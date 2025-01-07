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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись

People: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись
Лопес и Аффлек официально в разводе, экс-супруги достигли соглашения по финансовым вопросам, пишет People. Их брак продлился чуть более двух лет. Певица потребовала вернуть свою фамилию
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (Фото: Phillip Faraone / Getty Images)

Суд в США официально оформил развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека после брака, продлившегося чуть более двух лет, пишет журнал People со ссылкой на судебные документы.

Их отношения начались после второго развода Лопес в 2002 году. В частности, Аффлек принимал участие в съемках ее клипа Jenny From the Block. Пара объявила о помолвке и запланировала свадьбу на 14 сентября 2003-го, однако за день до торжества церемония была отменена.

Союз Лопес и Аффлека воссоединился летом 2021-го, 20 августа 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Этот брак стал четвертым для певицы, она взяла фамилию супруга. В предыдущем браке с певцом Марком Энтони она родила близнецов — дочь Эмми и сына Макса. Во вторую годовщину свадьбы Лопес подала на развод с Аффлеком.

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Фотогалерея 

По данным телеканала CBS News, пара достигла соглашения по финансовым вопросам. Совместных детей у них нет. Лопес также потребовала вернуть ей прежнюю фамилию, пишет People.

Для Аффлека этот брак стал вторым. Ранее он был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, у них родились две дочери и сын.

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Дженифер Лопес Бен Аффлек развод США суд
Дженнифер Лопес фото

Дженнифер Лопес

певица, актриса
24 июля 1969 года
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