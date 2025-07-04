Кэтти Перри и Орландо Блум сообщили о расставании, но отвергли развод

Кэти Перри и Орландо Блум (Фото: CraSH / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Певица, автор песен, композитор и актриса Кэти Перри и актер Орландо Блум подтвердили расставание после долгих лет совместной жизни, сообщает Page Six со ссылкой на двух представителей распавшейся пары.

«Из-за обилия недавнего интереса и разговоров вокруг отношений Орландо Блума и Кэти Перри представители подтвердили, что Орландо и Кэти изменили свои отношения за последние много месяцев», — заявили представители бывшей пары в совместном заявлении.

Вместе с тем Перри и Блум не собираются разводиться, «поскольку их общим приоритетом является — и всегда будет — воспитание дочери с любовью, стабильностью и взаимным уважением», сказали представители.

Перри сейчас находится в своем туре Lifetimes по Австралии и справляется с разрывом при помощи работы.

Ранее Daily Mail сообщила, что пара уже несколько месяцев живет раздельно, а «последней каплей» для расставания стал полет певицы в космос в составе женского экипажа корабля New Shepard компании Blue Origin в апреле этого года.

Отношения Кэти Перри и Орландо Блума продлились почти десять лет, шесть из которых они были помолвлены. У них есть общий ребенок — четырехлетняя дочь Дейзи.