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Безос официально развелся с женой и оставил ей 4% Amazon
Спустя 25 лет брака Маккензи и Джефф Безос официально расторгли свои отношения. После развода экс-супруге глава Amazon передаст 19,7 млн акций компании. Сейчас этот пакет, по данным Bloomberg, оценивается в $38,3 млрд
Джефф Безос и Маккензи (Фото: Evan Agostini / Invision / AP)

Глава компании Amazon Джефф Безос официально развелся со своей женой Маккензи. Соответствующее постановление подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон, передает Bloomberg. О планах расторгнуть брак чета заявила еще в январе.

В рамках бракоразводного процесса, напоминает агентство, на имя своей экс-супруги Безос должен будет переписать порядка 19,7 млн акций Amazon.com Inc. В целом этот пакет, замечает Bloomberg, эквивалентен четырехпроцентной доле в компании, которая в настоящий момент оценивается в $38,3 млрд. Подобного капитала, продолжает агентство, уже достаточно, чтобы поместить Маккензи на 22-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 самых богатых людей мира.

Безос при этом сохраняет в компании 12-процентную долю на сумму $114,8 млрд, что позволяет ему оставаться самым богатым человеком в мире.

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В остальном, замечает агентство, об условиях развода в судебных документах говорится очень мало. Ранее на этой неделе пара составила план по воспитанию детей, пишет Bloomberg (у Безосов четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь). Свои доли в Washington Post и компании по исследованию космоса Blue Origin (также принадлежат Безосу) Маккензи решила оставить бывшему мужу. Также в мае она пообещала пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность. Безос эту идею впоследствии похвалил.

Согласно оценкам Forbes, в настоящий момент состояние главы Amazon оценивается в $159,5 млрд.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Джефф Безос, Amazon, бракоразводный процесс
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