Shaman и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе Донецка
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman и глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились. Брак зарегистрировали в ЗАГСе в Донецке, сообщили сами супруги.
На церемонии бракосочетания был глава ДНР Денис Пушилин, который поздравил их.
Новобрачные были в гимнастерках цвета хаки.
Дронов и Мизулина приехали в ДНР в преддверии Дня народного единства, где посетили военно-мемориальный комплекс «Донецкое море» и подарили лицею № 5 технику. Также от протоирея Евгения из Храма святых благоверных Петра и Февронии пара «получила благословление на будущее», поделился Shaman.
Певец и общественница подтвердили свои отношения в начале марта, на концерте артиста. В сентябре Shaman сообщил о создании партии «Мы» в подарок Мизулиной. «Катерина, я дарю на твой день рождения то, что никто никому не дарил в этом мире», — написал он.
Это третий брак 33-летнего Shaman. Со своей предыдущей женой, продюсером Еленой Мартыновой, певец развелся в октябре прошлого года. С 2012 по 2016 год Дронов также был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной, у них есть 11-летняя дочь Варвара.
