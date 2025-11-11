Фигуристка Евгения Медведева обручилась с танцором Гайнутдиновым
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева обручилась с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Об этом 25-летняя спортсменка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Медведева выложила видео, в котором 24-летний Гайнутдинов делает ей предложение. «07.11.2025♥️», — подписала она ролик.
Об отношениях с Гайнутдиновым Медведева сообщила летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы» на ТНТ осенью 2024 года, где выступали в паре.
Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступала на официальных соревнованиях с сезона 2019/20, но регулярно катается в ледовых шоу.
В 2023-м Медведева рассказывала, что завершила профессиональную карьеру из-за проблем со спиной.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой