба состояли в партии &laquo;Зеленых&raquo;. Мужчина работал в почтовой компании Deutsche Post DHL, но в 2021 году, когда Бербок возглавила МИД Германии, решил уйти с должности, чтобы жена смогла сосредоточиться на карьере. Затем он стал консультантом по связям с общественностью.
Фото: Gerald Matzka / Getty Images

Анналена Бербок и Даниэль Холефляйш

(в браке с 2007 года)

В России глава МИД Германии известна прежде всего своими резкими высказываниями в адрес Москвы. В российских медиа по цитируемости с ней из немецких политиков могут соперничать только канцлер Олаф Шольц или глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В конце ноября предметом заголовков стала ее личная жизнь — она объявила о разводе с супругом. В совместном заявлении Бербок и Холефляйш сообщили, что продолжат жить в общем доме и вместе воспитывать дочерей 2011 и 2013 годов рождения.

Бербок и Холефляйш познакомились в 2000-х, они оба состояли в партии «Зеленых». Мужчина работал в почтовой компании Deutsche Post DHL, но в 2021 году, когда Бербок возглавила МИД Германии, решил уйти с должности, чтобы жена смогла сосредоточиться на карьере. Затем он стал консультантом по связям с общественностью.

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мультимедиа разводы Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук Shaman Сергей Шнуров Алсу Анна Нетребко Лерчек Валерия Чекалина игорь сивов Нюша Паулина Андреева Федор Бондарчук Анастасия Потапова Александр Шевченко Анна Седокова Янис Тимма Бен Аффлек Дженифер Лопес Бритни Спирс Анналена Бербок ...
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

предприниматель, основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Сергей Шнуров фото

Сергей Шнуров

музыкант, певец, актер, шоумен
13 апреля 1973 года
Алсу Абрамова фото

Алсу Абрамова

певица
27 июня 1983 года
Нюша Nyusha Шурочкина фото

Нюша Nyusha Шурочкина

певица
15 августа 1990 года
Федор Бондарчук фото

Федор Бондарчук

актер, режиссер, продюсер
9 мая 1967 года
Анна Нетребко фото

Анна Нетребко

оперная певица
18 сентября 1971 года
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