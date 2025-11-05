 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Shaman и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе Донецка

Shaman и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе Донецка
Video

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman и глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились. Брак зарегистрировали в ЗАГСе в Донецке, сообщили сами супруги.

На церемонии бракосочетания был глава ДНР Денис Пушилин, который поздравил их.

Новобрачные были в гимнастерках цвета хаки.

Дронов и Мизулина приехали в ДНР в преддверии Дня народного единства, где посетили военно-мемориальный комплекс «Донецкое море» и подарили лицею № 5 технику. Также от протоирея Евгения из Храма святых благоверных Петра и Февронии пара «получила благословление на будущее», поделился Shaman.

Певец и общественница подтвердили свои отношения в начале марта, на концерте артиста. В сентябре Shaman сообщил о создании партии «Мы» в подарок Мизулиной. «Катерина, я дарю на твой день рождения то, что никто никому не дарил в этом мире», — написал он.

Это третий брак 33-летнего Shaman. Со своей предыдущей женой, продюсером Еленой Мартыновой, певец развелся в октябре прошлого года. С 2012 по 2016 год Дронов также был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной, у них есть 11-летняя дочь Варвара.

Анастасия Лежепекова
Shaman Екатерина Мизулина свадьба Донецк ЗАГС
Ярослав Дронов Shaman
Ярослав Дронов Shaman
певец
22 ноября 1991 года
Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина
глава «Лиги безопасного интернета»
1 сентября 1984 года
