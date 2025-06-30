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Кадыров сообщил о высокопоставленных гостях на свадьбе сына Адама

Кадыров: поздравить сына Адама с женитьбой приехали Мантуров, Новак и Чайка
Адам Кадыров
Адам Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

На свадьбу 17-летнего сына Рамзана Кадырова Адама в Грозный приехали послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана и другие гости, в том числе российские губернаторы, члены правительства и дипломаты. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни.

По его словам, поздравить Кадырова-младшего с женитьбой приехали первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также главы других регионов и «звезды мирового спорта, деятели науки, культуры и религии». Их имена Кадыров не раскрыл.

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Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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