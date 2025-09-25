 Перейти к основному контенту
Дмитрий Дибров официально развелся с женой

Дмитрий Дибров с бывшей женой Полиной
Дмитрий Дибров с бывшей женой Полиной (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Телеведущий Дмитрий Дибров официально развелся с женой Полиной, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский.

«Да, у меня на руках решение суда о разводе Дибровых», — сказал он.

Пара поженилась в 2009 году. Телеведущий познакомился с моделью Полиной, когда той было 17 лет, однако встречаться они стали, когда девушке исполнилось 18. У Дибровых трое сыновей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

О том, что Полина Диброва подала на развод, Добровинский сообщил 20 августа. По словам адвоката, у пары урегулированы все имущественные вопросы, детей они будут воспитывать совместно.

Звезда «Бумера» Мерзликин развелся с женой спустя 19 лет брака
Общество
Андрей Мерзликин с супругой Анной

Всего Дибров был женат четыре раза. Первая супруга телеведущего — Эльмира Диброва, он состоял с ней в браке с 1983 по 1986 год. У пары родился сын Денис. Вторая супруга — Ольга Диброва, пара прожила вместе семь лет. Третьей женой Диброва стала Александра, внучка отчима Диброва Николая Шевченко. Брак длился с марта 2008-го по январь 2009 года.

Дмитрий Дибров — журналист, шоумен, телеведущий, продюсер, режиссер, актер и музыкант. В разные годы вел программы «Доброе утро», «Антропология», «О, счастливчик!», «Кто хочет стать миллионером?» и другие.

